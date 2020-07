Kvůli politikaření hrozí v Hradci Králové rozpad vládnoucí koalice

O odchodu z trojkoalice po úterním jednání městské rady velmi vážně uvažuje Změna a Zelení. Rozbuškou se stala situace kolem (ne)jmenování nového šéfa odboru životního prostředí. Náměstek Martin Hanousek zodpovědný za oblast životního prostředí se ani nesnaží skrývat znechucení. Mluví o politickém ovlivňování výběru vhodného uchazeče, který by měl v čele odboru nahradit Ivu Šedivou, jež odchází do důchodu.

„Jsem v situaci, kdy už čtvrt roku nemám klíčovou osobu na odboru životního prostředí, a po pravdě ani nevím, jakým způsobem v této otázce budeme dál pokračovat. Požádal jsem primátora i předsedu zastupitelského klubu ANO o řešení nepříjemné situace. Nikdy tady nebylo zvykem, že by si jednotliví náměstci navzájem ovlivňovali jmenování vedoucích pracovníků. Do určité míry to považuji za vyjádření nedůvěry a v nejbližších dnech budeme mít poradu Změny a Zelených, jakým způsobem a jestli dál budeme pokračovat v současné koalici,“ říká Hanousek.

Rada města otázku jmenování nového šéfa odboru shodila už třikrát. Tento bod byl dvakrát po sobě stažen z programu. V úterý již rada kvůli časové tísni hlasovala, ale poměrem hlasů 6:4 neschválila jmenování kandidátky, kterou předtím doporučila výběrová komise složená převážně z úředníků a personalistů magistrátu.

Podle Hanouska přitom bylo usnesení komise jednoznačné: vybrala uchazečku se zkušenostmi nejen z ministerstva životního prostředí, ale i z vlády České republiky nebo z jednání Evropské unie v Bruselu. Naznačil, že jí schází jediná věc: správná politická příslušnost.

„Odmítám jakékoli politické zásahy“

„Domnívám se, že pracovníky bychom měli jmenovat především díky jejich odborným kvalitám a nikoli podle politické příslušnosti. S naším klubem to chceme velice brzo probrat a očekávám rychlé řešení. Naprosto odmítám jakékoli politické zásahy do jmenování vedoucí odboru. Měl by být respektován odborný názor, stejně jako například při jmenování profesorů vysokých škol. Když má rada někoho odborně doporučeného, měla by to vzít na vědomí a nezasahovat do toho jen kvůli tomu, jestli má správnou stranickou průkazku,“ pokračuje Hanousek.

Kromě dvojice radních Změny a Zelených, tedy Martina Hanouska a Adama Záruby byli pro jmenování vybrané uchazečky už jen Monika Štayrová (ANO) a primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Vítězka, která údajně vysoce přesahovala odborné kvality ostatních deseti přihlášených kandidátů, ukončila stávající pracovní poměr a do nové funkce měla nastoupit příští týden. Po návratu z dovolené se dozví, že ji hradecká rada jmenovat odmítla.

„Nemám pocit, že by šlo o zásadní politické ovlivňování. Měli jsme dotazy na výběrové řízení. Já jsem se o její politickou příslušnost nezajímal. Vedla by orgán státní správy a jestli je z ODS, ANO, nebo z ČSSD, je mi opravdu jedno. Chtěl jsem, aby tam byla osoba, která je odborník a která by byla schopná řešit strategické záležitosti města tak, aby to nebrzdilo rozvoj. Na některé konkrétní problémy jsem se jí při osobním rozhovoru ptal a musím říct, že jsme na ně měli prakticky stejný názor. Hlasoval jsem pro,“ upozorňuje primátor Hrabálek.

Podle něj by byla škoda, kdyby se hradecká koalice rozpadla: „Bouře nastávají a zase utichají. Myslím, že koalice i přes určité turbulence funguje a začíná se nám dařit i práce. Máme slušné výsledky.“

Proti jmenování vítězky konkursu byla kromě jiných i náměstkyně pro oblast správy majetku města a jeho organizací Věra Pourová (ANO). Také ona však vylučuje jakékoli politické zadání.

„Je pravda, že na předsedu našeho zastupitelského klubu se obrátili dva z uchazečů se svými pocity. To však není politické ovlivňování. Já už jsem při prvním návrhu komise požádala, abych měla více informací o osobě, která byla vybrána. Hlavní slovo má samozřejmě náměstek, v jehož gesci má působit, ale sama za sebe jsem chtěla mít dostatek informací, že navržená je odborně zdatná a má příslušné vzdělání z oboru životního prostředí i praxi. Neviděla jsem tam v podstatě ani jedno,“ vysvětluje Pourová.

„To je cesta do pekel“

Monika Štayrová, náměstkyně pro oblast ekonomiky a dotací, byla na rozdíl od své kolegyně z hnutí ANO pro jmenování nové šéfky odboru životního prostředí. Stejně jako Hrabálek je přesvědčena, že definitivní rozpad koalice není na obzoru: „Problém je v komunikaci, ale myslím, že koalice by měla dál pokračovat. Očekávám, že se brzo dohodneme.“

Zda bude mít pravdu, dozví se veřejnost do několika dnů. Záleží na poradě uvnitř Změny a Zelených i na výsledcích schůzek zklamaných zastupitelů s primátorem Hrabálkem a předsedou zastupitelského klubu ANO Jiřím Langerem.

Doplácet na otřes koalice mezitím budou především projekty, které má odbor životního prostředí na starost. Ten je bez vedoucí už třetí měsíc a naděje na brzkou změnu je také v nedohlednu. A zda se do čela odboru postaví vítězka výběrového řízení, kterou však možná kvůli nevyhovujícímu kádrovému profilu nejmenovala rada? Nikdo by se nemohl divit, kdyby ji na zaměstnání na hradeckém magistrátu přešla chuť. A to i v případě, že by rada změnila většinový názor.

„Jsem zbytečně už tři měsíce bez vedoucího pracovníka a takhle dál fungovat nemůžeme. Nemůžu být jen náměstek na ozdobu, potřebuji, aby věci fungovaly a šly dál. Mám obavy, že do případného dalšího výběrového řízení by se nepřihlásili dost dobří uchazeči,“ říká Hanousek.

Podle něj se dlouhodobě potvrzuje, že magistrát není pro uchazeče dost atraktivní adresou: „Jsem otrávený, že se přihlásí někdo kvalitní, a my jej nejmenujeme. To je cesta do pekel.“