Rozpad pětikoalice v Hradci je na spadnutí, pro jsou čtyři partneři

Současnou pětikoalici tvoří Hradecký demokratický klub (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti, hnutí Rozvíjíme Hradec a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Tento týden se jejich zástupci ve stejném složení zřejmě uvidí naposledy.

Navzdory přesvědčení Jana Holáska, že současný formát by ještě měl dostat šanci, se nejspíš potvrdí to, k čemu zbývající čtveřice bez senátora za Královéhradecko došla na začátku května.

Třicetidenní termín pro vypovězení koaliční smlouvy uplyne v pátek 2. června. Odvolání Jana Holáska z rady města by se mělo odehrát na jednání zastupitelstva 20. června.

Koaliční porozumění mezi jedničkou Rozvíjíme Hradec a zbývajícími čtyřmi subjekty drhlo od samého začátku. Poslední kapkou byl požadavek vedení hnutí na odchod jejich reprezentantky – náměstkyně primátorky pro oblast kultury a cestovního ruchu Ilony Dvořákové.

Koalice si pojistila většinu

Rozpad pětikoalice však neznamená rozvrat ve vedení města, nepoznamená dokonce ani zastupitelskou většinu zbývající čtyřkoalice. I s odchodem senátora Holáska do opozice si udrží převahu.

Náměstkyně Ilona Dvořáková zůstane součástí vedení města, ke koalici se oficiálně připojila zastupitelka Monika Štayrová, jež po odchodu z ANO posílila zastupitelský klub Změny a Zelených, a na spadnutí je další koaliční „zlegalizování“ jiného bývalého zástupce hnutí ANO – předsedy finančního výboru Jindřicha Outlého.

Navíc ve hře je i příchod třetího zastupitele Rozvíjíme Hradec – Petra Nebeského. I bez něj by však koalice poskládala relativně pohodlnou většinu 21 ze 37 hlasů.

K rozpadu není důvod, tvrdí senátor

Přestože čas se krátí a třicetidenní výpovědní lhůta vyprší příští pátek, Jan Holásek si stále myslí, že pětikoalice by ještě měla dostat naději.

„Rozvíjíme Hradec je připraveno jednat o pokračování pětikoalice, k rozpadu není důvod. Předpokladem je to, že budeme mít ve vedení města zástupce, který má naši důvěru,“ řekl bez bližších podrobností Holásek.

Z jeho slov je však patrné, že důvěru hnutí ztratila Ilona Dvořáková, která prý se svými stranickými kolegy příliš nekomunikovala, podle některých členů vystupovala neprofesionálně a měla i nedostatky v odborné oblasti. Právě Dvořákovou však podrželi partneři z koalice, podle nichž je s ní spolupráce bezproblémová a popírají také její údajné odborné mezery.

A co je ještě důležitější, dosavadní partneři na koaličním „rozvodu“ s Rozvíjíme Hradec trvají.

„Platí to, co jsme řekli a ostatně i udělali, tedy že jsme hnutí Rozvíjíme Hradec vypověděli koaliční smlouvu. Podle ní mají nárok vyvolat nějaké dohadovací řízení, to však zatím neudělali, takže jestli nám pan Holásek chce něco sdělit, měl jít oficiální formou podle smlouvy. Ta má měsíční výpovědní lhůtu právě z toho důvodu, aby byla možná diskuse, jestliže o to má některá ze stran zájem. Můj osobní názor se však nemění. Udělali jsme krok, ke kterému jsme se rozhodli po racionální úvaze, a nezměnily se žádné okolnosti, které by mne vedly ke změně názoru,“ upozornila primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Čtyřkoalice je jednotná

Na výpovědi koaliční smlouvy trvá také první náměstek primátorky Miroslav Hloušek (ODS). Podle něj bylo požadavků od hnutí Rozvíjíme Hradec příliš mnoho a stejná situace by se mohla opakovat i v případě zachování pětikoaličního formátu.

„Vždy když pan Holásek přicházel s novým požadavkem, říkali jsme si, že už to snad končí. Jenže se to stále opakovalo, zaměstnávalo nás to a odpoutávalo od práce. Zavánělo to individualismem, a proto výpověď koaliční smlouvy lze brát jako zastavení dalších požadavků, které se dají vytušit. Nejsem si jistý, jestli by v případě obnovení koalice nebyl pár měsíců klid, a pak nepřišel s něčím dalším,“ uvedl Hloušek.

Podle něj rozpad spíš posílí stabilitu koalice: „Rozhodli jsme se uvážlivě. Jsme si vědomi toho, že tu jsme jen pár měsíců a hned přicházíme s výpovědí smlouvy. Nemusí to vyznít dobře, ale děláme to z toho důvodu, abychom udělali co nejvíce práce a nebyli stále něčím limitovaní. Myslím, že bychom na tom měli trvat.“

Náměstek Pavel Vrbický (Piráti) si pomohl citátem z filmu Rocky Balboa, ale také on se přiklání k definitivnímu rozchodu s Rozvíjíme Hradec a Janem Holáskem.

„Jak říká Rocky: Dokud není po všem, není konec. I na rozhodující schůzce může dojít ke zvratům. Řekněme ale, že osobně se na další spolupráci s hnutím dívám skepticky. Za mě totiž pan Holásek dělá spíš kvalitní opoziční práci.“

Nový příchod Moniky Štayrové do zastupitelského klubu Změny a Zelených potvrdil náměstek primátorky Adam Záruba. Na adresu lídra Rozvíjíme Hradec nebyl tak kategoricky přísný, ale podle něj bude vedení města jednotné.

„Nejsem ten, kdo by měl s panem Holáskem velký problém, ale nechtěl bych, abychom se za nějaký čas dostali do stejné situace. Takové riziko je vždy. Předpokládám, že celá koalice bude jednat ve shodě.“

Návrat Oldřicha Vlasáka?

Pravděpodobný odchod hnutí Rozvíjíme Hradec do opozice by znamenal i změny v politickém obsazení výborů, komisí i městských firem. Jan Holásek by opustil místo v radě města i post předsedy výboru pro územní plánování, rozvoj a investice města, také další změny už se začaly projednávat.

„Určitě bude řeč i o lidech z Rozvíjíme Hradec ve výborech a firmách. Když půjdou do opozice, jejich podíl na těchto pozicích by měl být celkem logicky nižší. Například hnutí ANO jsme nějaká místa nechali, ale pochopitelně nikoli v takovém počtu, jako mají koaliční strany. Považuji za slušné nechat opozici zastoupenou i v komisích a výborech,“ zdůraznila primátorka Springerová, jež připustila, že v čele výboru pro územní plánování by ráda viděla Oldřicha Vlasáka (ODS).

„Pokud vše půjde tak, jak je nastartováno, což předpokládám, dojde i k výměně předsedy výboru pro územní plánování a nabízí se pan Vlasák, který byl opakovaně předsedou. Není to sice vyjednané, ale za mě je to správná úvaha,“ řekla primátorka.