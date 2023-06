Pětikoalice v Hradci oslabila o jedno hnutí, posílili ji přeběhlíci z ANO

„Rozpadli jsme se. A právě proto teď budeme ještě silnější.“ Zní to jako paradox, ale právě takový vzkaz má nyní pro Hradečáky primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Neodvratný konec pětikoalice potvrdilo odvolání zastupitele Petra Nebeského (Rozvíjíme Hradec) z představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové (VAK) a další „škatulata“ a přeobsazování židlí a funkcí.

Tak předně: zbývající čtyřkoalice si udrží pohodlnou většinu 21 z celkového počtu 37 hlasů. V představenstvu VAK nahradí Nebeského zastupitelka Monika Štayrová, jež k opozici přeběhla z hnutí ANO a jen díky ní mohl vzniknout zastupitelský klub Změny a Zelených, do kterého přestoupila.

Rozpadá se naopak klub Rozvíjíme Hradec. V něm sice i přes nabídku přidat se ke koalici zůstává Petr Nebeský, ale odchod ohlásila Ilona Dvořáková, jež se nechtěně stala jednou z hlavních postav koaličního rozvratu.

Novým radním se s největší pravděpodobností stane někdejší zastupitel ANO – předseda finančního výboru Jindřich Outlý, jenž stejně jako Štayrová opustil klub hnutí ANO již v lednu.

Koalice si předjednala další přestup a posilu. Z tábora vítěze voleb měla přeběhnout i Andrea Turková, ta se však na poslední chvíli rozhodla položit zastupitelský mandát a v opozici by ji nakonec měla nahradit Libuše Friedlová.

Něco o politické kultuře

Posilou opozice bude lídr Rozvíjíme Hradec Jan Holásek, tedy hlavní aktér. Senátor se v naději na zvrat týden před uplynutím páteční lhůty vzdal funkce radního i předsedy výboru pro územní plánování, rozvoj a investice města. Současně navrhl, aby se radním stal Nebeský a požadoval odchod Ilony Dvořákové z orgánů města. Jeho návrhy však vyslyšeny nebyly a jeho hnutí se na Facebooku pustilo do kritiky.

„Koaliční partneři bohužel hned v prvním roce vládnutí porušili koaliční smlouvu a koalici rozbořili. Předložené argumenty pro takové kroky je třeba odmítnout jako nepravdivé. Kroky koalice v podobě odvolání Petra Nebeského a jeho nahrazení Monikou Štayrovou v představenstvu VAK ukázaly, že další jednání jsou znemožněna. Primátorka města se rozhodla svoje vládnutí opřít o politické přeběhlíky ze dvou politických uskupení. Je to její volba, která však vypovídá o politické kultuře ve městě. Rozvíjíme Hradec nestojí na funkci jedné náměstkyně a je připraveno pro město pracovat i z opozice,“ smířilo se hnutí s odchodem z vlády.

Zatímco Holásek s Nebeským chtě nechtě přecházejí mezi kritiky vedení města, Ilona Dvořáková z původně vnitrostranické rozmíšky odchází jako vítěz. Zůstává náměstkyní primátorky pro kulturu a cestovní ruch, všichni koaliční partneři ji podrželi a navíc vylíčili jako komunikativní, pracovitou a fundovanou osobu. Senátor ve svém odůvodnění pro sesazení náměstkyně tvrdil pravý opak.

Zatímco odchodu Jana Holáska partneři z koalice nelitují, pro Petra Nebeského měli nabídku, aby zůstal. Ten ji však nechal bez odezvy a nakonec se neuskutečnila ani dohadovací jednání o tom, zda přece jen neexistuje možnost usmíření.

„Sešla jsem se s panem Nebeským, řekla jsem mu, že jsme otevření dohadovacímu řízení, pokud z jejich strany bude zájem. Ozvali se, ale jejich reakce byla pozdní,“ upozornila primátorka Pavlína Springerová.

„Zklamali jsme voliče“

Pro zastupitelku Ilonu Dvořákovou mise v Rozvíjíme Hradec již definitivně končí.

„Vyzvána k odchodu jsem nebyla, ale mohu potvrdit, že odcházím. Z jednání pana Holáska mám každopádně velmi negativní pocity, protože po mém podpisu koaliční dohody a předkoaliční smlouvy přestal komunikovat a mně se komunikaci nepodařilo obnovit. Je mi to velmi líto, protože jsme si spolu mohli sednout a říct, co by pro nás bylo důležité a jak dál postupovat,“ řekla náměstkyně Dvořáková.

„Jsem z toho smutná a zároveň cítím nepříjemný pocit k lidem, kteří volili Rozvíjíme Hradec, protože jsme je svým způsobem zklamali, když jsme se mezi sebou nedokázali dohodnout. I já za to cítím částečnou zodpovědnost,“ konstatovala náměstkyně, podle které si hradecká kultura a cestovní ruch zaslouží po letech strádání přinejmenším nový impuls.

Zbývající čtyřkoalice v čele s primátorkou Pavlínou Springerovou nyní podepíše dodatek koaliční smlouvy spočívající mimo jiné v ujasnění postů ve výborech, komisích a městských firmách. Do představenstva VAK místo Nebeského nastupuje Štayrová, ve vedení výboru pro územní plánování nejspíš Holáska vystřídá Oldřich Vlasák. Nemění se nic podstatného v programovém prohlášení ani v dlouhodobých metách města.

Podle primátorky půjde jen o kosmetické změny, ale na pevnějších základech než dosud: „Koalice bude po odchodu Rozvíjíme Hradec stabilnější, konzistentnější a my budeme mít klid na práci. To je pro mě velmi důležité.“

Bolestivou očistou si prošla nejen koalice, ale i nejsilnější opoziční strana. V lednu opustili zastupitelský klub ANO Outlý a Štayrová, minulý týden si přestup ke koalici rozmyslela Andrea Turková, kterou nejspíš nahradí Libuše Friedlová a klub ANO zůstane jedenáctičlenný.

„Lovení“ koalice v řadách ANO nenechal bez rýpnutí Denis Doksanský, místopředseda zastupitelského klubu:

„Najednou se dozvídáme, že dochází ke změně nominací do představenstva VAK. Jedná se o odměnu až 200 tisíc ročně a my to nemůžeme nazvat jinak než kupování si hlasů. Poměrně dobrá práce vedení města se tímto dehonestuje. Máte to zapotřebí?“