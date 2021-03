Nová koalice v Hradci záleží na tom, zda ODS kývne na ztrátu vlivu

Hanousek odvolán, smazán i přeparkován Ještě v pondělí 22. února Martin Hanousek (Změna a Zelení) přišel do své kanceláře jako úřadující náměstek primátora. V úterý na rozloučenou přinesl svým asistentkám květiny a žertoval, jestli se vůbec do pracovny dostane. Když si ve středu chtěl vyzvednout věci, to už spustil poplach. Náměstek byl totiž na pondělním zastupitelstvu s podporou komunistických hlasů odvolán z hodiny na hodinu. Své zkušenosti z okamžitého odvolání Hanousek popsal na svém Facebooku. Narazil totiž už při příjezdu na magistrát. „Na mém řádně zaplaceném parkovacím místě dnes už parkovalo jiné auto,“ okomentoval první změnu. Ale překvapením nebyl konec: „Když jsem si přišel pro vlastní věci do kanceláře, měl jsem zablokován přístupový kód, spustil se alarm a na poslední chvíli jsem stavěl na vrátnici policistu. Pak jsem musel čekat, až přijde do práce některá z asistentek.“

V kanceláři zjistil, že se nemůže dostat do svého počítače ke svým datům, protože mu byla zrušena práva. „Oznámení o ukončení funkce a zlikvidování přístupů bylo provedeno hned. Zato přebrat si práci nikdo nepřišel a na to asi není třeba spěchat,“ popsal předání gesce odvolaný náměstek pro školství, sociální oblast a životní prostředí.