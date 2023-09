Divadelní Čekání na Václava ukáže Hamleta, Pravomila i trampský muzikál

Sotva se otevřel prodej, zmizely vstupenky také na proslulé Dejvické divadlo, jež dorazí s novinkou Fifty, komedií, v níž režisér a dramatik Petr Zelenka s Ivanem Trojanem volně a po letech navazují na Příběhy obyčejného šílenství.

Avšak nejen těmi nejslavnějšími bude živ 19. ročník Čekání na Václava, jenž původně vznikl jako komorní přehlídka malých divadel a velkých režisérů na úvod ještě létem malátné sezony.

Na hlavní scéně i v komorní Besedě dojde na 15 hostujících představení a na dva koncerty, je tedy unikátní příležitost vidět v Hradci Králové renomované soubory z Ostravy, Prahy, Českých Budějovic, Ústí nad Labem, Liberce, Kladna či Jihlavy a porovnat jejich produkci s hradeckou činohrou, pro niž byla minulá 138. sezona jednou z nejsilnějších.

O zahájení se v Den české státnosti postará tradiční host Divadlo Petra Bezruče s inscenací Proces. Dramatizaci slavného románu Franze Kafky, absurdního příběhu manipulace a lidské úzkosti, připravil tamní umělecký šéf a v Hradci dobře známý režisér Jan Holec.

Další Pěna dní

Vianova Pění dní v režii dua SKUTR byla, dle mého soudu, nejen hradeckou divadelní událostí desetiletí. Nyní adaptaci slavného románu s pověstí „nezdivadelnitelného“ díla přiveze Divadlo D21. Fantaskní, humorný i zdrcující výlet do krajiny srdce nastudoval režisér Jakub Šmíd a v roli Chloé se představí Jaroslava Košková, známá z hradeckého dramatu Hana.

Cynickou besídku s katarzí slibuje Destrukce, již v Divadle X10 nastudoval režisér Ondřej Štefaňák. V adaptaci ceněného románu sociologa a publicisty Stanislava Bilera se proplétá groteskní apokalyptičnost s humanistickým přesahem.

Festival do Hradce Králové vrátí několik hereckých osobností, které bývaly členy uměleckého souboru Klicperova divadla. Třeba ve Valčíku náhody z pražského Divadla v Dlouhé excelují Jan Sklenář a pardubická rodačka Klára Sedláčková Oltová. Komorní hra francouzského dramatika Victora Haima roztáčí na onom světě zběsile nespravedlivý tanec otázek a odpovědí plných ironie a nadsázky.

Původní muzikál Nad Sázavou patří trampingu. „Za noci, jež umí zaskočit, se tak u ohně tábořiště splétají nesourodé osudy, charaktery i povědomě znějící hudební motivy,“ říkají tvůrci. V režii Michala Zetela jej připravilo Horácké divadlo Jihlava.

Jihočeský Hamlet

Inscenace S prezidentem v divočině pražského Divadla v Řeznické přináší fiktivní setkání vynálezce Thomase Alvy Edisona a průkopníka automobilového průmyslu Henryho Forda s prezidentem USA W. G. Hardingem, který do Bílého domu nikdy nechtěl. V režii Lukáše Pečenky hrají Jan Vlasák, Jiří Štrébl a Adrian Jastraban.

Režisérka Martina Schlegelová nastudovala spolu s „old stars teamem“ Divadla LETÍ inscenaci Džípy. „Někteří Džíp získají jako součást výbavičky při narození, jiní si na něj neušetří za celý život,“ je mottem komedie německy píšící autorky Nory Abdel-Maksoud.

Hamleta chystá umělecký šéf Klicperova divadla Pavel Khek, není tedy od věci nahlédnout, jak si s nejslavnější tragédií všech dob poradil originální režisér Jakub Čermák v Jihočeském divadle.

Známé Želary, divadelní adaptaci dvou knížek Květy Legátové z beskydských horských strání, uvede v režii Jakuba Nvoty liberecké Divadlo F. X. Šaldy. Nezdolné Činoherní studio Ústí nad Labem přiveze do Besedy hru amerického dramatika Davida Mameta Americký bizon. Jde o herecký koncert Romana Zacha.

Chybět nebude ani divácky vděčná parodie detektivních románů. Hra 39 stupňů získala Cenu Laurence Oliviera pro nejlepší komedii roku. U nás ji nastudovalo Městské divadla Kladno.

Závěrečný festivalový den patří Komorní scéně Aréna se slavnou hrou Patricka Marbera Na dotek a Pravomilovi z Divadla v Dlouhé. Inscenace režiséra Tomáše Dianišky vychází z románu nositele ceny Magnesia Litera Petra Stančíka. V roli poctivého mstitele Pravomila Rajchla se představí Pavel Neškudla, komunistického prokurátora Karla Vaše hraje Jan Sklenář, v dojemné úloze Jarky Baterky se objeví jeden z v Hradci nejobsazovanějších herců Miroslav Zavičár.

Jan Sklenář se do třetice do Hradce vrátí na Koncert pro Mr. Shakespeara. V doprovodu pěti muzikantů pod vedením skladatele Daniela Fikejze dále účinkují Richard Tesařík, Miroslav Etzler či Kateřina Pechová. Zpěvačka Bára Basikové uvede lidové písničky i hity kalibru Souměrné či Veni Domine, s poprockovou kapelou Blue cimbal, v níž kytary nahradil electro-cimbal.

Je samozřejmé, že do festivalu vstoupí i domácí soubor, který přidá dvě premiéry, a to Lásku v režii autorky Barbary Herz a drama Mariny Carr U kočičí bažiny, to zkouší Diana Šoltýsová, jež v Hradci už nastudovala Hanu a Její pastorkyni.