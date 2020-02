Z kina ve Vrchlabí vznikne divadlo, po letech se vrátí i promítání

Přestože Vrchlabí v poslední době napnulo investiční úsilí do stavby krytého bazénu za téměř 200 milionů korun a v letošním roce začne v části Vejsplachy budovat příjezdovou komunikaci, paralelně připravuje revoluci v kulturních zařízeních.

Projekt, který radnice vymýšlí několik let, má pracovní název „kulturní triangl“. Opuštěné městské kino chce přebudovat na divadlo, kulturní dům Střelnice bude místem pro spolkovou činnost a Divadelní klub se promění v kinosál.

Podle ředitele Střelnice Vladimíra Jindry, který stál u zrodu myšlenky, poptávka po kultuře ve dvanáctitisícovém Vrchlabí roste a rozprostřít aktivity do více budov je proto logickým krokem. Tvrdí, že město si divadlo v samostatné budově zaslouží, protože diváky už má.

„Za sedm let, co jsem ředitelem, pozoruji obrovský nárůst zájmu o divadelní představení v řádech desítek procent. Většina z nich jsou v poslední době téměř vyprodána. V loňském roce jsme poprvé dosáhli třicetitisícové hranice návštěvnosti všech akcí na Střelnici. Díky tomuto projektu se kulturní akce rozloží do více objektů, které si o ně v podstatě říkají. Střelnice je v současnosti už poměrně přepěchovaná,“ upozorňuje ředitel kulturního domu.

Radnice o kulturním trianglu diskutuje od roku 2015, v současnosti má hotovou studii na využití celého území, kde se budovy nacházejí.



„Udělali jsme si názor, který chceme postupně naplňovat. Teď už to závisí jen na množství finančních prostředků a od toho se odvíjí, jak rychle to budeme realizovat,“ říká vrchlabský starosta Jan Sobotka (nestraník).

Ústředním bodem a nejnákladnější investicí bude přestavba kina, které naposledy promítalo před deseti lety. Město se do ní pustí nejdříve v roce 2024, jakmile se finančně „vzpamatuje“ ze stavby bazénu.

Divadlo z kina? Za padesát milionů

Kino, které leží mezi Střelnicí a Divadelním klubem, vzniklo v roce 1927 pro téměř 800 návštěvníků, současná kapacita je zhruba poloviční a kapacita divadla má být ještě menší.

„Dlouho jsme přemýšleli, jak budovu využít. Původně jsme si mysleli, že zde bude základní umělecká škola. Ukázalo se to ale jako nevhodné. Umístit sem divadlo nám v tuto chvíli přijde nejsmysluplnější,“ tvrdí starosta.

Město chce podle něj maximálně zachovat stávající interiér, šatny, kulisárny a další zázemí vznikne v dřevěných přístavbách, které s hlavní budovou propojí lávka. Kromě divadelních představení zde bude prostor také pro koncerty současné i klasické hudby.

V letošním roce město zadá dokumentaci pro územní řízení. Náklady na přestavbu starosta odhaduje na zhruba padesát milionů korun.

„Je v silách města to ufinancovat. Ročně jsme schopni z rozpočtu na investice vynaložit kolem sto milionů,“ dodává Jan Sobotka. Vrchlabí by si tak mohlo dovolit velké divadelní soubory, které se do Střelnice, kde se nyní divadelní představení konají, nevejdou.

Promítání začne už na jaře

Prvním hmatatelným výsledkem rodícího se kulturního trianglu bude vzkříšení promítání kina. Město pořídí digitální technologii za 1,5 milionu, více než polovinu zaplatí dotace ze Státního fondu kinematografie. Na aktuální premiéry lidé budou moci zajít nejspíš už od přelomu března a dubna. Letos bude kino promítat na Střelnici, poté co v příštím roce vyprší smlouva nájemci Divadelního klubu, se přesune právě sem.

„Překvapila mě dobrá odezva, očekávám od toho, že se zvýší nabídka pro lidi, kteří doteď na Střelnici nechodili,“ poznamenává starosta.

Divadelní klub se sálem pro osmdesát lidí zahájil provoz v roce 2010, u jeho zrodu stál ochotník Václav Vondruška a podnikatel Petr Dědek, jenž zaplatil rekonstrukci objektu a má jej od města v pronájmu. Proměna v kino by zahrnovala v podstatě jen výměnu židlí za pohodlnější sedačky.

Provoz v budovách vyjde na 2 miliony ročně, což město zvládne

Střelnice, kterou proslavilo natáčení Formanovy komedie Hoří, má panenko, bude mít v kulturním trianglu funkci spolkového domu. Nyní se zde kromě divadelních představení konají koncerty, trhy a další společenské akce. Sídlo tu má Virtuální univerzita třetího věku.

„Zůstaly by zde veškeré aktivity týkající se tance, taneční pro mládež i veřejnost, večery a vzdělávací akce pro seniory, schůze i konference. Na Střelnici máme také ateliér malby, jógu, zkouší zde tři ochotnické spolky, scházejí se tu folklorní soubory a tak dále. Těch aktivit je opravdu hodně a bude jenom dobře, když se divadlo přesune do bývalého kina a sál Střelnice se uvolní pro další rozvoj,“ poznamenává Vladimír Jindra.

Už před první světovou válkou na Střelnici fungovalo také kino, až do roku 1927, kdy se přestěhovalo do nového kinosálu. Objekt postavený v roce 1903 prodělal před deseti lety náročnou rekonstrukci za více než třicet milionů korun, stavaři vyměnili střechu a opravili interiéry, šatny i jeviště.

Provozní základy po začlenění nových zařízení podle Jana Sobotky nevzrostou enormně. „Máme zpracovanou předběžnou analýzu, ročně by se náklady měly zvednout o zhruba dva miliony korun, což by se dalo ufinancovat.“

Rekonstrukcí kina by navíc rozvoj „kulturní čtvrti“ neměl skončit. V dalších etapách radnice počítá s vybudováním parkovacího domu a nové budovy pro Základní uměleckou školu Karla Halíře na místě starého bytového domu. Přilehlý park má s touto částí propojit kovové schodiště s vyhlídkovými plošinami.