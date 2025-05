Candáti pomáhají v boji se sinicemi, hradecký kemp vypustil další stovky ryb

Právě nasazení dravých ryb, které Městské lesy Hradec Králové do rybníka poprvé vypustili vloni v březnu, má mít hlavní zásluhu na zlepšení kvality vody. Dalších 500 asi 20centimetrových dravců se tu zabydluje od minulého týdne.

Kvalitu vody v oblíbeném kempu město řeší už několik dekád. V záloze jsou další dvě opatření, ale radnice zatím sází na nejlevnější a nejméně pracnou variantu. Kdyby se do dvou let ukázalo, že navrch mají stále sinice, město by mohlo kývnout na zásadní prohloubení a odbahnění, případně na neustálé osvěžování stojaté vody potrubím z řeky Orlice.

Predátoři sežerou rybky

Nasazení candátů lze stále považovat za zkušební. Městské lesy koupily novou várku, protože dravci, kteří ve Stříbrňáku přežili, by se už nezabývali potěrem bílých ryb. Ty se živí buchankami, jež likvidují sinice a víří bahno, z něhož se vyplavují živiny vhodné pro škodlivé sinice.

„Bohužel nemůžeme Stříbrný rybník vypustit a nasadit novou rybí osádku, takže zbývá jen opatření spočívající v predátorech. Když candáti rostou, žerou velké množství malých rybiček. Kdybychom to neudělali, rychle může vyskočit množství sinic, které se množí geometrickou řadou. Když zpomalíme rychlost růstu sinic, prodloužíme koupací sezonu třeba o tři týdny, tedy do poloviny srpna,“ vysvětlil Milan Zerzán, ředitel městských lesů.

14. března 2024

Sezona na Stříbrňáku kvůli sinicím pravidelně končívá už začátkem srpna, což populárnímu kempu nedělá dobrou reklamu.

Jiné operace vedoucí ke zlepšení vody by byly podstatně dražší než padesátitisícový náklad na nové candáty. Levnější řešení by podle odhadu městských lesů stálo kolem pěti milionů korun. Šlo by o propojení rybníka asi 250metrovým potrubím s tokem Orlice a pravidelnou obměnu vody. Nejisté však jsou výkupy soukromých pozemků i povolení Povodí Labe k odběru.

„Vypouštění vody a zpětné napouštění z řeky už řešíme projektovou dokumentací. Je to však na zvážení, protože by se mohlo stát, že v Orlici při malém průtoku bude horší kvalita vody než v samotném rybníku,“ míní Milan Zerzán.

„Pokud bychom investovali miliony do přívodu vody z Orlice, která má jiný chemismus a mnohdy horší kvalitu, nepomůžeme si. Nejdříve musíme zkusit měkčí opatření, tedy candáty. Pokud by se osvědčili a prodloužili sezonu, rozhodně se vyplatí,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast investic Lukáš Řádek (TOP 09).

Ve hře je i těžba písku

Třetí opatření by bylo nejdražší, vyšlo by na desítky milionů korun, avšak nejspíš by se zaplatilo samo. Stříbrný rybník vznikl v 60. letech odtěžením čtyřmetrové vrstvy písku, který posloužil na přírodní valy na tehdejším Všesportovním stadionu. Dalších šest metrů písku pod rybničním dnem ještě zůstává. Případná těžba by řešila odbahnění i výrazné prohloubení rybníka, což by zhoršilo podmínky pro sinice. Samotnou těžbu by přitom zaplatil prodej písku.

„Máme hydrogeologické posudky, podle kterých je tu deset metrů písku. Jeho prodej by nám vydělal na prohloubení,“ vysvětlil Milan Zerzán.

Podle něj hladina rybníka v letních měsících kolísá o více než tři čtvrtě metru. Při celkovém objemu Stříbrňáku 160 tisíc kubíků může slunce odsát až 60 tisíc kubíků. Dalších 25 tisíc kubíků připadá na bahno.

„I odtěžení však má svá rizika. Pokud bychom rybník prohlubovali, sklon svahů by nemohl být strmější, protože by mohlo dojít ke kolapsu břehů,“ podotkl Řádek.

Chystá se stavba chatek

Propojení rybníka s Orlicí ani jeho odbahnění a prohloubení v akčním plánu města nefigurují a programové prohlášení koalice zmiňuje pouze neurčitě rozvoj dalších lokalit pro koupání.

„Je potřeba si uvědomit, že bojujeme se změnami, které se netýkají jen Stříbrného rybníka. Vliv změny klimatu se nedá oddiskutovat. Období, kdy je voda čistá, se zkracuje ve všech stojatých vodách. Bojovat s tím je fajn, ale my zatím zkoušíme spíš candáty,“ pokračoval náměstek primátorky.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Kromě vypuštění další candátí osádky městské lesy v kempu připravily další novinky. Otevřely dvě stromové chatky, připraveny jsou také dvě solární lavičky, kde si hosté mohou nabít mobilní telefony. Zásadní investice se chystá už na podzim. Na poloostrově by totiž měla začít výstavba pěti chatek nad vodou, které budou kromě nevšedního pobytu nabízet i možnost výstupu na prodloužené molo. Cena jedné chatky by se mohla pohybovat okolo jednoho milionu korun.