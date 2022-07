Kamiony už brzy u Flošny nezaparkují, Hradec nechá plochu osobním autům

Až příliš řidičů náklaďáků si zvyklo, že levá část parkovací plochy zdarma je jejich. Město to léta tolerovalo, i když často docházelo k různým konfliktům.

Třeba jako ve středu. Kolem 11. hodiny se kvůli tropickým teplotám zaplnilo parkoviště u koupaliště pro osobní auta, a tak řidiči najížděli i na plac s odstavenými tiráky. Stálo jich tam jen šest, další místa zabraly tři neoznačené autobusy. Vjezd dalších nákladních souprav už byl velmi komplikovaný.

„Mohli byste si přeparkovat? To je přece místo určené pro náš odpočinek a vy nám blokujete cestu,“ volal šofér jednoho z přijíždějících kamionů na dvojici seniorů, která tu zaparkovala škodovku a mířila na koupání

Oslovený řidič s omluvou vyhověl a tirák s registrační značkou s kódem Královéhradeckého kraje mohl nacouvat na „své“ místo. Jenže tato místa k odpočinku řidičů kamionů ve skutečnosti určena nejsou.

Přesto se tu denně vystřídá náklaďáků několik desítek a nejhorší je to o víkendech. Není výjimkou, když tu tirák „odpočívá“ i řadu dnů. Většina kamioňáků, kteří u hradeckého koupaliště parkují zadarmo, jsou totiž místní, jen se jim nechce cestovat ze sídla firmy nebo z odstavného parkoviště u dálnice.

Betonové zátarasy jako jistota

„Doslechl jsem se, že s parkováním kamionů tady máme utrum, ale snad to nebude až tak aktuální. Měl bych problém, kam auto postavit,“ řekl řidič, který si na dvojici důchodců vymohl parkovací místo.

Jenže se mýlí, kamioňákům se skutečně krátí čas. Na cíp parkoviště směrem k Malšovicícm se nedostanou už v srpnu. Radnice má povolení k zaúkolování technických služeb, aby rozmístily nové dopravní značení a namalovaly 74 míst pro osobní vozy, ale také umístily největší jistotu - betonová svodidla.

„Už máme všechna povolení na nové dopravní značení. Technické služby už mají vybraného dodavatele a běží lhůty pro výrobu a dodání betonových svodidel. Budeme dělat maximum pro to, aby zde mohli co nejdříve zdarma parkovat návštěvníci koupaliště nebo dojíždějící za prací,“ potvrdil náměstek primátora pro správu majetku města Pavel Marek (ANO).

Náklady na opatření proti vjezdu kamionů odhadl na asi půl milionu korun. Za tak relativně malou částku u Flošny dohromady zaparkuje až 540 osobních aut, což podle náměstka představuje kapacitu středně velkého parkovacího domu.

„Míst je v Hradci nedostatek, každé nové tedy pomůže, natož sedm desítek. Nevidíme důvod, aby v blízkosti historického centra města a koupaliště bylo odstavné parkoviště pro kamiony. Navíc lokalita trpěla nepořádkem od některých nezodpovědných řidičů, bylo zde i určité bezpečnostní riziko,“ doplnil primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Co teď s kamiony? Úkol pro ŘSD

Město se problémem kamionů parkujících u Flošny zabývalo už před pěti lety, kdy se nejvíce angažoval tehdejší zastupitel za ODS Jan Michálek. Navrhoval stavbu odstavných parkovišť v režii města na periferiích, vedení radnice však bylo toho názoru, že kamiony u koupaliště nejsou vážným problémem, protože příliš neničí příjezdové silnice.

Pravda je, že s dostavbou klíčových úseků dálnic D11 a D35 počet kamionů projíždějících přes město až o desítky procent klesl, ale radnice hodlá ještě přitvrdit. O snaze vyhnat tahače od koupaliště jednala rada města již v únoru, téměř po půlroce přichází na řadu i realizace.

„Řidiči kamionů již dnes mají podstatně menší důvod zajíždět do města a používat Flošnu jako odstavné parkoviště. V současnosti již mohou městem projet nebo se mu úplně vyhnout a kamion odstavit jinde. My určitě nechceme mít v centru parkoviště kamionů, domníváme se, že ploch kolem města, jako třeba u čerpacích stanic, je poměrně hodně a pro kamiony by to určitě bylo efektivnější než zajíždět až do města,“ zdůraznil Marek.

Dodal, že město nemá povinnost zřizovat zázemí pro odstavení nákladních aut: „To je záležitost jejich provozovatelů, případně ŘSD při výstavbě tranzitních komunikací.“