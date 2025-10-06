Zemřel první porevoluční starosta Hradce, byl u odstraňování komunistických soch

  17:00,  aktualizováno  17:00
Ve věku nedožitých 83 let zemřel první porevoluční starosta Hradce Králové Josef Potoček. Podle smutečního oznámení odešel náhle 24. září. Za jeho působení se krajské město vypořádávalo se sochami komunistických potentátů a přepisovalo názvy ulic pojmenovaných po osobnostech bývalého režimu.
Josef Potoček byl první polistopadový starosta Hradce Králové, v letech 1998 až...
Josef Potoček byl první polistopadový starosta Hradce Králové, v letech 1998 až 2002 také náměstek primátora pro školství a kulturu. | foto: archiv KDU-ČSL

Potoček se stal posledním předsedou Městského národního výboru v Hradci Králové na mimořádném zasedání 18. ledna 1990 poté, co ke konci roku 1989 v záchvěvu revolučních událostí výbor uvolnil z funkce posledního komunistického předsedu Josefa Zadrobílka. Tehdejší tisk informoval, že byl zvolen jako bezpartijní.

Před vstupem do politiky působil Josef Potoček jako výzkumný pracovník v oblasti mikroelektroniky ve Výzkumném ústavu elektrotechnické keramiky (VÚEK) v Hradci Králové. Narodil se tamtéž v roce 1943 a vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Věnoval se také makromolekulární chemii ve Slovenské akademii věd v Bratislavě.

Josef Potoček byl první polistopadový starosta Hradce Králové, v letech 1998 až 2002 také náměstek primátora pro školství a kulturu.
Zástupci královéhradecké radnice se seznámili s postupem prací na historické budově muzea, jejíž oprava by měla letos skončit. Práce nedávno zkomplikoval krach dodavatelské firmy Orlické stavební. Na snímku náměstek hradeckého primátora Josef Potoček (vpravo) a výrobní ředitel současného dodavatele, firmy Fato, Josef Pixa. (leden 2002)
Odstraňování Gottwaldovy sochy v Hradci Králové přitáhlo davy (14. 1. 1990).
Náměstek hradeckého primátora Josef Potoček (září 2002)
V čele hradecké radnice je později uváděn jako starosta. Ještě před jeho nástupem vedení města započalo s odstraňováním komunistických symbolů a přejmenováním některých ulic. Potoček na to později vzpomínal i pro iDNES.cz.

„Třeba Gottwaldovo náměstí se přejmenovalo už v prosinci 1989, tam to byl spontánní projev nadšení. U některých dalších jako třeba u Marxovy třídy, která se nyní jmenuje po Edvardu Benešovi, se vedly diskuze na zastupitelstvu. Přejmenovávala se i naše ulice, která byla dříve Zacharianova. Na novém názvu jsme se dohodli s ostatními lidmi, kteří tam žili,“ připomněl v roce 2014.

Potoček dovedl město do prvních svobodných voleb v roce 1990. V těch se sice stal zastupitelem, avšak při hlasování o volbě prvního hradeckého primátora ho porazil Martin Dvořák (dnes STAN), který tehdy získal 36 z 60 hlasů.

Potoček se však komunální politiky účastnil dál. Později vstoupil do KDU-ČSL, za kterou byl v letech 1998 až 2002 náměstkem primátora pro školství a kulturu. Aktivní ve veřejné správě zůstal až do roku 2009.

