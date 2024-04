Výrobce dílenských strojů míří do Tetína, místní vítají nová pracovní místa

Pro Tetín je příchod firmy jako výhra v loterii, žádný významnější zaměstnavatel dnes ve vesnici ležící mezi Miletínem a Lázněmi Bělohradem není.

„Máme třímilionový rozpočet, každá koruna, která do obce přijde, je pro nás velice důležitá. Navíc se zvýší pravděpodobnost, že se obyvatelé nebudou stěhovat jinam, protože v Tetíně bude alespoň nějaká nabídka pracovních příležitostí,“ říká starosta Matěj Hlavatý (STAN).

Místní v současnosti dojíždějí za prací především do Hořic, Lázní Bělohradu a Dvora Králové nad Labem.

„Jsme závislí na tom, jak se rozvíjejí Hořice a Dvůr Králové. Firmu, která má obrat desítky milionů korun, v Tetíně chceme a potřebujeme,“ zdůrazňuje starosta.

Procarosa má sídlo v Hradci Králové a pronajatou provozovnu v Hořicích. Stávající zázemí však už neumožňuje další rozvoj. Vhodnou lokalitu hledala pět let, nakonec si vybrala i díky vstřícnosti zdejší radnice Tetín. Firemní zázemí vybuduje na louce hned vedle obecního úřadu, první logistickou halu plánuje začít stavět příští rok.

Firma je malá, ale přesun umožní rozvoj

„Velká města jsou průmyslem a firmami obsazena, sehnat tam vhodný pozemek pro malou firmu, jako jsme my, je skoro nemožné. Myslím si, že to bude v budoucnu trend a stěhování firem do menších měst nebo na venkov nebude ničím neobvyklým,“ říká jednatel společnosti Procarosa Ondřej Čížek.

Protože se firma zabývá velkoobchodem, není pro ni přesun na periferii do Tetína limitující. Výhodou je, že je pozemek u hlavní silnice na Vidoň mimo zástavbu.

V první fázi společnost vybuduje jednu logistickou halu o výměře tisíc metrů čtverečních. Následovat by měla stavba další stejně velké haly. Na pozemcích o rozloze deset tisíc metrů čtverečních, které firma vlastní, bude rezerva pro případné umístění ještě jedné haly.

Procarosa má pouze tři stálé a čtyři externí pracovníky, vybudování vlastního zázemí však firmě umožní se rozvíjet a vytvořit nižší desítky pracovních míst.

„Potenciál máme, ale poslední dva roky růst stagnuje, protože nemáme dostatečně velké prostory. Nemůžeme dělat větší obraty ani přijímat zaměstnance,“ poznamenává Ondřej Čížek.

V minulých letech kvůli hledání vhodné rozvojové plochy absolvoval desítky jednání. „Často byl problém, že pozemek byl v zástavbě. Stávalo se nám také, že zájem měst nebyl příliš velký a radnice neměly vůli řešit nové projekty,“ dodává.

První zóna nedopadla

O investora, který přinese pracovní místa, usiloval Tetín podle Matěje Hlavatého dlouho.

„Už před třemi lety jsme se rozhodli v rámci nového územního plánu vytvořit zónu pro lehký průmysl a skladování. Obec kromě cest a jediného pozemku, který si strategicky necháváme pro případ, že by zde kraj třeba chtěl stavět domov pro seniory, totiž žádné vhodné parcely nevlastní, museli jsme zónu naplánovat na soukromých pozemcích u hlavní silnice,“ říká.

Původní průmyslovou zónu o výměře deset tisíc metrů čtverečních vedle zemědělského družstva se sice do územního plánu povedlo zapracovat, majitelé pozemků je ovšem společnosti Procarosa, která se o přesun do Tetína začala zajímat, nakonec prodat nechtěli. Obec proto hledala další možnosti. Zprostředkovala jednání investora s vlastníky parcel naproti přes silnici a tentokrát už obě strany dospěly k dohodě.

Tetín začal připravovat další změnu územního plánu, aby Procarosa mohla závod budovat. Podle starosty by změna měla být hotová do konce letošního roku.

„Není tady zástavba a ani se žádná neplánuje, podmáčené pozemky navíc nejsou pro hospodaření vhodné,“ poznamenává.

Závod se přizpůsobí vsi, bude dětská skupina

Pozitivem podle něj je, že logistický areál nebude pro obec znamenat zvýšení hluku, prachu ani další negativní zásahy do životního prostředí. Investor závod přizpůsobí venkovskému prostředí.

„Přistupují k tomu tak, že jdou na vesnici. Haly budou mít namísto rovné sedlovou střechu, barevně přizpůsobenou střechám v obci. Areál také osázejí zelení,“ dodává starosta.

Kvůli příchodu nového zaměstnavatele se Tetín rozhodl vytvořit zázemí pro založení dětské skupiny, aby matky na mateřské mohly do zaměstnání, třeba na částečný úvazek. Díky dotacím vesnice plánuje do roku 2026 přistavět k obecnímu úřadu další patro, kde vznikne zázemí pro předškoláky. Obec nabídne prostory organizaci, která dětské skupiny provozuje. Kapacita bude až pro 25 dětí.

„Pokud chceme, aby u nás působily firmy a stavěly se další rodinné domy, potřebujeme dětskou skupinu,“ říká Matěj Hlavatý.