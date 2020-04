Rozsáhlé opravy jičínského zámku pokračují. Spolykají až 100 milionů

Nejrozsáhlejší opravy zámku v novodobé historii Jičína pokračují na několika frontách. Na kolaudaci první části naváže další, při níž se opraví také střechy a krovy, přibude výtah a dojde na další úpravy směřující k úplné bezbariérovosti.

Chystá se i modernizace muzejní expozice, která v impozantním areálu na jižní straně náměstí sídlí. Opravy raně barokní a klasicistně upravené památky potrvají ještě roky a přijdou na další desítky milionů korun.

„Valdštejnský zámek na Valdštejnském náměstí je naše chlouba. Je to pro nás historická památka číslo jedna. Albrecht z Valdštejna byl možná kontroverzní osobnost, avšak zásadním způsobem dal našemu městu základy. Máme vůči jeho odkazu respekt a budeme se snažit zámek dále zvelebovat,“ poukázal na význam zámku pro obyvatele Jičína starosta Jan Malý (ANO).

Na počátku zámek vyletěl do povětří

Bohatá minulost jičínského zámku je zároveň historií oprav a přestaveb, které pokračují dosud. Začala se psát v roce 1608 a už po dvanácti letech bylo tehdejší sídlo rodu Smiřických po výbuchu střelného prachu, při kterém zahynulo 41 lidí, vážně poničeno. O opravě a přestavbě dodnes svědčí řada architektonických prvků.

Po staletích s řadou dalších přestaveb se památka dostala v roce 1936 do majetku města a po válce začaly stavební úpravy, které pokračují do současnosti.

Ty nynější začaly v roce 2017. Od té doby vzniklo nové informační centrum, rekonstrukcí prošly nebytové prostory v přízemí či univerzitní učebny navazující na Porotní sál v prvním patře. Kolaudace je podle zástupců radnice otázkou několika příštích týdnů.

„Zámek nyní zažívá několik investičních akcí, rekonstrukcí a oprav. Máme projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci, ale postupujeme po částech. První etapa je prakticky hotova a zároveň se projektuje druhá. Její zásadní součástí bude vestavění výtahu, aby byl zámek bezbariérový, a s tím související rekonstrukce okolí. Současně se mění části oken v celém objektu. Rekonstrukce krovů a střech přijde celkem na 36 milionů korun,“ přiblížil další práce mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

„Nové městské informační centrum je opravdu na vysoké úrovni. Viděl jsem řadu infocenter u nás i v cizině a to naše patří k nejlepším,“ podotkl starosta Malý.

Celkově budou stát opravy až 100 milionů

Druhá etapa závisí i na penězích, které chce město získat hlavně z Norských fondů. Radní schválili podání žádosti a projekt zasadili do let 2021 až 2024. Dotace by mohla pokrýt až 90 procent nákladů, které odhadují na 18 milionů korun.

Další opravy za desítky milionů by měly navazovat a potrvají řadu příštích let.

„Je potřeba zrekonstruovat celý zámek včetně všech jeho součástí, takže další etapy budou následovat. Zatím však nejsou schváleny. O rekonstrukci se mluví dlouho, je to náročné, protože jde o památkově chráněnou budovu. Náklady na celkovou rekonstrukci zámku budou v desítkách milionů, spíše se dostáváme k částce 100 milionů korun,“ odhaduje Jireš.

V areálu zámku nyní sídlí Regionální muzeum a galerie v Jičíně, informační centrum, prostory tam má i základní umělecká škola či Česká zemědělská univerzita v Praze.

Vznikne nová expozice

Další změny k lepšímu se týkají muzea, zejména nové expozice, která by měla vzniknout za čtyři roky. I ta by mohla získat podporu z grantu Norských fondů, o ni se žádá prostřednictvím Regionální investiční a rozvojové agentury Královéhradecký kraj, který je zřizovatelem muzea.

„Rádi bychom část sloužící veřejnosti měli zrekonstruovanou do konce roku 2023. Samozřejmě je to podmíněno získáním finanční podpory. Nová expozice bude kopírovat stávající prostory, v podstatě půjde o modernizaci té současné. Měla by být interaktivní a představovat formou hry známé i méně známé osobnosti regionu a jejich příběhy, čímž přiblížíme i historii Jičínska. Zároveň by měl vzniknout nový přednáškový sál a dojít k úpravám prostor, kde je Obrazárna barokních mistrů. Tam bychom chtěli představovat i modernější obrazy z naší sbírky. Náklady by se měly pohybovat okolo 15 milionů korun,“ sdělil ředitel Regionálního muzea a galerie v Jičíně Michal Babík.

Vybudování zázemí pro novou expozici bude mít na starosti jičínská radnice. „Město se zavázalo, že bude investovat do rekonstrukce elektroinstalace a dílčích úprav pro stálou expozici. Nájemné od muzea a galerie bude reinvestováno zpět do oprav objektu,“ upřesnil Jan Jireš.

Jičínské muzeum se chystá také na stěhování sbírkových předmětů do nového depozitáře v areálu fary v Robousích. Nyní je opatruje v několika pronajatých prostorech i na chodbách muzea. „V pondělí by mělo dojít k předání staveniště a k demolici budov a stavby budovy nové. Hotová by měla být do konce příštího roku. Sousední bývalá fara bude sloužit ke vzdělávání, zejména školám,“ doplnil Michal Babík.