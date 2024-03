Jičín opraví střední část Valdštejnského zámku, muzeum připomene výbuch

Když s ředitelem jičínského Regionálního muzea a galerie Michalem Babíkem procházíme někdejší expozicí, připadám si jako v nějakém brownfieldu.

Na stěnách jsou díry po hmoždinkách, tu a tam jsou v omítce patrné stopy po obrazech, které tu dříve visely, a na podlaze přednáškového sálu leží na zbytku zátěžového koberce kusy zřejmě sádrokartonového podhledu, jenž skrýval elektroinstalaci pod stropem. V dalším sále zůstaly z techniky jen kabely trčící uprostřed stropu, dveře omotává lepicí páska a na chodbě jsou vysekané trubky topení.

„To už tady je dlouho. Odkryli je při nějaké havárii rozvodů,“ vysvětluje Michal Babík, že zrovna osekaná omítka k rekonstrukčním pracím zatím nepatří.

To se však změní. Dosud nejrozsáhlejší etapa oprav zámku, který je jednou z dominant historického centra Jičína, se dotkne i vytápění. „Že někde praskne trubka topení, to se stává. V zimě topení nejde třeba i čtrnáct dní,“ poznamenává ředitel.

Stavbařům musela ustoupit muzejní expozice i vstupní hala s pokladnou. Chodby jsou prázdné, stěhování se nevyhnulo ani křídlo z porotního sálu, kde se konají koncerty či zasedání zastupitelstva.

„Dojde k obnově celé střední části zámku, především technické infrastruktury. Omezení se týká také základní umělecké školy, která má ve spodní části středního traktu výtvarku. Dvě třídy musela přesunout, hluk ze stavby samozřejmě naruší výuku. Škola však dlouho volala po výtahu, vůbec prostředí výtvarky nebylo moc dobré. Rekonstrukcí a hlavně vybudováním nového sociálního zařízení dojde k výrazném zlepšení pro výuku,“ říká místostarosta Jičína Petr Hamáček (KDU-ČSL).

Výtah potřebuje muzeum i škola

Nejviditelnější součástí rekonstrukce bude vybudování výtahu, který umožní bezbariérový přístup do muzea i do školy. Pro obě instituce jde o zásadní prvek, který dosud chyběl. Umožní také bezbariérový přístup na jednání městského zastupitelstva. Výtah vznikne vestavbou v prostředním traktu v polovině dosavadní muzejní expozice.

„Uvidíme, jak to bude fungovat, protože návštěvníci, kteří přijedou výtahem, se ocitnou vlastně už za pokladnou a budou se muset vracet místy, kde bývaly výstavy,“ upozorňuje ředitel v místě, kde výtah vznikne.

Muzeum začalo se stěhováním už na podzim. V říjnu se se starou expozicí slavnostně rozloučilo a část sbírek zamířila do depozitáře v Robousích, další předměty jsou rozesety po chodbách a kancelářích v zadní části zámku, které se rekonstrukce nedotkne.

Prázdné prostory si v únoru převzala stavební firma. Práce za 38,5 milionu korun bez započtení daně mají trvat 14 měsíců. Jičínská radnice, které památka patří, zaplatí 28 milionů, zbytek dodá Královéhradecký kraj.

Regionální muzeum a galerie v Jičíně si od města pronajímá část zámeckých prostor. Na 40 procent z nich bude zasaženo rekonstrukcí. Stavbaři vytrhají původní parkety, vymění rozvody instalací, obnoví omítky a položí podlahy.

V muzeu vznikne nová pokladna či místo pro menší výstavy. Modernizací projde i přednáškový sál. Po dobu rekonstrukce se činnost muzea zaměří hlavně na galerijní činnost. Do 19. března galerie vystavuje práce výtvarnic Anny Polanské a Barbory Křivské, od 31. března do 21. května bude k vidění výstava Mistři svého řemesla a od 26. května do 22. září je v plánu výstava bratří Formanů.

Vznikne nová expozice

Zatímco část zámeckých prostor má být do příštího jara uzavřená, muzeum se otevře nejdříve na konci příštího roku. Kraj v oddělené veřejné soutěži vybere zhotovitele nové expozice. Na ni a na část stavebních prací získal evropskou dotaci. Práce musí být hotové nejpozději na konci roku 2026.

„Předpokládáme, že se vše stihne o rok dříve, tedy v závěru příštího roku. Expozice připomene historii Jičínska, tedy nejen města, ale i regionu. Chceme ji založit na sérii mikropříběhů. Bude úplně jiná než doposud, netradiční a hravá. Je běžné, že návštěvník začíná v pravěku a jde do nejnovější doby. My to měníme, tedy z nejnovější doby se budeme vracet do pravěku. Hlavním motivem expozice bude výbuch Valdštejnského paláce, který se opravdu udál v roce 1620,“ nastiňuje Michal Babík.

Muzejníci chtějí pojmout výbuch i scénograficky, siločáry výbuchu plánují prostoupit zdmi do dalších sálů i do exteriéru.

„Doufám, že nám to památkáři dovolí. Do jisté míry by to mělo propagovat expozici. V ostatních sálech se to projeví nakloněnými vitrínami, které mají navodit pocit mírného chaosu po výbuchu,“ dodává. Oproti moderním trendům chce naopak muzeum upustit od digitálních technologií, obrazovek a mobilů.

Jičín už investoval do oprav zámku víc než 20 milionů korun. Nechal upravit infocentrum i učebny v prvním patře a vyměnit okna.

Už na konci roku by se mohla na zámku rozjet ještě další etapa. Město nedávno vypsalo předběžné tržní konzultace na úpravy obřadní síně v jižní části zámku. Vybudovat chce také nový vstup ze zámeckých zahrad. Kvůli stavbě však bude muset zavřít i muzejní galerie. S počátkem se počítá nejdříve na podzim. V minulosti zpracovaný projekt na rekonstrukci počítá ještě s provedením hydroizolace, opravou střech a obnovou fasády zámku.