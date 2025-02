Sáňkovací kopec, pumptrack i cyklostezka. Jičín chystá park za 130 milionů

Město nový park připravuje více než dvacet let. Investuje do něj 130 milionů korun, téměř polovinu zaplatí z dotace. Desítky milionů už Jičín vydal za vykoupené pozemky a za přeložky inženýrských sítí.

Na jedné straně paneláky, na druhé obchodní centra a logistické haly a mezi nimi travnatý pás a koryto řeky Cidliny se vzrostlejší vegetací na březích. Právě sem letos najedou bagry a začnou budovat odpočinkovou zónu, která snese srovnání s parky v krajských městech. Největší hradecký park Šimkovy sady, navržený architektem Josefem Gočárem, zabírá 18 hektarů.

„V Novém Městě žije třetina obyvatel Jičína. Na sídlišti chybí zeleň a možnosti pro vycházky, lidé dnes mohou jít pouze na louku. Věřím, že park, který tady vznikne, bude inspirací i pro ostatní města,“ řekl jičínský místostarosta Petr Hamáček (KDU-ČSL).

Odpočinek u řeky

Páteří odpočinkové zóny bude asfaltová stezka pro cyklisty a inline bruslaře, dva kilometry asfaltových cest budou rozděleny do třinácti os. Mlatové cesty a plochy zaberou čtyři tisíce metrů čtverečních. Povedou podél potoka paralelně s inline trasou, budou sloužit také jako propojky k brodům nebo jako slepá ramena s vyhlídkami a místy k sezení.

Park přinese velkorysé možnosti pro sportování, procházky a pobyt v přírodě. Jeho součástmi budou workoutové prvky, dětské hřiště, plácek pro fotbal, betonový skatepark, pumptrack a v jižní části pět metrů vysoký sáňkovací kopec s vyhlídkou, jehož tvar bude vycházet z podoby vrchu Čeřovky.

Projekt počítá se stanovišti pro grilování, část travnaté plochy se promění v psí louku. Přes Cidlinu povedou dvě nové lávky pro pěší a cyklisty, návštěvníci budou moci řeku překonat také díky brodům.

„Jedním ze smyslů celého projektu je zpřístupnit obyvatelům Cidlinu, na břehu vznikne pobytový prostor, kde si bude moci sednout. Něco takového v Jičíně chybí,“ poznamenal místostarosta.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Náklady na vybudování odpočinkové zóny Jičín odhaduje na 130 milionů korun. Loni v létě radnice získala dotaci 56 milionů. O dotace se město opakovaně ucházelo už v minulosti. V roce 2017 mělo na dosah 25 milionů korun, nakonec však projekt v konkurenci jiných neuspěl.

V listopadu radnice uspořádala setkání, na kterém záměr představila stavebním firmám. Veřejnou zakázku Jičín vypíše letos, kdy zároveň počítá se zahájením stavebních prací.

„Předpokládáme, že výběr zhotovitele u takto velké zakázky potrvá několik měsíců. Tento rok začnou zemní práce a budou vznikat první komunikace,“ naznačil Petr Hamáček.

Na tento rok 35 milionů

V rozpočtu na rok 2025, který zastupitelé schválili, je na rozjezd vyčleněno 35 milionů korun. Přestože u jičínského sídliště bude zřízeno několik hřišť a drobnějších staveb, projekt zachová přírodní charakter lokality, především nivní říční biotop. V plánu je též masivní výsadba zeleně. Park bude hotov nejpozději v říjnu 2027.

„Neočekáváme, že se by se otevřela jen část parku, i když zcela vyloučit to nelze. Půjde o rozsáhlé staveniště, a tak by otevření části parku mohlo zkazit dojem z odpočinkové zóny,“ sdělil mluvčí Městského úřadu v Jičíně Jan Jireš.

S myšlenkou vybudovat v jižní části šestnáctitisícového města rozlehlý park, který bude předělem mezi sídlištěm a nedalekou průmyslovou zónou v Popovické ulici, radnice přišla před více než dvaceti lety. Pozemky začala vykupovat v roce 2000, o patnáct let později získala poslední.

„Složitější než kasárna“

„Museli jsme přeložit vedení vysokého napětí, přemístit kotelnu a teplovod vedoucí po povrchu a také plynovod. Bylo potřeba dodělat další projekty v okolí, aby to bylo provázané a všechno šlo dohromady. Řekl bych, že je to snad ještě složitější projekt než kasárna,“ porovnává Petr Hamáček odpočinkovou zónu s největší jičínskou investici v novodobé historii – s budováním infrastruktury pro novou městskou čtvrť na místě bývalých kasáren, kde má vyrůst 50 rodinných domů a několik bytovek.

Do výkupu pozemků a přeložek sítí město podle místostarosty už investovalo na 40 milionů korun. Nutná byla také změna územního plánu. V roce 2019 Jičín uspořádal krajinářsko-architektonickou soutěž, předcházelo jí projednání záměru s obyvateli. Vítěz soutěže se však na podmínkách smlouvy s radnicí nedohodl, projektovou dokumentaci proto zpracovala druhá firma v pořadí Rehwaldt Landscape Architects.

„Území je zajímavé tím, že to je takový krajinný klín, který vchází z volné přírody až do centra města. Náš návrh zohledňuje ekologické hodnoty, které už tady jsou, zároveň se snaží naplňovat potřeby současných obyvatel města,“ uvedla dříve krajinářská architektka Anežka Bauerová. Za projekční práce Jičín zaplatil víc než tři miliony korun.