Jičín začne prodávat parcely v kasárnách, zájemci si zvolí dům z katalogu

Domy si lze vybrat z katalogu, který vypracovala architektonická kancelář. Podle realitek je stavebních parcel pro rodinné domy v Jičíně zoufalý nedostatek.

Budování infrastruktury naproti sportovnímu areálu začalo na jaře 2022. Práce mají skončit v létě. Zahrnují chodníky, komunikace, inženýrské sítě a veřejná prostranství. Osmihektarová obytná zóna propojí čtvrť Čeřovku s Valdštejnovou lipovou alejí. Uprostřed čtvrti bude malé náměstí, počítá se se zelení i herními prvky.

Cenou 235 milionů korun je to největší investice v novodobé historii Jičína. Pozemky město prodá v dražbě.

„Infrastruktura by měla být kompletně hotová v srpnu. Předpokládáme, že prodej parcel zahájíme na podzim. Zatím není rozhodnuto, jestli to bude dražba elektronická, nebo přímá,“ sdělil starosta Jičína Jan Malý (ANO).

Dražba podle nových pravidel

Ke stanovení podmínek prodeje radnice založila pracovní skupinu. Komplikace způsobil nový zákon o veřejných dražbách, který platí od ledna. Město musí podmínky přepracovat. Oproti původním nemůže zabránit tomu, aby si jeden zájemce koupil více pozemků a pak je přeprodával.

„Měli jsme postup při prodeji vymyšlený ve smyslu občanského zákoníku, teď pracujeme podle nových pravidel. Nebudeme moci uplatnit princip, že jedné fyzické osobě prodáme pouze jeden pozemek, jak jsme původně chtěli,“ poznamenal Jan Malý.

Chystaná zástavba osmihektarového areálu bývalých kasáren v Jičíně

Se zájemci město uzavře smlouvy o smlouvách budoucích. Pozemky převede až po splnění podmínek. Mezi ně by mělo patřit také získání kolaudačního rozhodnutí do tří let od vydání stavebního povolení. Starosta věří, že do dvou měsíců budou pravidla prodeje parcel hotova. Minimální cena pozemků v dražbě bude vycházet ze znaleckého posudku.

Dům si vyberou z katalogu

Jičín ve spolupráci s architekty vypracoval katalog určující podobu rodinných a bytových domů, aby nová čtvrť měla jednotný architektonický ráz a navázala na zástavbu pod Čeřovkou, jíž za první republiky vtiskl charakter architekt Čeněk Musil.

Katalog, podle něhož se bude stavět, obsahuje několik variant domů. První by měly začít růst v roce 2026. Pro dvanáct bytových domů má Jičín vyčleněno sedm parcel.

„Šest z nich je jednoznačně čitelných, na každé by měly stát dva čtyřpatrové obytné domy. Jedna parcela je kvůli původní zástavbě poněkud komplikovanější. V domech bude devět až třináct bytů, záležet bude na majiteli, pro jaké dispoziční řešení se rozhodne,“ popsal starosta.

V ideálním případě tak v Jičíně do několik málo let vyroste víc než 150 nových bytů.

Postavit dům? Skoro zázrak

Podle oslovených realitních makléřů je v šestnáctitisícovém městě nedostatek hlavně stavebních parcel.

„Poptávka po novém bydlení na Jičínsku je slušná, stále je hodně lidí, kteří na to mají zdroje. Myslím si, že pozemky pro rodinné byty se prodají a že i o byty bude zájem,“ uvedl Jan Babák, jednatel jičínské realitní kanceláře Babák reality.

Podle Jaroslavy Řeháčkové z jičínské kanceláře Rako reality poptávka po nemovitostech dalece převyšuje nabídku. Podle ní díky poloze, blízkosti Českého ráje a dobré dostupnosti do Prahy, Hradce či Mladé Boleslavi je Jičín žádanou adresou:

„Dalo by se říct, že v Jičíně se prodává úplně všechno. Stavební pozemky pro rodinné domy jsou dlouhodobě absolutně nedostatkové zboží a je o ně neskutečný zájem. Postavit tady dům je skoro zázrak. Odpovídá tomu samozřejmě i cena.“

Avšak makléřka zároveň podotýká, že podmínky stanovené městem pro stavbu v nové čtvrti mohou odradit: „Například povinnost zkolaudovat dům do určité lhůty může být pro někoho limitující.“

Dvě budovy kasáren nechali

Kasárna se pod Čeřovkou stavěla v roce 1887 pro jičínský 43. zemský a později trutnovský 44. prapor. Za první republiky sloužila 22. pěšímu pluku Argonskému, jehož jádrem byli francouzští legionáři, za socialismu dělostřelecké brigádě.

Od 90. let minulého století kasárna chátrala, město pro ně marně hledalo užití. Na konci roku 2011 nechalo většinu objektů zbourat. O dva roky později vypsalo urbanisticko-architektonickou soutěž na podobu nové čtvrti s rodinnými a bytovými domy.

Stavbě infrastruktury předcházel výkup pozemků a změna územního plánu. Město projekt vysoutěžilo v roce 2022 za 208 milionů korun, další miliony si vyžádaly vícepráce.

22. dubna 2021

Z původních kasáren se dochovaly pouze dvě budovy, které před lety koupila společnost SeneCura. Ta sice rekonstrukci na domov pro seniory a Alzheimer centrum zahájila, avšak v létě 2023 stavební práce kvůli krachu dodavatelské firmy na dva roky přerušila. Jičín si na vybudování infrastruktury vzal úvěr 180 milionů korun.