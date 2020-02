Ve sporu Jičína s hotelem nastal průlom, místo soudu zkouší vyjednávat

„Sešli jsme se a myslím, že jsme na dobré cestě a že bychom celou záležitost mohli vyřídit smírně, tedy dohodou. Víc k tomu neřeknu,“ uvedl starosta Jan Malý.

Pak však připustil scénář, který naznačil už před časem, když se vyjadřoval, jak by postupoval na místě firmy.

„Mohu říci jen to, že jsme postoupili. Firma by měla nabídnout určité úkony městu, dát návrhy a podle toho budeme dále postupovat. Na zastupitelstvu v lednu jsem jednoznačně řekl, že smluvní pokuta je daná a cesta k tomu, abychom mohli jednat dále, je žádost o prominutí nebo snížení smluvní pokuty. Potom bude na zastupitelích, aby nabídnuté podmínky a důvody zvážili a došli k závěru, zda jde o podmínky, které nám umožní smluvní pokutu snížit,“ vysvětlil starosta.

Zastupitelé rozhodnou v březnu

Zastupitelstvo by se kauzou mělo zabývat na příštím zasedání v březnu. Zástupci společnosti Hotel Start Jičín už svůj návrh oficiálně doručili na městský úřad. I oni jsou po jednání se starostou optimističtí.

„Nastal průlom, začali jsme jednat a vypadá to, že by se vše mohlo vyřešit. Nejdůležitější je, že se nesoudíme, ale jednáme. Naše práce je dělat restaurační a pohostinské služby, ubytovávat hosty a ne soudit se s městem. Požádáme zastupitele o snížení i odpuštění pokuty, předložíme argumenty a rozhodnutí bude na nich,“ prohlásil jednatel společnosti Hotel Start Jičín Jan Ent.

Podle něj bude jedním z argumentů přísun peněz z provozu hotelu do městské kasy. Radnice totiž od letošního dubna zavede poplatek 20 korun denně za každého hosta ubytovaného v Jičíně.

„Hotel jsme zprovoznili za spoustu peněz, zbavili jsme město ošklivého objektu a místo něj vybudovali pěknou budovu, která slouží obyvatelům i turistům. Jenom náš hotel vybere od hostů na poplatcích každý rok 800 tisíc korun do rozpočtu města. Nechám na zastupitelích, jak se k tomu postaví,“ připomněl Ent.

Společnost Hotel Start Jičín v roce 2010 od města koupila stejnojmenný hotel za 12 milionů korun. Podle smlouvy s radnicí měla zchátralou budovu poblíž sportovního areálu opravit a zprovoznit. Termín otevření se však několikrát posunul, vždy s posvěcením radnice, avšak smluvní pokuta za jeho nedodržení narůstala.

Poslední byl stanoven na konec dubna roku 2018, avšak hotel přejmenovaný na reStart se otevřel až v létě. Firma se později bránila, že poslední zpoždění bylo jen v řádu týdnů a že na protahování kolaudace město mělo podíl.

„Nejsme si vědomi, že bychom měli nějakou pokutu platit. Abychom mohli zkolaudovat hotel, museli jsme mít určitý počet parkovacích míst. Zdržení nastalo tím, že město potřebovalo na parkovišti přeložit nějaký kabel a sloup,“ argumentoval Ent.

To však vedení města neakceptovalo a pokutu vyčíslilo na půl milionu korun.

„Dohoda byla, že za každý rok posunutí termínu se částka zvýší. Původně to bylo 300 tisíc korun, poté přibylo ještě dvakrát sto tisíc. Firma tvrdí, že se zpozdila jen o týdny a pokuta se má snížit, ale tak to není. Zkrátka to 1. května 2018 nebylo otevřené a městu vznikl nárok na uplatnění pokuty,“ vysvětloval starosta.

Město už poslalo předžalobní výzvu

Nakonec město poslalo firmě předžalobní výzvu, starosta byl pověřen jednáním s právníky a vše vypadalo na soudní dohru. K tomu, aby spory vůbec nenastaly, přitom stačilo skutečně jen „pár týdnů“. Pokud by firma splnila poslední termín, město by žádné sankce nevyžadovalo bez ohledu na to, že mezitím pokuta rostla.

„Smluvní dokumentace včetně všech dodatků, které byly schvalovány, stanovovala určité termíny zprovoznění. Ty se v čase posouvaly, nicméně neodpouštěly kumulaci roční pokuty. Za každý rok prodlení po podpisu smlouvy byla pokuta 100 tisíc korun. Pokud by to zprovoznili v termínu, tak by žádná pokuta vyžadována nebyla,“ potvrdil loni v prosinci tiskový mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Opravený hotel reStart je s jedenácti patry a výškou 42 metrů nejvyšší obytnou budovou ve městě. Valdická brána jako dominanta jičínského náměstí je vyšší o deset metrů.