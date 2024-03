O Havlovi a s Člověkem v tísni. Jeden svět zve do Hradce na dokumentární hity

Šestadvacátý ročník startuje v úterý 19. března a potrvá do soboty. Diváci uvidí 13 celovečerních filmů a v kavárně kina šest snímků ve virtuální realitě. Festival tradičně nabídne debatní program s hosty.

V úterý v 19 hodin bude mít ve velkém sále českou premiéru snímek Hranice Evropy, osobní výpověď o ekonomické nerovnosti a novodobých formách vykořisťování v západní Evropě. Protagonistkou je novinářka Saša Uhlová, která pracuje na německé farmě či v irském hotelu a ve Francii pečuje o seniory. Pro zaměstnavatele je levnou pracovní silou, ale síly jí rychle docházejí. Po projekci bude debata s režisérkou snímku, novinářkou Apolenou Rychlíkovou.

Ve středečním českém filmu Moje nová tvář (v 18 hodin) hrdinka snímku Martina bojuje po násilném útoku v nemocnici o život. Žena, pro kterou byla vždy velmi důležitá fyzická atraktivita, po četných operacích přehodnocuje priority a vypořádává se s novou identitou.

To filmařka Ana Ramón Rubio se stala natolik posedlou obchodováním s kryptoměnami, že si o ni blízcí dělají starosti. Léčbou se má stát práce na novém filmu. Snímek Bull Run dávají ve středu od 19:30 hodin. Po projekci snímku Žal v Lodu ve čtvrtek od 19 hodin budou o izraelsko-palestinském konfliktu debatovat ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek a psycholožka Kateřina Šrahůlková.

Tady Havel, slyšíte mě?

Pro Michaela a Annu je ve snímku Namasté Himálaj cestování největším bohatstvím. Jenže když dorazí do Nepálu, svět ochromí pandemie koronaviru a hranice se uzavřou. Dvojice turistů se v nucené izolaci stává součástí místní komunity.

Jeden svět v Hradci Králové

Kde: Bio Central

Kdy: úterý 19.3 – sobota 23.3. Výběr z programu:

úterý

17:00 Bílý Anděl

19:00 Hranice Evropy

středa

18:00 Moje nová tvář

19:30 Bull Run

čtvrtek

17:45 Domov Chagrin Valley

19:00 Žal v Lodu

pátek

14:30 Útěk z Utopie

17:00 Namasté Himálaj

18:30 GMU: Hong Kong Mixtape

20:00 Tady Havel, slyšíte mě?

20:30 Já, kapitán

sobota

15:00 Jiříkovo vidění

15:15 Virtuální ostrov

Každý den od 17 hodin: projekce ve virtuální realitě.

Program na biocentral.cz.

Zásadním bodem programu je český snímek Tady Havel, slyšíte mě?, který ukazuje poslední roky života dramatika a bývalého českého prezidenta.

„Dokument je příběhem o odcházení velkého muže, jenž neztrácí nadhled ani smysl pro humor. Na sklonku života se Václav Havel zamýšlí nad vlastním odkazem, hodnotami lidství a přemítá o demokracii v 21. století,“ stojí v anotaci.

Po sobotním promítání filmu Virtuální ostrov o online komunitách promluví novinářka Alžběta Trojanová. Debaty budou každý den, ale seznam dalších hostů teprve vzniká. Vtipný dokument Jiříkovo vidění, který je na programu v sobotu, zachycuje společný sen vědce a jeho dcery umělkyně o efektivním řešení na záchranu planety. S nadsázkou nahlíží do různých světů, kde s nimi nikdo nepočítá, a zároveň se snaží porozumět jeden druhému.

Do sekce Projekce mimo kino, která se letos uskuteční v hradecké Galerii moderního umění v pátek od 18:30 hodin, vybrali film Hong Kong Mixtape, který přibližuje osudy undergroundových umělců v Hong Kongu, kde obyvatelstvo utlačuje režim totalitní komunistické Číny. Umělecká tvorba je zde tvrdě postihována státním aparátem. V nezáviděníhodné situaci jsou také mladí queer umělci a aktivisté na Slovensku. Festival pozval několik představitelů scény do rozsáhlé debaty.

Školní část festivalu bude od 3. do 19. dubna. Seznam snímků pro školní projekce je na webu jsns.cz.

Jeden svět 2024 se koná v 48 městech. V kraji zavítá ještě do Police nad Metují. V termínu od 22. do 24. března lze do Kollárova divadla zajít na 11 projekcí.