Do otevření obchvatu byly v Jaroměři dlouhé kolony, teď je průtah prázdný

Jsou chvíle, kdy neuvidíte auto zleva ani zprava a přejít někdejší hlavní tepnu z Čech do Polska můžete často bez zpomalení chůze.

„Je to opravdu o hodně lepší. Dřív tady jelo jedno auto za druhým. I na přechodu to bylo nebezpečné. Teď už se bát nemusíme,“ říká Jelena, žena ve středním věku, která sedí na lavičce zastávky Na Špici a čeká na autobus. Auto nemá, a tak musí přecházet silnici, když přijede na zastávku v protisměru.

„Je to nesmírně znát. Kolikrát se rozhlížím, co je to vlastně za čas, že tu není zácpa,“ přiznává starosta Jaroměře Jan Borůvka (ANO).

Výrazné zklidnění dopravy pozoruje každý, kdo Jaroměří byť jen projíždí. Zatímco před několika týdny řidiči v protisměru viděli přes celé město souvislou šňůru aut, teď jich proti sobě zahlédnou jen pár. Situace se příliš nemění ani v dopravních špičkách.

„Dneska tady jezdí skutečně jen ti, kdo do Jaroměře potřebují. Kamiony tu jedou, jen když míří do některé z místních firem. Třeba tenhle jede nejspíš do Karsitu,“ ukazuje Jelena na soupravu, která veze na podvalníku velký obráběcí stroj.

„Jezdí tu hlavně osobní auta, což jsou většinou místní nebo lidé z okolních vesnic, kteří jedou do města. Dřív trvalo přejet Jaroměř třeba 20 minut, teď to jsou minuty a na kruháku pustíte tak jedno auto,“ říká i Josef Bušek.

Biti jsou obchodníci

Doprava v Jaroměři houstne hlavně v době, když místní míří do práce a do škol. Anebo v sobotu dopoledne, když se vydávají na nákupy lidé z okolí. Úbytek dopravy má však i stinné stránky. Některé obchody podél hlavního tahu se už od zprovoznění dálnice k Jaroměři potýkaly s úbytkem zákazníků. Ten teď ještě zesílil.

„U nás to takový problém není, chodí sem hlavně lidé z okolí, protože obchody jsou daleko. Ale pocítila to hlavně zmrzlina, kde se lidé už tolik nezastavují,“ podotýká prodavačka ze stánku s potravinami s narážkou na prodejnu zmrzliny Na Špici, která je teď kvůli chladnému počasí beztak zavřená.

„I my jsme zaznamenali pokles návštěvníků. Dřív jel někdo kolem, uviděl výlohu a přišel se podívat. Naštěstí je ale hodně lidí, kteří k nám chodí dlouhodobě a stále se k nám vracejí,“ těší Libora Kačera z prodejny sportovních potřeb, kde se lidé dříve zastavovali při cestě na hory a občas si i dokoupili chybějící vybavení. Jak moc se výpadek tranzitní dopravy projeví na tržbách, se podle něj uvidí až v delším horizontu.

Řidiči bez známky musí přes město

Jaroměři se od tranzitní dopravy částečně ulevilo už před třemi lety, když se v prosinci 2021 otevřela dálnice D11 až k Heřmanicím. Autostráda tehdy vyvedla z města tranzitní dopravu na Trutnov a Dvůr Králové nad Labem. Přes centrum tak vedl už jen provoz na Náchod a Polsko.

To se změnilo letos v září, kdy na dálnici navázal severní obchvat Jaroměře, který směruje dopravu kolem Dolan, Čáslavek a Svinišťaň až k obchvatu České Skalice.

Tranzitní doprava od Náchoda na Hradec Králové tak Jaroměř míjí nejprve po obchvatu, který je silnicí první třídy, a poté po dálnici. Část řidičů však na dálnici nepokračuje a u Heřmanic odbočuje na původní silnici do města. D11 mezi severním a jižním sjezdem u Jaroměře je totiž zpoplatněna a ne každý, kdo tudy projíždí, má dálniční známku.

Ministr nevidí důvod odpouštět poplatek

„Odeslal jsem dopis ministru dopravy, zda by bylo možné úsek D11 od Semonic po Heřmanice osvobodit od poplatku pro vozidla do 3,5 tuny. Je to necelých šest kilometrů. Mohlo by to platit alespoň do doby, než bude hotová dálnice k hranicím,“ uvažuje Jan Borůvka.

„O vyjmutí úseku ze zpoplatnění rozhoduje ministerstvo dopravy,“ odkazuje na nadřízené generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl.

„O odpuštění poplatku v tomto úseku neuvažujeme, protože většina tranzitní dopravy stejně směřuje na dálnici. Pokud se někdo vrací do Jaroměře, jsou to většinou řidiči, kteří tam mají cíl své cesty,“ míní ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

S tím však nesouhlasí radnice v Jaroměři. Realitou totiž je, že po zprovoznění obchvatu města se část dopravy přesunula z hlavní průtahové ulice do ulice Na Cihelnách, která vede z centra ke křižovatce dálnice a obchvatu. Přitom celá řada řidičů z Náchodska nemá dálniční známku, protože v regionu jiná dálnice než ta kolem Jaroměře není.

Podle starosty doprava v ulici Na Cihelnách stoupla právě kvůli tomu, že tudy jezdí lidé z okolních vesnic, kteří dříve jezdili přes celou Jaroměř: „Koupit známku nemají důvod, když by využili jen tento malý úsek dálnice.“

Ulicí jezdí i řidiči od Náchoda, kteří by sice mohli sjet z obchvatu u Dolan, ale tamní křižovatka je podle Borůvky málo kapacitní a tvoří se tam kolony. Řidiči tam totiž musí dávat přednost vozidlům z obou směrů.