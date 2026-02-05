Hádka mužů v Jaroměři se zvrhla, útočník třikrát bodl muže kuchyňským nožem do zad

„Od včerejších večerních hodin prověřujeme násilný útok mezi čtyřiačtyřicetiletým a osmadvacetiletým mužem, ke kterému došlo v jednom z bytů v Jaroměři,“ uvedla ve čtvrtek náchodská policejní mluvčí Karolína Macháčková.
Podle dosud zjištěných skutečností vnikl mladší muž do bytu staršího muže a jeho družky. „Mezi oběma aktéry následně došlo ke slovní rozepři, která přerostla ve fyzický konflikt. Podezřelý měl při potyčce poškozeného napadnout kuchyňským nožem a způsobit mu tři bodnořezná poranění v oblasti zad,“ doplnila Macháčková.
|
Zraněný osmadvacetiletý muž z místa utekl a následně ho se závažným poraněním záchranáři převezli do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Čtyřiačtyřicetiletého muže jaroměřští policisté zadrželi.
Krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro možné spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu. Případ je nadále ve fázi prověřování. Další informace policie poskytne, jakmile to bude možné.
Podle zmínek na sociálních sítích zasahovali policisté a zdravotníci na náměstí Československé armády.