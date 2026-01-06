V josefovské pevnosti hořel přístřešek, plošinu nemohli hasiči použít

Hasiče přivolali k požáru v pondělí po 19:30. V budově hasili čtyřmi C proudy. Hradečtí hasiči sice dovezli automobilovou plošinu, ale kvůli příliš stísněnému prostoru ji v ulici nemohli ustavit.
„Požár se podařilo včas lokalizovat a nedošlo k jeho rozšíření do podkroví. Následně jsme rozebrali zasažené konstrukce, zkontrolovali prostor termokamerou a dohasili skrytá ohniska,“ uvedla mluvčí hasičů Zuzana Strouhalová.
„Příčinou se dosud zabýváme. Předběžná škoda byla vyčíslena na 17 tisíc korun, uchráněné hodnoty domu na zhruba 1,5 milionu korun,“ řekla.
Okružní ulice obchází kolem celé pevnosti a lemují ji takřka souvisle historické budovy. Dlouhý obytný dům, v němž hořelo, se nachází na jihovýchodním okraji pevnosti. Je v majetku více vlastníků a památkově chráněný od roku 1958. Kdysi v barokní pevnosti z let 1784 až 1787 sloužil jako jednoduchá kasárna.
V této části ulice přitom za desítky let živelně vznikly zahrádky i různé přístěnky.
„V sousedství se nachází areál bývalých Městských kasáren, nyní renovovaných, kde se opravuje technika pro armádu. Byl by problém, kdyby se požár dostal tam,“ zmínil jaroměřský radní a josefovský patriot Milan Libich (ODS).
Josefov s památkově chráněnou pevností přináleží k Jaroměři. Na opravy chátrajících budov však radnici scházejí peníze, zatím se dočkala jen malá část. Jde o vyloučenou lokalitu, Josefov si zároveň oblíbili filmaři.