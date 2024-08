Světová elita i jezdci na veteránech. Hradec hostí slavný závod Ironman

Neděle u nábřeží Labe v Hradci Králové připomíná nezapomenutelné dojezdy etap cyklistického Závodu míru, kdy se ve městě jako by zastavil život a davy lidí spěchaly buď na malšovický stadion anebo do cíle na Velké náměstí jako naposledy v roce 2002.

Ironman je však něco speciálního. Byla to fascinace závodem na Havaji, která v 80. letech minulého století zažehla triatlonovou vášeň i v Československu. Významná triatlonová základna je roky i v Hradci.

A celý víkend ukazuje, proč se exkluzivní závod ve variantě Ironman 70.3 koná právě v Hradci Králové. Necelý měsíc po dvou koncertech hudební hvězdy Eda Sheerana celkem pro asi 90 tisíc lidí se opět ukázaly výborná organizace a potenciál města.

Hradec již zvládl uspořádat juniorské hokejové mistrovství světa (2002), základní skupinu basketbalového mistrovství Evropy žen (2017), ale i světový šampionát ve skateboardingu (2010) anebo mistrovství světa v karate v roce 2019.

Triatlonová party se v Hradci protáhla na tři dny, vrchol přišel až v neděli, kdy se na trať 1,9 kilometru plavání, 90 km na kole a běh na 20 kilometrů vydali světoví profesionálové i přes tisíc „hobíků“.

Třídenní party na nábřeží

Někteří si Labe a trať osahali již v sobotu, kdy se trávník hřiště Sokola na nábřeží coby provizorní depo zaplnil několika tisícovkami kol a na louce u centra Aldis zaparkovaly karavany závodníků i fanoušků z celé Evropy. V převaze byli kromě místních hlavně Poláci, Němci a Slováci, ale byli tu i Švýcaři anebo fandové z Albánie a Turecka.

„Cesta nám trvala 26 hodin. Přijeli jsme v sobotu ve tři hodiny ráno a první věc, kterou jsme udělali, byla koupel v řece a české pivo u karavanu. Byli jsme na Tour de France a na Hradec jsme si museli vzít další týden dovolené. Pochopitelně bez manželek,“ smáli se tři čtyřicátníci, kteří z albánského Skadaru najeli přes 1500 kilometrů.

Další triatlonisté v sobotu večer nevydrželi odpočívat a připravovat se na ranní start a vydali se na cykloprůzkum města. Například Polák Wojciech, který si dal 30 kilometrů na vyjetí únavy z cesty a na samém konci měl nepříjemný pád, když přehlédl schody u nové dominanty na Labi – lávce u centra Aldis.

„Nic mi není, kolo je naštěstí taky v pořádku. Já ko**t si navíc nevzal ani přilbu a takhle jsem dopadl. Zítra ale budu dobrý,“ říkal, když se sbíral z dlažby na náplavce.

Žně měli stánkaři na nábřeží, kteří měli v noci na neděli jen pár hodin na úklid a doplnění zásob. V sobotu se konaly také dětské závody Ironkids.

Davy lidí a obrovská show

Už před osmou hodinou ráno do Labe skočili triatleti Ironmanu 51.50, tedy 1,5 km plavání, 40 km na kole a 10 km běh. Životní zážitek jim připravily davy diváků. Když mířili do cíle zrovna v minutách, kdy startoval hlavní závod, břehy Labe a mosty už lemovaly tisíce lidí, kteří si nechtěli nechat ujít velkou hradeckou show. Někteří fanoušci si připravili transparenty, na jednom stálo například jméno závodníka Tomáše Dvořáka. Spousta diváků ze zahraničí se fotila s národními vlajkami na dřevěných tyčích, které bylo možné si vzít do ruky ze stojanů na Tyršově mostě přes Labe.

Profesionálové včetně českých reprezentantů se po proudu řeky až k elektrárně Hučák vydali pohromadě a před masou ostatních. Ti nejlepší strávili ve vodě jen 21 minut, polovinu po proudu řeky zvládli jen o minutu rychleji než v opačném směru.

Obrovský aplaus sklidili hendikepovaní. Do vody skočili nevidomý borec s vodičem, paraplegici a největší podporu si mohl užívat Zbyněk Švehla. Ten se k triatlonu dokázal vrátit i po těžkém úrazu v roce 1994, už 30 let je ochrnutý od pasu dolů. Švehla dokázal jen rukama urvat 1,9 kilometru plavecké části za 40 minut a když ho jeho tým přenášel na handbike, aby absolvoval cyklistickou 90kilometrovou časovku, měl aplaus jako vítěz.

Neohroženě šipkou i placákem

„Nemáme tu vodu jako v Seině, to v žádném případě. Dokonce ani po deštích,“ řekl s narážkou na kvalitu vody při olympijském triatlonu moderátor akce. Také on byl výborně připravený a díky němu se diváci dozvěděli nejen teplotu Labe nebo aktuální vývoj na trati, ale i perličky ze sportovního života profesionálů.

Jestliže ty největší hvězdy včetně české olympioničky Petry Kuříkové startovaly z vody hromadně, amatéři skákali do řeky z mola po třech v pětivteřinových intervalech. Někteří neohroženě šipkou, jiní raději po nohou, aby neztratili plavecké brýle, další ale předvedli i ukázkové placáky, kufry a někteří baviči se do vody vrhli dokonce po zádech nebo s přemetem.

O tom, že do Hradce Králové na Ironmana kromě světových borců přijeli i stovky amatérů, svědčili například prsaři, kteří v Labi neutočili kraul, plavci, kteří se drželi chodníku na náplavce anebo závodníci v obyčejných plavkách namísto neoprénu.

To nejlepší z Hradce

Také cyklistické vybavení bylo neobyčejně pestré. Ti nejlepší vyrazili na aerodynamických karbonových strojích s diskovými koly a elektronickou přehazovačkou s cenovkami přesahujícími 350 tisíc korun, někteří nadšenci ale vytáhli z garáže letitý bicykl s ocelovým rámem vylepšený jen novými galuskami.

Organizátoři vymysleli nejen velmi atraktivní cyklotrať s výhledy na Krkonoše a Orlické hory, ale i pětikilometrový běžecký okruh, který si závodníci vryli do paměti díky čtyř okruhům. Pořadatelé nabídli to nejlepší z Hradce, okruh tedy vedl kolem mimořádně fotogenické elektrárny Hučák, smyčkou přes Jiráskovy sady, kolem univerzitního kampusu, přes náplavku až do cíle na Masarykově náměstí.

„Chceme oslovit masy, aby s námi sportovaly. Ironman je něco světového, na co si může v Hradci každý sáhnout a nemusí nikam jezdit,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz ředitel závodu Ironman 70.3 v České republice Roman Šinkovský, sám účastník mnoha extrémních závodů.

Exkluzivní značka Ironman bude k Hradci Králové patřit i dál. Do města se vrátí i v následujících dvou letech.