Havajský Ironman v létě opět rozhýbe Hradec, triatlonisté zamíří až k Opočnu

„Závody v Hradci se staly událostí, která má sportovní i společenskou rovinu. Jen fakt, že Hradec je prvním českým městem, kde se Ironman konal, je pro řadu Hradečáků důležité a inspirující. Závody propagovaly město nejen v Česku, o čemž svědčí účast závodníků z celého světa. Zároveň Ironman dokázal lidem přiblížit triatlon jako zajímavou disciplínu pro všestranné sportovce,“ uvedla primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

Hradec už si na velké regionální i globální akce, jako je týdenní divadelní festival nebo megakoncerty v Parku 360, sice zvykl, ale Ironman je přesto výjimečný.

18. srpna 2024

„Ve městě se konají různé významné sportovní zápasy, včetně reprezentačních, zažili jsme také mistrovství Evropy v basketbalu. Nicméně akce, kdy tisíce závodníků doslova zaplaví město, považuji za neopakovatelné, velmi autentické a silné zážitky,“ konstatovala primátorka.

Plavat v řece? Zážitek

Do startu nyní zbývá necelých sedm měsíců, registrační sloty rychle mizí a už teď je mezi přihlášenými opět spousta cizinců.

„Pro účast v Hradci Králové jsem se rozhodl, protože triatlonové závody mi poskytují úžasnou příležitost spojit vášeň pro sport s cestováním po jedinečných a zajímavých místech. Zpočátku jsem o tomto závodě moc nevěděl, ale když jsem viděl fotografie z akce v roce 2024, inspirovalo mě to k účasti. Bude to pro mě zase něco úplně jiného, než kde jsem dosud závodil, například na Mallorce nebo v Cairns. Zaujala mě myšlenka plavání v řece, protože to je zážitek, který jsem toužil vyzkoušet,“ popsal Australan Jack Hubbard, pro kterého to bude první návštěva Česka.

„Z vyprávění přátel a z fotografií, které jsem viděl, jsem nadšen tak, že se do Česka podívám,“ plánuje.

Ve startovní listině není jediným Australanem. Závodit bude také Folker Hanusch, který žije ve Vídni, ale s Českem má dost společného: „Mám tam předky. Moje rodina žila po staletí na Moravě a po válce prarodiče utekli do Německa. Mám k Česku stále vztah.“

Folker Hanush hledal závod Ironman 70.3, který by byl poblíž, aby si usnadnil cestování: „Doufám, že se kvalifikuji na mistrovství světa v roce 2026, tohle je vlastně příležitost, jak toho dosáhnout dřív. Navíc jsem o loňském ročníku závodu slyšel dobré zprávy, tak jsem si řekl, že to zkusím.“

Ironman 70.3 má v Hradci Králové licenci ještě na dva ročníky. „Věřím, že slavný triatlon do Hradce už patří. Přála bych si, aby se tu závodu dařilo a naše město s ním bylo spojováno dlouhodobě. Ironman se podílí na proměně atmosféry ve městě, kterou jsem si přála. Přináší novou dynamiku i energii, rozhýbává Hradec,“ poznamenala primátorka.

Poběží se i přes Velké náměstí

Letos dojde k úpravám tras, změny se budou týkat cyklistické a běžecké části. Cyklistická trasa kvůli plánovaným opravám silnic dozná větších.

Gladiátoři míří na Stříbrňák Pevnost Josefov o víkendu hostila 12. ročník extrémního překážkového závodu Gladiator Race. Na start se postavilo 500 dospělých a 200 dětí, které trasa zavedla i do podzemních chodeb a historických bastionů. Vítězi se stali Marek Míl, který zvládl trať v čase 33 minut a 40 sekund, a Zuzana Šašková s časem 39 minut a 59 sekund. „Josefov je unikátní místo, které dává závodu nový rozměr. Probíhat temnými chodbami pevnosti je ojedinělý zážitek,“ prohlásil v cíli jeden z účastníků. Gladiator Race bude letos startovat i v dalším pevnostním městě, a to 20. června v Terezíně. Na programu dalších závodů pod značkou Sportvisio je Valentýnský běh na Stříbrném rybníce, který startuje v sobotu 15. února ve 12 hodin. Nabídne jedenáctikilometrovou trasu po asfaltu a pětikilometrovou po měkkých cestách v lesích, ideálních pro canicross i rodinnou procházku. „Nechte se okouzlit romantickou atmosférou. Pokud milujete běh, jste tu správně,“ vzkazují organizátoři. Rekord na 11 kilometrů drží Jan Vetchý a Adéla Stránská.

„Tato vynucená úprava nám ale poskytne možnost vyzkoušet nové trasy kolem Výravy. Ukážeme závodníkům okolí Opočna a Třebechovic pod Orebem, kde bude také další občerstvovací stanice a fanzóna. Zdejší terény jsou pro cyklistiku naprosto ideální a kvalita silnic ještě lepší než na původní trase,“ prohlásil marketingový manažer závodu Petr Picka.

Běžecký okruh bude také zčásti upraven a běžce zavede ještě více do historické části Hradce a blíž mezi diváky.

„Z novinek prozradíme, že závodníci proběhnou z nábřeží Labe přes Pražský most na třídu ČSA, na Velké náměstí pod katedrálu svatého Ducha a do Žižkových sadů. U obou upravených tras nyní projednáváme detaily,“ sdělil Picka.

Český Ironman připravil pro zájemce také podcast Council of Experts. Moderátor a sportovní komentátor Tomáš Budka bude s hosty debatovat o všem, co se týká triatlonu, a nejen jeho.

„Kdo zažil atmosféru prvního ročníku, jistě si pamatuje skvělé moderátory Daniela Stacha a Miroslava Lence. V mnoha reakcích od závodníků či návštěvníků byl výkon těchto dvou nadšenců skvěle hodnocen a my jsme hrdí, že se oba postarají o skvělou atmosféru také ve druhém ročníku závodu,“ prozradil manažer.