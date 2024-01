Hradecká periferie se obává stavby výrobního a skladovacího areálu

V souvislosti s Pláckami dosud nejvíce rezonovala témata opravy secesního kamenného mostu z roku 1912, kterému místní neřeknou jinak než kameňák, nebo stezky od něj do Věkoš. Teď však hradecká část s neskrývaným znepokojením pozoruje snahu investora o Indupark.

Areál by měl stát vedle železniční trati na Týniště nad Orlicí, na které se do dvou let začne stavět druhá kolej. V bezprostředním sousedství je řada rodinných domů v Kydlinovské ulici a desítky chatek v zahrádkářské osadě U Labe.

„Chceme víc informací“

Zadavatelem, a tedy i investorem by podle webu České informační agentury životního prostředí (CENIA) měla být pražská společnost Poirot, která se zabývá pronájmem a správou nemovitostí, kontaktovat ji se však nepodařilo. Její plány nenarazily jen u místních, výstavbu odmítl i městský odbor územního plánování. Před několika dny dospěl k závěru, že záměr „může mít významný vliv na životní prostředí, a proto bude posuzován podle zákona EIA“, krajský úřad.

„Developeři se jen tak nevzdávají. Podle mě si mírně upraví dokumentaci a půjdou do toho znovu. Sbíráme informace, kde se dá, občas z toho vzniknou i různé polopravdy. Každopádně jsme ve střehu a připraveni bojovat. Ocenili bychom, kdybychom měli více informací,“ řekl muž, který se odmítl představit, jenž by Indupark měl hned za okny.

Výstavba hal koliduje s koridorem pro železniční dvoukolejku z Hradce do Chocně. Není sice v rozporu se stávajícím územním plánem, ale s loukou už má jiné úmysly nový plán, který by město mělo mít v polovině příštího roku. Počítá hlavně s přeložkou Kydlinovské ulice.

„Záměr Indupark Plácky dle předložené dokumentace není z hlediska územního plánování v souladu se záměry a cíli územního plánování,“ stojí ve stanovisku městského odboru.

Podle KMS musí haly ustoupit

„Největší výhrady mají obyvatelé, kteří by s Induparkem měli sousedit, jich by se to dotýkalo přímo bytostně. Každopádně se jim snažím pomoci. Základním problémem by byla hlavně dopravní zátěž, jisté obavy z hluku však vzbuzuje také orientace hal. Teď je otázka, jak to bude pokračovat. Přes Kameňák sice mohou jezdit malá auta, ale zvýšená frekvence dopravy by jej úplně dorazila. Přes Plotiště a ulici Petra Jilemnického je dopravní obslužnost parku také ztracená, takže zbývá jediná možnost. Až někdo vyřeší dopravu, možná se investorovi otevře cesta, ale do té doby to nevidím reálně,“ řekl Jiří Bláha (ODS), předseda komise místní samosprávy (KMS) Plácky, poradce náměstka primátorky pro dopravu a někdejší náměstek primátora pro investice.

„Podle mě tam stavět nelze, jasnou prioritou by měla být státní akce, tedy zdvojkolejnění železniční tratě. Druhá věc je stávající železniční přejezd, který by byl neustále zavřený. Silnice by musela jít pod trať nebo nad ni. Také tento záměr je ve veřejném zájmu a haly musí ustoupit,“ míní šéf KMS Pražské Předměstí Richard Zelený.

Pohroma pro Kydlinovskou

Výhrady k Induparku má i město. „Jde o záměr, který přímo navazuje na železniční trať, kde už stojí jiný areál. Sice neznám přesnou náplň projektu, ale pokračuje hodnocení vlivu na životní prostředí, město k tomuto procesu přidávalo své námitky, protože je tam řada nejasností, které je potřeba vyřešit. Také je tam kolize s novým řešením územního plánu,“ shrnul připomínky náměstek primátorky pro oblast životního prostředí a zastupitel určený pro pořízení územního plánu Adam Záruba (Změna a Zelení).

Podle místních by Indupark i bez ohledu na kolize s územním plánem nebo stavbou druhé koleje znamenal jen potíže. Především dopravní. V areálu by se podle výpočtů mělo denně otočit více než 400 aut včetně nákladních, všechny s příjezdem ze severního či ze západního vjezdu a z ulic Kydlinovské a U Fotochemy.

„O situaci ve městě se zajímám, o to víc mě udivuje, že o těchto plánech slyším poprvé. Pro Kydlinovskou by to byla pohroma,“ řekla Andrea Příhodová z Pražského Předměstí.

„Široká oblast včetně Kydlinovské ulice a celých Plácek není připravena na tak velkou dopravní zátěž. U Kameňáku jsou velmi složité dopravní manévry už nyní. Na klenutý most se vedle sebe nevejdou dvě auta, a proto se na něm při míjení protijedoucích aut musí často couvat. Větší provoz je vyloučen i od Plotišť. Také hluk by byl neúnosný, hlavně pak pro nejbližší sousedy Induparku. Já bydlím dál, a přesto slyším dráhu i myčku železničních souprav. Další hluk by produkovala výroba a samozřejmě zvýšená doprava,“ upozornila Ilona Jiroutová z Plácek.