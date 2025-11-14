Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) kvůli počasí plánovala opravy až na příští rok, nakonec se však povedlo postavit nový, odolnější mostek už tento týden.
„Podle informací, které máme, se lávka rozlomila pod jezdcem na koni. Byla přetížená. Je potřeba zdůraznit, že toto není ani oficiální cyklostezka, ani hipostezka, ale cesta pro pěší. Kůň tady neměl co dělat,“ sdělil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
Modře značená trasa patří mezi frekventované turistické stezky z Rokytnice na Dvoračky. Po havárii nebyl úsek zavřený, turisté však museli v mělčích místech překonávat potok.
Původní lávka ze smrkového dřeva byla bez zábradlí, nová je z modřínu a má jednostranné zábradlí. Dřevěné hranoly jsou připevněné na ocelové nosníky. Životnost mostku by měla být mnohem delší.
Modřín lepší než smrk
„Stará lávka zde byla přibližně deset let. Byla postavena tak, že se pokácely tři smrky, ze kterých se udělaly nosné prvky a na ně se připevnila široká prkna. Modřín jsme zvolili, protože umí s vlhkostí pracovat daleko lépe než smrk a je méně náchylný k hnilobě. Životnost mostku by měla být minimálně dvojnásobná,“ uvedl Jaroslav Rufer, vedoucí investičního oddělení na Správě KRNAP.
Díky menšímu profilu hranolů by se na mostovce mělo držet méně sněhu. „Jsou to takové drobnosti, které by životnosti měly prospět,“ dodal.
Ochranáři s rekonstrukcí lávky v letošním roce příliš nepočítali. Když k jejímu rozlomení na konci října došlo, ležel v této části Krkonoš sníh a vypadalo to, že může vydržet až do zimy.
„Počasí se naštěstí otočilo a dalo nám pár týdnů na to, abychom sehnali materiál i dodavatelskou firmu,“ řekl Radek Drahný. Řemeslníci začali lávku stavět tento týden, v pátek dodělávali zábradlí. Materiál do prudkého stoupání dopravila vyvážečka. Nový mostek vyjde na 120 tisíc korun.
Voda padá z dvacetimetrové výšky
Podobných lávek jsou v Krkonošském národním parku stovky. Ochranáři je během sezony průběžně opravují. Snaží se podle mluvčího předcházet tomu, aby se dostaly do havarijního stavu. „Stav turistické infrastruktury na horách pravidelně sledujeme. Když se něco blíží konci své životnosti nebo je dřevo shnilé a mohlo by se rozlomit či propadnout, tak to preventivně opravujeme,“ uvedl.
Modře značená stezka vede z Rokytnice nad Jizerou kolem Huťského vodopádu, ze kterého padá voda z dvacetimetrové výšky, na Dvoračky.
„Další trasa vede po asfaltce, tato je pro pěší návštěvníky příjemnější. V této části Rokytnice je to frekventovanější cesta na hřebeny,“ poznamenal Radek Drahný.
Z Dvoraček se dá pokračovat kolem Kotle a Velké kotelní jámy na Vrbatovo návrší, které je výchozím bodem pro cestu na Labskou louku. Huťský vodopád, napájený stejnojmenným potokem, patří mezi vyhledávaná výletní místa.
V minulosti zde byla restaurace, kde se konaly pravidelné tancovačky. Název dostal podle první sklářské huti v Krkonoších. Nad vodopádem se nachází Huťská bouda.