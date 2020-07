Hradecký festival Letokruh láká na Ztraceného, Kapitána Dema i No Name

Hradecký Letokruh, to jsou čtyři žánrově odlišné dny, na nichž vystoupí čeští i slovenští interpreti, kupříkladu Marek Ztracený, Ben Cristovao, Kapitán Demo a kapely Mirai či No Name. Vstupenky lze kupovat jak online, tak i na místě.

„Festival je rozdělen do čtyř oddělených dnů, přičemž každý patří jinému hudebnímu žánru. Lidé si kupují vstupenku na den, který jim z hlediska hudebního stylu sedí nejvíce. Středa patří hiphopu, čtvrtek rocku, následují dva dny popu,“ shrnuje organizátor Letokruhu Michal Šamánek.

V jeden den si tak lze užít exkluzivní koncerty tří zpěváků. V Hradci se objeví například Marek Ztracený, pro kterého je Letokruh jedinou letní veřejnou akcí, na níž předvede svoji show. Na festival se chystá také Pokáč či Ben Cristovao.

„Byli jsme připraveni na nabité léto, ale nakonec to dopadlo jinak. Proto jsem rád, že si to s kapelou vynahradíme i díky tomuto novému festivalu. Jeho omezená kapacita navíc přináší komornější a pro mě určitě i přátelštější atmosféru,“ uvádí Ben Cristovao, který kvůli koronavirové pandemii velkolepý koncert v pražské O2 aréně přesunul na rok 2021.

Hradecký Letokruh 2020 středa 22. července

Yzomandias, Viktor Sheen, Dorian & Grey, Calin čtvrtek 23. července

Rybičky 48, Horkýže Slíže, Inekafe, Deaf Heart pátek 24. července

Marek Ztracený, No Name, Pokáč, Sofian Medjmedj sobota 24. července

Marek Ztracený, Ben Cristovao, Mirai, Kapitán Demo

Rockovému dni vévodí Rybičky 48, které doplní slovenské kapely Horkýže Slíže a Inekafe. Mimořádně silný je rovněž hiphopový program čtyř nejvíce rezonujících jmen současné scény – Yzomandias, Viktor Sheen, Dorian & Grey a Calin.



Kapacita akce je omezena podle aktuálních vládních nařízení. „Aktuální situace si žádá určité úpravy areálu tak, aby splňoval nařízení. Mezi ta patří i výrazně omezená kapacita a oddělené zóny – sektory. V každé zóně najdete vlastní zázemí, ať už jde o jídlo, pití, či toalety. Nemusíte si lámat hlavu, jestli je lepší pravá, či levá strana,“ říkají pořadatelé.

Děti do 6 let mají vstup zdarma, od 7 do 12 let za 299 korun. Vstupenky budou v prodeji také na místě v den akce, vstupné po první dva dny stojí 499 korun, na páteční a sobotní program vždy 599 korun. VIP to mají za 1 499. Areál se otvírá v 15 hodin. Po Hradci Králové zamíří festival do Prahy, kde odstartuje ve středu 29. července. Více na webu festivalu.