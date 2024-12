Tady nezaparkujete. Po loňském propadáku Hradec trhy pozvedl, dojem kazí auta

Vzpomínky na loňský rok ještě teď straší. Jen v krátkosti: dopravní komplikace, betonové zátarasy, přetékající popelnice a stánky připomínající bezútěšný slum. Nebo také oděvy ve slevě či „vánoční“ svíčky na vymítání ďábla. Plusem bylo snad jen umělé kluziště. Ani to však neuniklo kritice kvůli téměř okamžitému efektu tupení bruslí.

Touhu vylepšit trhy město avizovalo dlouhé měsíce předem. Vyjádřilo to i finančně: provozní dotaci na pořádání zvedlo o milion korun na celkových 3,7 milionu.

Zatímco v loňském roce návštěvníky odrazovaly i nepřetržité hlídky strážníků hned u vjezdu na Malé náměstí a znechutily narvané popelnice, letošní dojem z uvítání je úplně jiný.

Pochopí řidiči, že nezaparkují?

Doprava a parkování na Velkém náměstí je tentokrát nejzásadnější potíž trhů. Může sem vjet kdokoli, i když naděje na zaparkování je minimální. Ulice blíž k podloubí je správně uzavřená. Je tu dokonce i závora se stánkem pořadatelů. Jenže kolem Jezuitské koleje až ke katedrále svatého Ducha se dál jezdí i živelně parkuje.

Na hradecké Velké náměstí zajíždí dost aut, i když se tu za adventních trhů dá stěží zaparkovat. (1. prosince 2024)

A protože stánky stojí na obou stranách silnice a špalíry návštěvníků nekontrolovaně přetékají z jedné strany na druhou, dochází tu k dramatickým situacím.

Hodnocení hradeckých vánočních trhů Plusy chlazené kluziště kolem mariánského sloupu

kolem mariánského sloupu vkusné dřevěné stánky evokující vesničku sortiment trhovců ceny občerstvení Minusy doprava a parkování na Velkém náměstí chudý vánoční strom

„Jasně, zásobování stánků beru, i když to by se mohlo vyřešit vždy dopoledne a pak večer po uzavření trhů. Ale proč sem mohou zajíždět v podstatě všichni, tomu vůbec nerozumím. Stejně jen projedou, zjistí, že nemají šanci zaparkovat a druhou stranou zase odjedou,“ divil se Libor Věcek, který s rodinou přijel z Týniště a auto odstavil už u koupaliště Flošna.

Zdařilá vesnička

Když loni padal déšť a tma, trhovci to museli řešit igelitovými plachtami. Dojem indického slumu byl až příliš věrný. Proto město pořídilo novinku - asi 30 dřevěných stánků obložených modřínovým dřevem až se čtyřmi prodejními místy. Dřevěnou obložku mají také toalety, což je hezký detail.

Snahou bylo vytvořit jakousi vánoční vesničku, což se nakonec i podařilo. Změnil se naštěstí i sortiment, i když to kazí například nepochopitelná nabídka autokosmetiky, hrníčků s motivy fotbalových klubů nebo figurek Harryho Pottera.

Převažují však stánky například s nabídkou výrobků z ovčí vlny, formiček na vánoční cukroví či stánek s košíkářem či kovářem. K dostání je však i čerstvé maso v bio kvalitě, bylinky či vyřezávané betlémy.

Ceny jsou lidové

Největší zájem je o horké alkoholické nápoje, zvěřinové klobásy, pražené mandle nebo bramboráky. Ceny příjemně překvapily.

Zatímco na Staroměstském náměstí a u některých stánků v Brně již dvě deci svařáku, punče s ovocem a medovina překročily psychologickou hranici 100 korun, v Hradci Králové letos trhovci nezdražili.

Adventní trhy v centru Hradce Králové (1. prosince 2024)

Langoše stojí 130 korun, trdelník 100 korun a burgery 200 korun. Ani gulášová polévka za 75 korun, bramborák se zelným salátem za 95 korun, svařené víno za 60 korun, horká hruška a jablko za 50 korun i medovina za 80 korun rozhodně neodradí. Teplé pití se dá pořídit dokonce i za necelých 30 korun, ale musí se chvíli hledat.

Kluziště až pro sto lidí

Dokonce zadarmo je chlazené kluziště kolem mariánského sloupu. Už loni potěšilo malé kluziště s umělou hmotou, ale přírodní led nahradit nelze. Funguje tu i půjčovna bruslí za 50 korun a hned první den kolem modře nasvíceného sloupu jezdilo několik stovek lidí.

Prstenec kolem mariánského sloupu má šířku šest metrů, plochu přes 400 metrů čtverečních, unese i rolbu a může na něm bruslit současně až sto lidí. V provozu pak je dokonce i dopoledne a na náměstí bude až do 6. ledna.

Kolem mariánského sloupu na Velkém náměstí se prohánějí bruslaři.

„Škoda, že tu není nějaká malá tribuna, protože kluziště je moc vysoko na to, abych se podívala, jestli je všechno v pořádku. Ale jinak perfektní vymoženost,“ chválila maminka Petra, která na led vyslala desetiletého syna.

Pro nejmenší je vedle kluziště kolotoč s cenovkou 80 korun za svezení, ale i kolo s deseti kabinkami po dvou za stokorunu.

Proč je strom František?

Vánoční strom až do listopadu rostl 70 let v městských lesích u Zděné boudy. Byl vysoký 28 metrů, ale zhruba sedm metrů ubylo kvůli přepravě. Nově stojí před radnicí, kde dostal víc prostoru. Technické služby smrk ztepilý zasadily do speciálního kotvicího systému, jen kmen obepíná 750 kilo těžká ocelová část.

Hradecký smrk to od některých návštěvníků schytal. „Stromeček za denního světla vypadá, jako když už to má chudák za sebou. A jako pardón, vánoční výzdoba včetně stromku? Stačí se podívat a vzít si příklad třeba z OD Futurum. Jenomže to by se muselo chtít,“ řekla Lucie Sobotovičová.

Kulturní program až do 23. prosince úterý 3. 12. 19:00 písničkář Honza Brož a autorská kapela Devítka středa 4.12. 14:00 Adventní talenty Hradce Králov

16:00 Pěvecký sbor Gybon HK

19:00 Lucy & HangOver, pop country Vrcholem pátečního večera bude koncert funky bandu Factorial Orchestra. V sobotu přijede zpěvák Petr Kolář a v neděli Honza Nedvěd & Příbuzní. Objeví se i hradecký JH Big Band, muzikáloví zpěváci, loutkář Víťa Marčík, Leona Machálková či Pavlína Jíšová. Více na webu vanocevhradci.cz.

„Nedostatky stromku se naštěstí schovaly pod výzdobu a osvětlení. Prostě po setmění je super,“ doplnila Valerie Hanousková.

Z neznámého důvodu se město letos rozhodlo vánoční strom pojmenovat. Nechalo lidi, ať sami přijdou s návrhy, a podle lajků na facebookovém profilu vybralo vítěze. Vyhrálo jméno František.

Autorka návrhu se přimlouvala za pojmenování po vizionářském starostovi: „František (Ulrich), alespoň strom, než klapne ten pomník.“ Stranou tak zůstaly návrhy jako Mechováček či Gočárova větvička.

Factorial Orchestra

Pódium by zasloužilo lépe nazvučit, ale tento nedostatek většina návštěvníků nevnímá. Stačí jim docela bohatý program.

Nechybí ani dřevěný betlém téměř v životní velikosti, zvonec či bohatě osvětlený rám pro vánoční fotografii.

„Je to mnohem hezčí než loni. Byla jsem skeptická, ale povedlo se,“ řekla Pavla Brejchová.

„Letošní koncept Vánoc v Hradci je jiný, nový, moderní, přesně takový, jaký si Hradec zaslouží. Poučili jsme se z nedostatků let minulých a připravili program i trhy tak, aby byly dostupné co nejvíce lidem,“ konstatovala primátorka Pavlína Springerová (HDK).