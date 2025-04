Řidiče pustí na novou část křižovatky Mileta, Hradec čeká další rok potíží

Ve čtvrtek odpoledne se na okružní křižovatce Brněnské s Gočárovým okruhem staly dvě dopravní nehody téměř ve stejnou chvíli. Policie šetřila srážku motorkáře s octavií a na jiném rameni i boční kolizi fordu s dodávkou. Už řadu měsíců nic neobvyklého. Od pondělí tu však provoz ještě zhoustne.

Stovky řidičů z Moravského Předměstí, Třebše, Roudničky nebo Vysoké nad Labem nebudou mít jinou možnost než jezdit oklikou přes Brněnskou. Zavírá se část Zborovské ulice, přesněji velmi frekventované rameno ke křižovatce Mileta s odbočkou vlevo k soutoku. Objížďka povede přes Štefánikovu a Palachovu ulici rovnou do Brněnské. Na Miletě nebude možné ve směru od soutoku odbočit vpravo.

„Stavba přinese ještě větší dopravní komplikace, než byly v první etapě. My jsme na to ale připraveni a snažíme se vše nastavit, aby dopady byly co nejmenší. První etapa uzavřela především severní část území, kde je nižší dopravní zátěž. Nyní budou i větší opatření, která podle mě ani lépe udělat nejdou,“ řekl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic. Podle něj na objízdných trasách přibudou nové semafory a na těch stávajících se upraví signalizační plán.

„Téhle etapy jsem se bála nejvíc. Nejenže to bude znamenat odhadem až čtvrthodinové zdržení při cestě do škol a zaměstnání, ale na Brněnské to ještě zhorší už tak katastrofální provoz,“ řekla Šárka Kučerová z Třebše.

1. října 2024

Existuje však i lepší zpráva. Po více než roce se konečně otevře Hradecká ulice, tedy velmi důležitá spojka mezi prvním a druhým silničním okruhem s vjezdem do kampusu univerzity i školského areálu v ulici Akademika Heyrovského. Další pozitivní změnou je otevření provizorní okružní křižovatky u polikliniky na třídě Edvarda Beneše.

Rok komplikací, pak dokončovací práce

V pátek odpoledne se na připojovacích bypasech do Hradecké ulice instalovala svodidla, na ostrůvcích měli plno práce dlaždiči a nová silnice se zametala. Komunikace je připravená včetně vodorovného značení, o víkendu se bude pracovat na obměně dopravních značek.

Mileta jde do druhé etapy Druhá etapa potrvá od 28. dubna 2025 do 26. dubna 2026. Třetí etapa je v plánu od 1. května 2026 do 31. prosince 2026. Podrobnosti o objížďkách a dopravních opatřeních jsou na webu radnice.

„Nejpozději v pondělí ráno se už bude jezdit ve druhém pásu Milety a vše bude trvat do dubna 2026. Pak nám budou zbývat asi tři měsíce na dokončovací práce,“ upozornil Petr Novák ze společnosti M-Silnice.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) avizovalo, že celá stavba bude hotová do konce příštího roku, ve skutečnosti by k otevření mělo dojít o řadu měsíců dříve.

„Je páteční odpoledne, jsou tu relativně velké dopravní komplikace, ale situace po celou dobu nebyla černá tak, jak jsme možná očekávali. Doufám, že to vydrží. Čeká nás ještě asi 16 měsíců práce a zprovoznění snad v létě 2026 bez jakýchkoli dopravních omezení,“ dodal šéf ŘSD Radek Mátl.

Velké změny se od pondělí dotknou hradecké MHD. Mileta ovlivní asi jednu třetinu všech linek - hned deset z 32. Změní se trasy, zruší se například zastávka Fakultní nemocnice B, kterou nahradí stanoviště U Dvora. Většina pozměněných linek bude křižovatku Mileta objíždět přes Moravské Předměstí.

Největší změny přijdou na lince číslo 9, která povede obousměrně Sokolskou a Brněnskou ulicí a nebude stavět na osmi zastávkách na Moravském Předměstí. „Žádná linka však nebude zrušena,“ řekl náměstek primátorky odpovědný za dopravu Miroslav Hloušek (ODS).