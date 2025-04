Odbavovací systém MHD působil spory v koalici, po úpravě bude vlídnější

Konflikt, který trval několik měsíců zvlášť mezi Piráty a ODS, se podařilo zahladit až minulý týden. Vydělat na smíru by však měli především cestující hradecké MHD. Podle informací iDNES.cz by se mělo pracovat na uživatelsky přívětivějším a přehlednějším odbavovacím systému.

Ten i více než rok od spuštění čelí kritice nejen kvůli technickým problémům, například se zpomalenými reakcemi, ale i kvůli nepřehledné grafice.

Město údajně trvá na takové úpravě, aby bylo možné na jedno kliknutí koupit krátkou jízdenku. Dalším úkolem je zveřejnění dat o poloze vozů v open datovém formátu, aby spoje šlo online sledovat například na rozhraní IDOS nebo ve službě google maps. Třetím bodem je přehlednější e-shop a posledním testování systému seniory kvůli jistotě, že složitý systém zvládne většina cestujících.

Dobrou zprávou je, že od 1. dubna je odbavovací systém v MHD kompatibilní s kartami Iredo, tedy s Integrovanou regionální dopravou východních Čech.

„Není to výmysl Pirátů“

„Jsem mírný optimista, že by se systém mohl začít měnit k lepšímu. Podařilo se nám přesvědčit koaliční partnery, že je to skutečný problém a nikoli pouhý výmysl Pirátů, jak to v poslední době často shazovali,“ řekl Aleš Dohnal, radní a zastupitel za Piráty.

17. ledna 2024

Podle náměstka primátorky pro oblast dopravy Miroslava Hlouška (ODS) však lze o větších úpravách systému uvažovat až tehdy, kdy jej dopravní podnik převezme.

„Nyní na něm můžeme udělat dílčí úpravy, které nekorespondují se zadávacími podmínkami ve výběrovém řízení. A současně se můžeme připravovat na nějaké zásadnější úpravy, až bude dílo převzato, a pak jej upravit, aby bylo uživatelsky vstřícnější,“ míní Hloušek.

Načerno se souhlasem řidiče

Také hlasy cestujících volají po zásadní změně. Týkají se rychlosti odbavení či nepřehledného proklikávacího menu.

„Už jsem mnohokrát jel načerno, většinou se souhlasem odevzdaného řidiče, který už neměl sílu cokoli vysvětlovat, protože byl zahlcen dotazy a stížnostmi cestujících. Přestože validátory jsou ve voze vždy nejméně tři, často se před nimi tvoří fronta. Jejich menu není zcela přívětivé,“ řekl hradecký student Tomáš Pazdera.

„Neustále se mi stává, že to nereaguje, nenačetlo se, nepodařilo se koupit lístek. Teď už mám roční, ale dokud jsem používala kartu, byl to stres,“ reagovala v internetové diskusi uživatelka ttini_cz.

„Fakt nechápu, jak to někdo mohl realizovat a převzít. Takhle pomalý čtečky snad nebyly ani v době vzniku,“ konstatoval Jan Němec. „Pokaždý z toho můžu vyletět z kůže. Tedy když to zrovna ‚funguje‘,“ přidal se hradecký historik umění, publicista Ladislav Jackson.

Cestující už systém ovládají, říká DP

Dopravní podnik se dalšímu vylepšování odbavovacího systému nebrání, ale tvrdí, že podle dat slouží.

„Výrazně stoupá podíl prodaných jízdenek bezkontaktní platební kartou oproti jiným způsobům nákupu. Měsíčně je touto cestou zakoupí přes sto tisíc cestujících. V nové klientské zóně, kde běží e-shopová forma prodeje zejména časových jízdenek, máme registrovaných 36 809 zákazníků. Oba ukazatele nám tedy říkají, že odbavovací systém funguje,“ sdělil David Pozník, vedoucí marketingu Dopravního podniku.

Technické potíže terminálů lze stále ještě považovat za dětské nemoci, přestože systém existuje už rok a půl. Potrápit však dokáže i „přívětivost“ terminálů. Pomohly by grafické změny, například uvedení možností nákupu jízdenky místo loga dopravního podniku hned na úvodní obrazovce anebo barevně odlišná tlačítka při výběru druhu jízdného.

Městská společnost má za to, že čísla hovoří ve prospěch systému. „Pokud cestující kupuje jednotlivou základní přestupní jízdenku na 60 minut za 25 korun, stačí ke čtečce jen přiložit platební kartu. V případě, že potřebuje nepřestupní jízdenku do 10 minut jízdy nebo zlevněnou, je nejprve potřeba zvolit na vozové čtečce tlačítko Volba jiné jízdenky a vybrat konkrétní jízdné. Data ukazují, že krátkých jízdenek se prodá velké množství. Měsíčně je to kolem 40 tisíc kusů. To je pro nás signál, že cestující dokážou systém ovládat,“ pokračoval David Pozník.

Proč to nejde hned?

Radní Pirátů však prostor pro zlepšení vidí. „Někdy mě až překvapuje, že to nejde změnit velmi rychle. Je to například grafika, tedy triviální věc, která by šla změnit téměř okamžitě. Pro programátora a grafika je to práce na pár hodin. V případě rychlosti systému je řešení složitější, protože se musí vyjednávat s bankou,“ uznává Aleš Dohnal.

Avšak koaliční partner jako by systém přijímal takový, jaký je. „Porozhlédl jsem se po republice a každý odbavovací systém dodaný jakoukoli firmou měl zpočátku určité těžkosti. Je to složitý systém a na každém takovém lze něco vylepšovat. Celkově však hradecký odbavovací systém nelze odsuzovat. Pracujeme na tom a jsme rádi za jakékoli podněty, jak jej dál vylepšovat,“ uvedl Miroslav Hloušek.