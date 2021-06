Hradec loni Arretu vyšachoval, teď chce aspoň opravit prostory v paneláku

Když se před lety pracovníci neziskové organizace Seniorcentrum v Hradci Králové ozvali, že pronajaté městské prostory jsou absolutně nedostačující pro jimi provozovanou odlehčovací službu, radnice v Hradci Králové dala na stůl velkorysou nabídku: pomozte nám s projektem a my vám postavíme zcela novou budovu.

Neziskovka tehdy přistoupila na řadu podmínek, rozšířila spektrum klientů a přejmenovala se na Arretu. Jenže loni na podzim město otočilo.

Tehdejší náměstek pro sociální oblast Martin Hanousek (Zelení) odmítl předchozí dohody jako netransparentní a prosadil vznik městského ústavu Sociální služby města Hradce Králové, který by měl obsadit rostoucí budovu v Honkově ulici.

Nyní opět svitla naděje i samotné Arretě. Město, jako by se chytlo za nos, nabídlo Arretě rekonstrukci jejích prostor ve druhém patře panelového domu v Jungmannově ulici.



Nabídka přišla poté, co se dovnitř podíval primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Zřejmě ho zarazil stav původních umakartových koupelen, rozbitých umyvadel a dalšího retro vybavení.

„Jsou to prostory města, je to jejich vizitka. Bohužel naši klienti ty vztahy nevidí,“ komentovala stav nemovitosti ředitelka Arrety Michaela Kopta Šedivá, když se na prohlídku vydal i redaktor MF DNES.

„Co se týká Arrety, my si její práce nesmírně vážíme a neumíme si představit, že by v našem městě přestala sloužit. V současné době vyčleňujeme peníze, abychom mohli udělat studii jako začátek oprav současných prostor,“ přiznal Hrabálek.

Bez Arrety se neobejdeme, říká město

Podle primátora město s provozem Arrety počítá i po otevření konkurenční služby v Honkově ulici. Ta totiž všechny žadatele o službu nepojme. Nový objekt Honkova má mít 35 odlehčovacích lůžek, kraj přitom pro Hradec počítá s 55 místy. Arreta jich nyní má 22 a zbytek dokrývá soukromé sanatorium SeneCura.



Město chce navíc kraji navrhnout, aby počet podporovaných lůžek ve stotisícovém městě ještě navýšil. To by bez Arrety nebylo možné.



Záměr rekonstrukce prostor odlehčovací služby v Jungmannově ulici schválila rada města a Arreta už na radnici poslala dopis s požadavky na úpravy, které podpořila i sociální komise města. Zásadní je především učinit prostory bezbariérovými, to obnáší kromě modernizace interiérů hlavně nové koupelny. V požadavcích je však také altán či vlastní výtah.

„Za nabídku jsem samozřejmě velmi ráda, zaměstnanci také, protože v našich prostorách to už opravdu nelze dělat. Na druhou stranu, kdyby nám to tu zrekonstruovali už před lety, tak dnes žádná Honkova nestojí,“ připomněla ředitelka, že právě na její popud město o výstavbě začalo přemýšlet.

S Arretou město počítalo, pak zřídilo svůj ústav

To potvrdila i bývalá náměstkyně primátora pro sociální oblast Anna Maclová (KDU-ČSL). Právě za jejího působení se město s Arretou na projektu dohodlo a Arreta tehdy dokonce připomínkovala dokumentaci. Maclová pak byla ostře proti vzniku městského ústavu.

„Arreta byla jako partner projektu Honkova v komunitním plánu i v koncepci specifických forem bydlení, která se schvalovala v roce 2016. Mně to přijde nefér, město je celou dobu vede jako partnera. Vše splnili, dali do toho know how, a teď jsou na začátku,“ zhodnotila současný stav Maclová.

Její nástupce Martin Hanousek vloni předchozí dohody označil za netransparentní. „Je to obrovská investice (do budovy Honkova, pozn. red.) a nemohu nikomu slíbit, že to bude provozovat. Takové zařízení by mělo skutečně provozovat město, které nyní žádnou vlastní sociální službu nemá,“ vysvětloval tehdy Hanousek vznik nového ústavu.

Za provozu to nepůjde, zní z neziskovky

Jednu dobu to vypadalo, že se město bude snažit Arretu personálně vyrabovat, a získat tak nedostatkovou komoditu – personál se zkušenostmi s odlehčovací službou. Sám Hanousek přiznal, že místo ředitelky nového ústavu nabízel Šedivé:

„Paní ředitelka ode mě dostala nabídku, aby se zúčastnila výběrového řízení, ale nakonec do toho jít nechtěla.“

I když to teď vypadá, že se přetahovaná konat nebude, stát se může pravý opak. Není totiž jasné, jak bude Arreta po dobu zamýšlené rekonstrukce fungovat. Radnice počítá, že pracovat by se mohlo už příští rok. Jenže návrh primátora Hrabálka, že město nejprve za provozu opraví jednu polovinu patra a pak druhou, není podle odborníků reálný.

„V patře nad námi nedávno dělali chráněné byty a takový hluk, jaký tady byl, jsme ještě nezažili. Půlka lidí mi říkala, že odejdou, protože to nejde vydržet,“ řekla Michaela Kopta Šedivá.

„Je to v paneláku a těžko tam ta služba bude během rekonstrukce. Mě zajímá, co má ta ředitelka udělat se zaměstnanci a jestli město, kraj a ministerstvo i po dobu stavby budou dávat dotace,“ upozornila na další problém Maclová.

Arreta je totiž neziskovka a bez vykázaných služeb po dobu rekonstrukce nebude mít na výplaty. Práce přitom mohou trvat klidně i přes půl roku. Zaměstnancům by tak nezbylo než jít pracovat jinam, třeba právě do Honkovy ulice, kde město bude tak naléhavě hledat personál se zkušenostmi.