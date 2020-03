Respirátor na koleni nevyrobíte, říká hradecký hejtman k zásobování

V Hradeckém kraji platil nouzový stav dosud jen dvakrát. V části kraje byl vyhlášen v roce 2007 po orkánu Kyrill a v roce 2013 kvůli povodním. Jaký postup volí Královéhradecký kraj v nynější situaci a zda byl na ni vůbec organizačně připraven, odpovídá hejtman Jiří Štěpán ve velkém rozhovoru pro MF DNES.

„Je to situace natolik neobvyklá, že se na takovou lze připravit velmi obtížně, takže ta otázka je relativně zavádějící. Pochopitelně nepřítele fyzicky nevidíme. Pokud je to orkán, povodně nebo jiné živelní události, jsme schopni na to reagovat možná o trochu lépe. Ale na situaci, kdy nepřítelem je pandemie, jde skutečně se připravit jen obtížně,“ připouští hejtman.

V nouzovém stavu má hejtman řadu pravomocí, třeba nařídit pracovní povinnost a podobně, už jste někomu nařídil práci?

V tuto chvíli nikoliv. Velmi dobře funguje dobrovolnická činnost, ať už to jsou medici z lékařské fakulty, jimž bych chtěl velmi poděkovat, nebo ti studenti Univerzity Hradec Králové, kteří pracují v sociálních službách nebo nabízejí svoji práci k hlídání dětí. Máme spoustu dobrovolníků od dobrovolných hasičů, plácli jsme si s krajským Junákem, kteří také vypomáhají při dobrovolnické činnosti obyvatelům kraje. Ale zároveň to jsou stovky a tisíce lidí, kteří pomáhají od šití roušek po nákup potravin seniorské generaci, pomáhají při čemkoliv, co je potřeba. Těmto lidem patří ohromný dík a stejně tak složkám integrovaného záchranného systému a vlastně všem, kteří se podílejí na zvládnutí velmi neobvyklé situace.

Asi nejvýraznějším vaším rozhodnutím bylo nařízení zakrýt si dýchací cesty. Proč jste k tomu přistoupili, když se vědělo, že to stát zvažuje?

Nařídili jsme to bezprostředně. Nechtěli jsme čekat, proto jsme aktivně přistoupili k tomuto opatření, abychom zmenšili riziko šíření jakýchkoli respiračních chorob. Z toho důvodu se domnívám, že to rozhodnutí bylo správné, a to, že bylo uděláno rychle, je také velmi důležité. Nemá smysl dávat nařízení, se kterým bychom tady na kraji otáleli mnoho dnů. To nemá smysl.

Jak se tedy díváte na vyhlášení povinné karantény pro Čechy vracející se z Itálie, které jim dalo dost času na návrat před platností toho nařízení?

Můj osobní názor je, že to mělo být vyhlášeno s okamžitou platností. Nečekat mnoho hodin, než se někdo vrátí. Ale zároveň je třeba apelovat, aby lidé přestali blbnout. Aby normálně uvažovali. Přece není rozdíl, jestli se někdo vrátí minutu před půlnocí nebo minutu po půlnoci, pokud byl v té rizikové oblasti. Bohužel spousta lidí hřešila na tom, že formálně přijeli před půlnocí, ale byli na stejném svahu jako ti, kteří přijeli po půlnoci. Myslím, že je na normálním uvažování, aby potom zůstali doma, sledovali se a nehazardovali nejen s vlastním zdravím, ale i se zdravím okolí. Skutečně už skončila sranda.

Není rozhodnutí o zakrývání dýchacích cest problematické v tom, že potřebné ochranné pomůcky nejsou?

Kdybychom to vzali touto logikou, tak bychom mohli čekat mnoho týdnů, než budou volně dostupné. Vzedmula se tady obrovská vlna solidarity, kdy všichni šijí roušky, ale zároveň každý z nás by měl mít doma lékárničku, v každém autě je lékárnička, kde je trojcípý šátek. Nedávno byla zima, všichni máme šály, šátky, kterými si nos a ústa můžeme zakrýt.

Roušky jsou povinné na veřejných místech, nebylo na místě nařídit, aby je měli i lidé ve firmách, kde jsou různé kolektivy, lidé se shlukují třeba na vrátnici a podobně?

Já to za veřejné místo pochopitelně pokládám, protože pokud jste někde v továrně, je tam více lidí a bez ohledu na jakékoli nařízení bychom měli mít tolik odpovědnosti, že nebudeme své okolí přivádět do nějakých problematických okolností.

Jenže lidé je v práci často nenosí. Jedna pracovnice z průmyslové zóny v Solnici psala na sociální síti, že je na směně jediná, z další firmy v Hradci Králové lidé sdílejí stejné obavy.

Rozumím tomu. Budu v tuto chvíli vydávat doporučení pro to, aby osoby pracující v různých kolektivech, tu roušku měly neustále. Na krajském úřadě pochopitelně potkáte lidi s rouškou.

Nemyslíte, že plošná karanténa nekaranténa je trochu podivné řešení? Lidé nemají chodit do restaurace, ale v práci se může setkávat ještě více lidí. Nebylo by na místě takové firmy na dva týdny zavřít, jako to udělala Škodovka?

To by pochopitelně bylo na centrálním rozhodnutí. V tuto chvíli je to na uvážení jednotlivých zaměstnavatelů.

Víte, jaká je aktuální zásoba ochranných pomůcek v krajských nemocnicích?

Krajské nemocnice mají zásoby ochranných pomůcek, ale dnes není možné přesně předvídat, jestli je to na měsíc, na měsíc a půl nebo na tři týdny. To bude záležet na vývoji epidemiologické situace. Ono se to každý den mění a naše nemocnice jsou nyní zásobeny, aby mohly vykonávat běžnou činnost. Připravují se na to, pokud by musely řešit reprofilizaci svých oddělení a poskytovat součinnost fakultní nemocnici, odkud by případně byli předáváni pacienti k další hospitalizaci. Tedy pokud by si fakultní nemocnice potřebovala uvolnit prostory, jelikož má jedinou infekční kliniku v kraji.

Jak aktuálně vypadá zásobení ochrannými pomůckami v dalších organizacích, už jich je dostatek?

Dostatek určitě ne. Deficit je zřetelný. My jsme nakoupili, co jsme teď nakoupit mohli. To jsou dodávky z Českého Meziříčí, ze státních zásob, od výrobce z Červeného Kostelce (o spuštění výroby roušek s filtrem z nanovláken čtěte zde). Neustále přicházejí dotazy, obrací se na mě různé organizace, že nemají roušky a kde si je mohou koupit. Situace není snadná, ale zároveň, co se týká roušek, jsme díky dobrovolnické činnosti schopni tomu čelit. Ale bohužel na koleni si nikdo nevyrobí respirátor, který by splňoval normu FFP3.

Kraj v posledních dnech roušky vehementně nakupuje, ukázalo se, že v regionu je hned několik výrobců. Nepřišla ta reakce pozdě?

Co se týká Červeného Kostelce, oni skutečně vyrábí a i naše nemocnice od nich berou, ale oni mají zároveň smlouvy s ministerstvem zdravotnictví. Je patrné, že situace se vyvíjí velmi dynamicky. My se v tuto chvíli opravdu snažíme získat, co je možné, ale zároveň je to situace, kterou neznáme a na kterou se bylo obtížné připravit.

Ministerstvo zdravotnictví v únoru nařídilo svým nemocnicím, mezi nimi i Fakultní nemocnici v Hradci Králové, aby měly zásoby roušek na čtyři měsíce, udělal kraj podobné gesto ke svým nemocnicím?

Ano, udělal, ale to nařízení přišlo pozdě. Situace už se celosvětově rozjela a nařízení podle mého názoru mělo být vůči nemocnicím směřováno dříve.

Podobná situace jako s rouškami je u dezinfekce, jaké jsou její zásoby v krajském zdravotnictví a daří se ji získávat?

Já jsem ve čtvrtek dovezl téměř 400 litrů dezinfekce na plochy a dezinfekčních gelů, které distribuujeme dál. Zároveň jsme roušky i dezinfekci distribuovali ke školským zařízením, která se mají starat o děti zdravotníků. V pondělí jsem na základě výzvy asociace krajů sdělil požadavky vůči státu, kolik potřebujeme dezinfekcí na plochy. Co se týká dezinfekce, situace je složitá stejně jako u roušek.

To, co nyní v kraji sledujeme, jsou především preventivní opatření. Jsou podle vás dostatečná, zbytečně přehnaná, nebo naopak slabá?

Nemyslím si, že jsou přehnaná. To v žádném případě. Situace je absolutně výjimečná, my jsme se s ní doposud nesetkali a domnívám se, že ta opatření mohou být ještě za prvé delšího charakteru a za druhé mohou být ještě tvrdší. Je ale potřeba apelovat na normální selský rozum. Není nutné chodit si každý den pro rohlík do samoobsluhy. Není nutné, aby na nákup jela celá rodina, stačí jeden. Stejně tak je možné domluvit se se sousedy a nakoupit pro více lidí. Stejně tak jsou tady dobrovolníci, kteří jsou schopni seniorům spoustu věcí zařídit. Měl jsem o tom jednání s Jiřím Orsákem, starostou krajského sdružení hasičů, stejné jednání jsem měl s Junákem. To je opravdu možnost, jak eliminovat návštěvu veřejných míst a tedy se i více chránit.

V kraji jsou zatím lidé s nemocí COVID-19 jen mezi těmi, kteří přijeli z dovolené. Očekáváte, že se budou objevovat i lidé, kteří se nakazili tady?

Zatím jsou to skutečně lokalizované případy. Jde o to, zda ti, kteří byli v nařízené nebo dobrovolné karanténě, ji skutečně dodržují a zda se s někým náhodou nesetkali a nevědomky nešířili virus dále. Pravděpodobně se nevyhneme tomu, že se čísla budou zvyšovat i v Královéhradeckém kraji.

Pokud se v kraji objeví vážné případy, budou ti lidé hospitalizovaní v Hradci Králové, nebo se zapojí i krajské nemocnice?

Pokud jejich stav bude vyžadovat hospitalizaci, nejprve budou hospitalizováni na specializovaném oddělení ve fakultní nemocnici. Zároveň i naše nemocnice nyní vyčleňují prostory pro případ zvýšených počtů. Pokud by fakultní nemocnice byla nucena přistoupit k mimořádným opatřením, krajské nemocnice budou schopny přijímat například pacienty, kteří jsou dnes hospitalizováni ve fakultní nemocnici. Zároveň se v tuto chvíli provádějí pouze nezbytné akutní výkony a dlouhodobě plánovaná operativa se odkládá. Stejně tak musím zdůraznit, aby obyvatelstvo opravdu řešilo pouze akutní stavy a neřešilo dlouhodobé záležitosti, které snesou odklad.

Pro odběr vzorků u lidí s podezřením dosud jezdila jen jedna sanita z Hradce Králové, už jsou odběrové týmy posílené?

Odběrové týmy včetně dopravních služeb jsou proškoleny. V tuto chvíli systém jede na bázi záchranné služby a v případě nutnosti budeme počty rozšiřovat. Zároveň připravujeme i odběrové místo v nemocnici Trutnov, které však v tuto chvíli není schválené. Mělo by fungovat stejně jako v Hradci Králové, tedy pro pacienty, kteří tam jezdí na vyzvání. Není to pro samoplátce.

Vláda hovoří o zvýšení schodku státního rozpočtu o desítky miliard, jaké očekáváte kvůli koronaviru ztráty v krajském hospodaření?

Ty odhady jsou velmi mlhavé. Je patrné, že daňové příjmy klesnou, když zastaví například Škodovka, výrazně se to projeví na státním rozpočtu a i na daňových příjmech v našem kraji. Přesné číslo ale nejsme schopni předvídat.

