Lidé z Benešovy třídy chtějí zeleň, na sídlišti v Hradci však přibyde dům

Nový dům by měl stát na místě náletových křovin vedle parkoviště u domu Harmonie I.



Investor vlastní jen část pozemků potřebných pro stavbu. Další potřebuje získat od města. Tam zatím narazil. Radnici ani místním se totiž původní projekt nelíbil.

Přestože odprodej pozemku v lednu rada města schválila, koalice ho těsně před lednovým jednáním zastupitelstva stáhla z programu. Prodej totiž nedoporučily komise místní samosprávy (KMS), odbor životního prostředí ani technické služby, a tak hrozilo riziko, že zastupitelé záměr shodí ze stolu.

„Proti záměru skutečně přišla negativní stanoviska, ale ta reagovala na původní záměr investora. Ten však projekt kvůli připomínkám upravil. Bod jsme z jednání stáhli, abychom doplnili aktualizovaná vyjádření,“ vysvětluje náměstek primátora Hradce Králové a předseda zastupitelského klubu ANO Pavel Marek.

Bod se znovu objevil na únorovém zasedání, avšak zastupitelé jeho projednávání přerušili do další schůze. Aktualizovaná vyjádření totiž stále nedostali a navíc se objevily i nové protesty sousedů.

„Podle projektu by tam mělo být 165 parkovacích míst. To je v pořádku, zákon to ukládá, ale už neřeší povinnost obyvatel tato placená parkovací místa využívat. Ze zkušenosti s podobnými projekty se očekává obsazení už tak žalostně malého počtu parkovacích míst právě obyvateli nového bytového domu,“ upozornil zastupitele Miloš Krčál, který bydlí v sousedním panelovém domě v Durychově ulici.

Zmatky ohledně prodeje pozemku jsou jedním z důsledků personální krize ve vedení města. Agendu správy majetku měla na starosti náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO), kterou v prosinci zastupitelstvo odvolalo. Její agendu dočasně vedl primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Koalice se už dříve snažila, aby správu majetku převzal Marek, ale prosadit ho na křeslo náměstka primátora se jí povedlo až v únoru.

„Informaci o projektu jsme dostali v září a měli jsme k němu zásadní připomínky. Od té doby se nic neudálo a teď najednou přišel požadavek, abychom se vyjádřili. My jsme vlastně neměli k čemu, protože připomínky s námi nebyly projednány,“ říká předseda KMS Moravské předměstí-sever Bedřich Kabilka.



Místním vadila především výška budovy. Kromě suterénu původní projekt počítal s deseti nadzemními podlažími a se zhruba 110 byty ve velikostech 1kk až 4kk. V suterénu a prvním nadzemním podlaží mělo být 165 garážových stání.

Projednání studie při zasedání KMS vzbudilo velké emoce. Lidé navrhovali přestěhování projektu jinam, aby nepřišli o další zelenou plochu na sídlišti. Další se obávali narušení pohledů na historické centrum a apelovali na snížení budovy. Poukázali přitom na to, že územní plán počítá v lokalitě s novou zástavbou pouze do 5 poschodí.

Autoři studie připomínky občanů v odůvodnění urbanistické koncepce však odmítají: „Objekt není umístěn v kompoziční ose třídy, ale při jejím pravém okraji. Silueta navrhovaného domu pohled z prostoru třídy na kostel Nanebevzetí Panny Marie necloní, v dálkovém pohledu z kopce Rozárka je skrytá za stávajícími panelovými domy.“

Komise požadovala také lepší dopravní dostupnost lokality a především vybudování dostatečného počtu parkovacích míst, aby obyvatelé nového domu neobsazovali parkovací stání v lokalitě. Těch je již nyní nedostatek. „Oni to sice nějak vypořádali, ale jaksi nám to zapomněli sdělit,“ upozorňuje na radniční chaos Kabilka.

Nad podivným průběhem okolo prodeje městských pozemků se pozastavuje také opoziční zastupitelka a členka KMS Táňa Šormová (KSČM): „My jsme dostali jako komise emailem žádost, že máme okamžitě přijmout stanovisko k nové podobě toho objektu a abychom to rozhodnutí mohli udělat, dostali jsme do ruky pouze obrázky, bez jakýchkoliv komentářů, bez jakéhokoliv vysvětlení. Jednání s občany neproběhlo žádné, přestože bylo slíbeno. Nevím, proč je na to takový spěch.“

Nový návrh ubral pět pater

Projekt se dvakrát dostal také na zasedání výboru pro územní plánování. I ten označil původní variantu za nepřijatelnou. Souhlasil až s upraveným návrhem, který snížil počet podlaží z deseti na pět, v jedné části na sedm.

„Nyní je ten dům výrazně přívětivější vůči svému okolí nejen výškou, ale i způsobem, jak je zasazený na pozemek, jak reaguje na nejbližší domy, aby je neobtěžoval. Pokud bude splňovat základní pravidla, nevidíme jediný důvod, proč tomu bránit. V Hradci se musí stavět, a to velmi masivně, abychom pohnuli s krizí bydlení, kterou tady máme. Nepřipadá nám logické odmítat bytový dům na stavební parcele,“ hájí stavbu člen výboru, šéf opozičních Pirátů Aleš Dohnal.

Zástupcem investora je současná opoziční zastupitelka za HDK hradecká projektantka Romana Dürrerová. Podle ní upravený projekt nakonec u členů výborů i v samosprávě získal podporu.

„Na Benešově třídě bylo několik projektů, které nedopadly dobře, a lidé jsou proto nedůvěřiví ke každé nové stavbě, která by tam měla vzniknout. Myslím, že jsme dokázali, že náš návrh je povedený. Po redukci stavba počítá s 95 byty,“ říká Dürrerová s odkazem na kontroverzní projekty Pilot 1 a Pilot 2 či na plánovanou stavbu Ella-CS.

Prodej nedoporučili úředníci i technické služby

Investor pro svůj záměr potřebuje získat od města pozemek o velikosti dvou tisíc metrů čtverečních. Radnice za něj chce 14,3 milionu korun. Prodej však na základě původní varianty domu nedoporučily technické služby ani odbor životního prostředí.

Technici se obávali budoucích požadavků na nové městské komunikace, upozornili na vedení sítí veřejného osvětlení pod pozemkem a vadilo jim také kácení stromů.

„Na pozemcích je v současné době funkční zapojená vzrostlá zeleň krajinného rázu, která zároveň plní přirozenou protihlukovou bariéru přilehlého sídliště od městského okruhu. Zástavba stávající zeleně by byla v přímém rozporu se současným požadavkem na zachování mikroklimatických funkcí zeleně ve městě,“ píše se v posudku technických služeb k původní dokumentaci. V obdobném duchu znělo také vyjádření odboru životního prostředí města.