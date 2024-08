Silnice propojí obchodní zóny na okraji Hradce, místní na ni čekali 20 let

Nábytkářský gigant XXXLutz už při budování prodejny postavil polovinu propojovací komunikace. Zbylých 103 metrů staví Hradec Králové. Zakázku za bezmála 9 milionů korun s daní získala společnost M-Silnice. Hotová má být na podzim.

„Stavbu jsme akcelerovali s ohledem na to, že na podzim má být otevřena sousední prodejna. Silnice by měla být do té doby hotová,“ říká náměstek hradecké primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Stavaři vybudují nejen vozovku, ale také veřejné osvětlení, vsakovací objekty, chodníky a cyklostezku. Ve výběrovém řízení se městu podařilo stlačit odhadovanou cenu o 40 procent. Při přípravě musela radnice spolupracovat s investorem obchodního domu.

„Propojka zlepší dopravní situaci, výrazně zkrátí cestu mezi obchodními zónami a zvýší bezpečnost a pohodlí řidičů, chodců i cyklistů. Na propojení obchodních zón se čekalo více než 20 let. To, že se nám ho podařilo v posledním roce a půl připravit, považuji za velký úspěch,“ tvrdí Řádek. Klíčové pozemky však získalo už minulé vedení radnice.

Dokončení propojky je velkým vítězstvím také pro obyvatele Březhradu, kteří léta volali po bezpečné komunikaci pro chodce a cyklisty do centra Hradce Králové. Dosud mohou jezdit po úzké silnici za tratí nebo po cyklostezce na okraji obchodních zón. V místě budoucí propojky však museli sjet na vyšlapanou pěšinu. To se nyní změní.

„Kdo může, raději jede do města na kole. Po Hradubické to nejde a cesta přes Borovinku je úzká,“ připomíná cestu za tratí předseda Komise místní samosprávy v Březhradě Dušan Ferčák.

Prodejna otevře v prosinci

Druhý největší světový výrobce nábytku XXXLutz, známý podle velké červené židle, by měl prodejnu otevřít na začátku prosince. Už nyní na pracovních portálech láká zaměstnance. K areálu se lze zatím dostat pouze od Březhradu. Aby rakouský řetězec pobídl město k dokončení příjezdu i od obchodní zóny Tesco, nabídl radnici dar ve výši 2,8 milionu korun.

Podmínkou však je, že silnice bude zkolaudována do konce listopadu. Obří prodejní hala má rozlohu 26 tisíc metrů čtverečních. Kromě prodejny v ní bude také pobočka značky Möbelix, jenž patří do stejné skupiny.

Nová silnice propojí obchodní zóny mezi Tescem a Makrem v Březhradě. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Na střeše zbývajícího obchodního domu se počítá s fotovoltaickou elektrárnou, s topením pomůže rekuperace vzduchu. Na parkovišti bude 384 parkovacích míst a čtyři stanice pro nabíjení elektromobilů. Kolem jsou také vsakovací pole, jezírka a parkové úpravy. Obchod má nabídnout desítky pracovních míst.

„Hradec Králové jsme si pro novou prodejnu vybrali strategicky z důvodu umístění na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje. V součtu to představuje více než 3 miliony potenciálních zákazníků ze spádové oblasti. Samotná poloha prodejny s dopravním napojením na D11 je jednou z nejatraktivnějších lokalit v regionu,“ míní generální ředitel XXXLutz pro Česko a Slovensko Michal Karcol. Hradecká prodejna bude jedenáctým obchodním domem řetězce v Česku.

Chybí poslední křižovatka

Aby bylo cestování na kole mezi Hradcem a Březhradem skutečně bezpečné, chybí podle Ferčáka upravit ještě část Březhradské ulice od odbočky k obchodní zóně k železničnímu přejezdu.

„Současná cyklostezka ústí do křižovatky u autosalonu BMW. To je špatně, protože cyklisté se tam motají přes tři pruhy. Potřebovali bychom ji bezpečně napojit na Březhradskou ulici,“ upozorňuje Dušan Ferčák.

Radnice už začala ve spolupráci se soukromým investorem pracovat na přípravě rekonstrukce Březhradské ulice od přejezdu ke křižovatce. Jenže ta se má za pár let přestavovat. Při výstavbě jižního propojení mezi Březhradem a Třebší, které připravuje Královéhradecký kraj a Ředitelství silnic a dálnic ČR, se má křižovatka u BMW změnit v kruhový objezd.

„Není logické, abychom teď něco postavili a za pár let se to zbouralo a předělalo. Měli bychom s úpravou počkat do chvíle, až bude křižovatka hotová, i s ohledem na zatížení při stavbě,“ vysvětluje Lukáš Řádek.

Březhrad také chce, aby součástí jižního propojení byl i pruh pro cyklisty, který by spojil Březhrad s Labskou stezkou z Hradce do Vysoké nad Labem. To by umožnilo bezpečné a výrazně kratší spojení hradeckých čtvrtí na obou březích Labe.

Jižní propojení je ve fázi studie proveditelnosti. Běží jednání mezi krajem a státem o způsobu financování. Součástí má být přestavba celé křižovatky v Březhradě, která leží na státní silnici. Samotné propojení by mělo být krajské.