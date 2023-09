Z bývalého hotelu Grand je dům hrůzy. Developer opět slibuje opravy

Památkově chráněný dům v těsném sousedství náměstí T. G. Masaryka už roky bezútěšně chátrá. Okna jsou vytlučená, kusy fasády odpadávají. Už brzo by se to však mělo změnit. Majitel má stavební povolení a ještě tento rok prý začne oprava fasády a patra, kde vznikne šest nových bytů. Projekt však neřeší rekonstrukci přízemí.

Ornamenty a reliéfy zdobená fasáda je dávno za zenitem. Na několika místech omítka úplně chybí. „To je tady asi hodně dlouho,“ říká starší žena, která prochází kolem secesní stavby a evidentně není ze Dvora Králové. „Památkářům to je nejspíš jedno,“ odpovídá jí muž, jenž kráčí vedle ní.

V minulosti už v Havlíčkově ulici došlo k několika incidentům. „Po větším větru několikrát spadla omítka. Před třemi lety to dokonce poškodilo auta a čelní skla. Před rokem se z okna vylomilo sklo a spadlo na chodník. Naštěstí se to stalo o víkendu, kdy byla ulice prázdná,“ vypráví a při tom ukazuje fotografie s vysypaným sklem na chodníku Libor Slezák, který bydlí v sousedním domě.

Za rok to bude úplně jiný dům

Jeden z architektonicky nejcennějších domů v městské památkové zóně více než deset let vlastní nizozemská developerská společnost Protivítr-Invest. Ve Dvoře Králové sice postavila dva bytové domy, ale někdejší hotel Grand zatím na rekonstrukci čeká. Podle ředitele firmy Tona Boekhouta by se to mělo brzy změnit. Developer získal všechna potřebná razítka a do několika měsíců plánuje spustit opravu zpustošené nemovitosti.

Hotel Grand Bývalý hotel vlastnil před rokem 1989 národní podnik Juta. Textilní firma si dům s číslem popisným 22 nechala i po revoluci. V roce 2010 ho koupila společnost Protivítr-Invest, která realizuje developerské projekty na Trutnovsku a Náchodsku. Ve Dvoře Králové v Tylově ulici postavila dva bytové domy z původně plánovaných čtyř. Poslední bytovku dokončila v roce 2014. Kromě Grandu vlastní parkoviště na rohu ulic Legionářské a Josefa Hory, které má pronajaté město.

„Máme stavební povolení na opravu fasády a patra pro šest bytů. S rekonstrukcí chceme začít ještě letos. Za rok, rok a půl to bude úplně jiný dům,“ potvrdil ředitel.

Ton Boekhout přiznává, že pro firmu, která staví byty na Trutnovsku a Náchodsku, nebyl Grand úkolem číslo jedna: „Měli jsme jiné priority, navíc jsme velmi dlouho čekali na stavební povolení. Bylo to komplikované.“

Před dvěma lety si vlastník nechal zpracovat restaurátorský průzkum fasády a návrh na obnovu.

„V září 2021 orgán státní památkové péče vydal na základě předloženého průzkumu rozhodnutí k obnově vitrážových oken. V prosinci pak stavební úřad vydal souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru spočívajícího ve výměně oken, v udržovacích pracích na vitrážích a na dřevěných vjezdových vratech a v obnově čelní fasády do Havlíčkovy ulice,“ sdělila Miroslava Kameníková, mluvčí městského úřadu ve Dvoře Králové. Stavební povolení úřad vydal v polovině letošního srpna.

S rekonstrukcí nebytových prostor v přízemí, kde dříve byla vinárna a restaurace, však investor nyní nepočítá. Stavební povolení má pouze na fasádu a byty. „Může zde být obchod nebo restaurace. Čekáme, jestli se objeví někdo, kdo by si tyto komerční prostory chtěl pronajmout. Pak bychom je také zrekonstruovali,“ sdělil Boekhout.

Slibům už nevěřím

Investor seznámil s projektem radní Dvora Králové. Po letech přešlapování však na radnici panuje vůči záměrům vlastníka skepse.

„Budu tomu věřit, až majitel předloží smlouvu o dílo mezi ním a vybraným dodavatelem a rekonstrukci skutečně zahájí. Víc než deset let tady slýcháme jen sliby. S ředitelem společnosti Protivítr-Invest jsem se o Grandu bavil v roce 2014. Za tu dobu se tam neopravilo vůbec nic,“ poznamenává radní Nasik Kiriakovský (Síla Dvora).

Podle něj je chybou, že povolení neřeší rekonstrukci celé budovy: „Bývalá restaurace a sklep, kde byla vinárna a hudební klub, bude dál bez stavebního povolení. Opraví se pouze dvě třetiny objektu. Připadá mi to jako taková ulička, kterou bude chtít investor utéci, pokud se to opět rozhodne nerealizovat.“