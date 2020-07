Podkrkonošské Hostinné buduje koupaliště, sídliště a cyklostezku

Hostinné zažívá nefalšovaný stavební boom, armády dělníků pracují na několika místech.

„V roce 2015 jsme začali pracovat na plánu rozvoje města a ve spolupráci s veřejností si stanovili priority. Podle toho postupujeme a je pravda, že letos se toho sešlo hodně najednou. Předcházela tomu ale dlouhá příprava projektů,“ říká starostka Dagmar Sahánková (nestraník, Sdružení pro lepší Hostinné).

Do čtvrté fáze vstoupila revitalizace nejhustěji osídlené městské části – sídliště. Kromě socialistického nákupního centra nezůstal kámen na kameni. Jsou tu nové chodníky, komunikace a především parkovací místa. Ve finále jich bude 380, dvakrát tolik než před čtyřmi lety.

„Centrální část sídliště bude letos po stavební stránce kompletně hotová. Poslední etapou bude rekonstrukce obvodové části, tedy ulic Boženy Němcové a J. A. Komenského. Zároveň připravujeme obnovu zeleně, budeme žádat o dotaci,“ upřesňuje starostka.

Několik vsakovacích nádrží zadržuje v krajině vodu, která by jinak odtekla kanalizací, a přispívá k lepší kondici zeleně. Město chce zmodernizovat parkoviště, chodníky a zpevněné plochy u samostatně stojícího paneláku u supermarketu, který je v památkové zóně. Na sídlišti už proinvestovalo 55 milionů korun.

Stejně jako v Opočně a Trutnově se obyvatelé Hostinného brzy dočkají nového koupaliště. V příštím roce radnice dokončí jeden z největších projektů – přestavbu původní plovárny na moderní koupaliště s bazénem pětadvacetimetrovým i menším a s brouzdalištěm – za 48 milionů. V areálu se nikdo nekoupal téměř dvacet let. Dělníci už bazény vybetonovali, obložené budou fólií.

„Největší část se udělá tento rok. Zároveň se ještě letos začne pracovat na terénních úpravách, aby plocha byla příští léto zatravněná a připravená pro návštěvníky,“ doplňuje místostarosta Petr Bartoš (nestraník, PRO Zdravé Hostinné).

Demolice původní plovárny začala na podzim 2017 s cílem zrevitalizovaný areál o dva roky později otevřít pro veřejnost. Příprava se nečekaně protáhla, projektování zabralo tři roky. Teprve loni na jaře mohla radnice vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby.



Historický most je památkou, hejtmanství ho opraví

Hradecké hejtmanství od jara rekonstruuje průtah městem v Nádražní a části Horské ulice až k autobusovému nádraží v částce 50 milionů korun.

Projekt zahrnuje rekonstrukci železobetonového obloukového mostu přes Čistou z roku 1920. Kvůli zvýšení nosnosti silničáři stavbu vyztužili provizorní mostovou konstrukcí. Nevešla se na něj ale dvě auta najednou.

Kraj proto plánoval, že vybuduje nový most. V roce 2015 byl ale prohlášen kulturní památkou a plány hejtmanství ztroskotaly. Rozklad, který kraj proti rozhodnutí podal, ministerstvo kultury zamítlo. Stavební firmu navíc vysoutěžil až na třetí pokus.

Most je cenným dokladem mostního stavitelství první poloviny 20. století, architektonicky zajímavé jsou dobové lucerny na sloupech. Rekonstrukce zachová původní prvky.

„Spočívá v opravě a vyztužení železobetonové obloukové nosné konstrukce a v sanaci spodní stavby. Dojde k citlivé renovaci stávajících svítidel nebo zábradlí,“ poznamenává mluvčí Královéhradeckého kraje Sylvie Adamcová.

Zatížitelnost konstrukce se zvýší na 68 tun, doteď byla poloviční. Po provizoriu, které spojilo nábřežní zdi s parkovištěm u gymnázia, budou řidiči podle Adamcové jezdit do poloviny října, kdy by zrekonstruovaný most měl být uveden do předčasného užívání.

Labská stezka bude delší

Po více než deseti letech se dočká prodloužení Labská stezka v Hostinném. V roce 2009 město otevřelo více než dva kilometry dlouhý souvislý úsek asfaltové trasy, později na obou koncích přibyly kratší části. Dělníci stezku protáhnou o kilometr až ke splavu v Dobré Mysli. Na osmimilionový projekt město získalo dotaci.

Od splavu by úsekem dlouhým 1,5 kilometru stezka měla pokračovat do Klášterské Lhoty. Rychlejší postup brzdí komplikované výkupy pozemků. „Projekt máme připravený a čekáme na vyřešení majetkových záležitostí,“ říká Dagmar Sahánková.

Investovat desítky milionů korun si Hostinné, které pro letošek hospodaří se stopadesátimilionovým rozpočtem, může dovolit i díky tomu, že na podzim splatí úvěr za stavbu sportovní haly a kanalizace. Na koupaliště si část peněz půjčilo.

Bývalou školu přemění v domov pro seniory

Ještě letos by se měla rozeběhnout další akce, s firmou Ambeat Health Care město přemění bývalou školu ve Sluneční ulici na domov pro seniory. Na padesátimilionovém rozpočtu se bude podle smlouvy podílet částkou maximálně 20 milionů.

„Tento model spolupráce se osvědčil hlavně na Moravě. Město má budovu, ale nemá pro ni náplň. Firma, se kterou do toho jdeme, má s provozováním podobných zařízení velké zkušenosti,“ vysvětluje starostka.

Stávající budovu čeká oprava a doplní ji nová přístavba. Do dvou let by se domov měl otevřít, z kapacity 56 lůžek jich bude 20 rezervováno pro obyvatele města. V Hostinném je dnes pouze dům s pečovatelskou službou.