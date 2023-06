Sdílená kola míří i do menších měst. Nově jsou v Hořicích, přibývají v Hradci

Přijet ráno do města vlakem nebo autobusem, sednout na kolo a za pár minut být ve škole. V Hořicích na Jičínsku to jde i bez toho, že by se studenti museli strachovat o kola zamčená před nádražím. Do podkrkonošského města dorazila služba typická spíše pro velká regionální centra – sdílená kola.

Ve městě ji v květnu spustila společnost Nextbike, která už provozuje kola ve Dvoře Králové nad Labem, Vrchlabí, Rychnově nad Kněžnou a Hradci Králové. Před budovou hořické zemědělské školy a gymnázia stojí v 8 hodin devět kol s modro-stříbrným designem. Je zřejmé, že část studentů dorazila právě na nich.

„Já na nich vídám spíš cestující z vlaků. Mně přijde, že je to zbytečné, protože Hořice jsou malé městečko a nějak se dostaneme všude pěšky,“ míní Zuzana Halamová, která právě čeká na spolužáky před školou.

Především studenti

Právě studenti by podle očekávání radnice měli tvořit hlavní skupinu uživatelů sdílených kol. V Hořicích jsou kromě zemědělské akademie a gymnázia také soukromé gymnázium, obchodní akademie nebo kamenická a sochařská škola.

„Dlouho jsme diskutovali, jestli budou kola sloužit spíš Hořičákům, nebo návštěvníkům města. Dospěli jsme k názoru, že to bude hlavně pro studenty. Z dat za první měsíc provozu však víme, že kola si půjčilo už 900 osob, což nás docela překvapilo. Hořice mají asi 8,5 tisíce obyvatel,“ vykládá starosta Martin Pour (Hořičtí patrioti).

Nextbike dal do hořických ulic 25 kol. Ve městě je nyní šest stanovišť, ale jejich počet může narůst až na deset. Stejně jako v řadě dalších měst i v Hořicích si mohou zájemci vypůjčit kolo na 15 minut zdarma, pak zaplatí 20 korun za každou půlhodinu. Město za zvýhodnění letos zaplatí 300 tisíc korun.

„V Hořicích máme nyní pilotní provoz do října. S městem pak vyhodnotíme úspěšnost projektu a budeme jednat o prodloužení. To ale není v tuto chvíli jisté,“ říká Dan Rambousek ze společnosti Nextbike Czech Republic. Služba částečně supluje chybějící městskou hromadnou dopravu, která by se na tak malém městě nevyplatila. Radnice si od ní slibuje hlavně pokles lokální automobilové dopravy ve městě.

„Chtěli bychom se posunout k Dánsku či Holandsku a lidi naučit jezdit po městě na kole. Na náměstí nám nestačí parkoviště. Podle našich průzkumů do obchodů autem lidé jezdí i pár set metrů. To byl jeden z impulsů, proč cyklistiku ve městě nastartovat. Chtěli bychom zavádět i cyklostezky, jízdní pásy cyklistů a další opatření,“ říká Pour.

Vstup Nextbiku do Hořic má také symbolický význam. Právě tam se totiž kola pro celý Nextbike už od roku 2016 vyrábějí. „Firma Olpran uzavřela kontrakt s mateřským Nextbikem v Německu ještě před vznikem české pobočky,“ připomíná Rambousek.

Hradec významně posílil

Výrazné rozšíření sdílených kol se aktuálně odehrává v krajské metropoli. Nextbike slouží v Hradci v současném režimu od loňských prázdnin a nyní službu posunuje.

Dosavadní počet pět desítek stanovišť narostl před letní sezonou na 65. Síť se zahustila v samotném centru, přibylo stanoviště před Základní školou Habrmanova, ale především v okrajových částech. Nově lze na sdíleném kole vyrazit třeba do Kuklen, Pouchova nebo Roudničky. Nové stanice vznikly také u lesního hřbitova, Stříbrného rybníku nebo na Podzámčí. Iniciátorem byl samotný Nextbike, který vycítil nevyužitý potenciál.

„Původní nastavení bylo pro Hradec Králové nedostatečné, a tedy nebylo příliš efektivní. Počet kol a stanic musí odpovídat velikosti města, počtu obyvatel a dalším faktorům, jako je třeba existence vysoké školy. S vedením města jsme na toto téma diskutovali a jsme rádi, že jsme našli shodu,“ pochvaluje si Dan Rambousek.

Radnice by měla i nadále platit firmě kolem 16 korun za jednu výpůjčku nad tři minuty. V rozpočtu zůstává částka 2 miliony ročně. Za prvních 9 měsíců systém zaznamenal téměř 41 tisíc výpůjček, to je o 25 tisíc více než v minulosti, kdy prvních 15 minut zdarma uživatelé neměli. Do tohoto limitu se nyní vejde 88 procent výpůjček.

„Rozvoj cyklodopravy bude sloužit tehdy, když dostupnost sdílených kol bude maximální. Myslíme, že bylo potřeba zvýšit počet stanic, aby byly dostupnější i v širším centru,“ souhlasí se zvýšením počtu míst náměstek primátorky pro investice a strategický rozvoj Lukáš Řádek (TOP 09).

Nejfrekventovanější stanicí jsou vysokoškolské koleje, druhou hlavní nádraží. Rekord v počtu výpůjček za den padl v minulém týdnu při festivalu Rock for People, kdy bylo cestování mezi areálem a městem zdarma až na 45 minut. Toho využilo přes 900 návštěvníků.

Vloni avizované propojení sdílených kol s městskou hromadnou dopravou se letos odkládá. Důvodem je posunutý start nového odbavovacího systému. Ten se teprve nyní postupně instaluje do autobusů. Radnice chce poté zvýhodnit uživatele kol, kteří současně použijí i hromadnou dopravu.

„Plánujeme určitou modifikaci, třeba tak, že by měli delší výpůjčku zdarma a ostatním by se zkrátila třeba na 10 minut. Musíme to nějak vyladit, aby nám z toho systému ostatní nevypadli. Cílem je motivovat občany, aby místo aut používali kola a autobusy,“ vysvětluje vedoucí odboru rozvoje města Karel Vít.