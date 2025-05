Stavbaři u Hořic dokončují nejdelší most na dálnici D35, finišují s betonáží

15:04, aktualizováno 15:04

Nejdelší most na stavbě dálnice D35 z Hořic na Jičínsku je téměř hotový. Dělníci betonují poslední část mostovky. Aby stihli práce dokončit do prosince, převedou příští týden hlavní tah na Liberec na nový most přes dálnici. Bypass chystají také na křížení u Sadové.