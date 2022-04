Hradec otevře odlehčovací službu do prázdnin, klienti už se hlásí

Budova za více než 115 milionů korun včetně daně však stále ještě neprošla kolaudací, a to přesto, že původně mělo být hotovo už v říjnu. Práce se protáhly, údajně proto, že dům nebyl včas připojen k elektrické síti. Stavební firma Strabag si tak na městu vymohla prodloužení termínu do konce února.

To značně zkomplikovalo rozjezd nové služby, která měla původně sloužit už v prvním čtvrtletí. Navíc se protáhla i samotná kolaudace, protože objekt neprošel kontrolou úředníků.

„Kolaudovat by se mělo v těchto dnech. Vlastně se sešlo dostavění budovy s rozjezdem služby,“ přiznává předseda správní rady a opoziční zastupitel Martin Hanousek (Zelení).

Problém je to hlavně pro vedení ústavu, který už začal s náborem nových zaměstnanců.

Bez kolaudačního razítka drhne nábor

Aby ústav získal registraci u krajského úřadu, musí mít kolaudaci, nájemní smlouvu i základní tým pečovatelů. Radní města v úterý 12. dubna schválili ústavu nájemní smlouvu, další náležitosti jsou však teprve v běhu.

„Je obtížné načasovat nábor zaměstnanců tak, abychom tu nebyli dva měsíce bez náplně, ale abychom je stihli proškolit, než přijdou první klienti. Pro nás to je výzva, dokud nemáme kolaudační razítko, je těžké to plánovat,“ přiznává vedoucí sociálních služeb Lenka Hodková.

„V dubnu očekáváme pravomocné kolaudační rozhodnutí, současně bude účinná nájemní smlouva. Registrace na krajském úřadě je podaná od podzimu, ale byla přerušena kvůli kolaudaci, vyjádření hasičů, hygieny i doložení zaměstnanců. Ty už máme zajištěné, finance jsou zajištěné i většina vybavení. Když to půjde dobře, ve druhé půlce května bychom mohli přivítat první uživatele,“ plánuje si ředitel ústavu Robert Černý.

Přetahování zaměstnanců zatím nenastalo

Přestože kritici městského sociálního ústavu od počátku varovali, že služba bude na vyčerpaném trhu práce jen obtížně hledat zaměstnance, opak je pravdou. Lidé se do nového projektu dokonce sami hlásí.

Zatím se nenaplnila ani obava dosavadního provozovatele odlehčovací služby v Hradci, obecně prospěšné společnosti Arreta, že dojde k přetahování jejích zaměstnanců.

„Odešel nám tam jeden pracovník, o dalších výpovědích nevím. Ale uvidíme, co ukáže čas a jak budeme schopni zcela nové budově konkurovat,“ říká její ředitelka Michaela Kopta Šedivá.

Ředitelka: Pracovníci se sami hlásí

„Pracovníky nepřetahujeme, ale odcházejí z různých sociálních služeb sami a oslovují nás. To je v oboru normální. Lidé vydrží 5 až 7 let a potřebují změnu, aby nevyhořeli,“ vysvětluje Lenka Hodková.

„Nejčastěji přicházejí z pobytových služeb od seniorů. Tam klienti vlastně dožívají, jsou tam dlouhé měsíce i roky a pracovník si s nimi navazuje vztah, a to ho vyčerpává. Když vám pak za rok umře dvacet klientů a vy nedostanete žádnou psychologickou péči, protože na to zaměstnavatelé moc neslyší, potřebujete jinou náplň práce. Tady máme širokou cílovou skupinu od 18 let s různým hendikepem, s různými příběhy, takže uchazeči nám říkají, že se těší na tu pestrost,“ říká Lenka Hodková.

V budově už je většina velkého technického vybavení, které ještě nakoupilo město. V pokojích jsou polohovací postele, skříně a na chodbě je složen nábytek do společných prostor. Nad rámec původního projektu jsou v části instalovaná závěsná zařízení, lanovky, které umožní přesun imobilních pacientů například do hlavní koupelny. Jako poslední soutěžilo město v únoru dodavatele IT techniky.

Do května budovu vybaví úplně

„V prvním kole se nám nikdo nepřihlásil, tudíž jsme museli výběrové řízení opakovat. Dodavatele jsme vysoutěžili za necelých 1,3 milionu korun. Jde tak o poslední vybavení, které jsme ještě museli pro budovu odlehčovací služby zajistit,“ informoval v únoru primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Celkově město za vybavení zaplatí 8,2 milionu korun. Drobnější potřeby si už má ústav nakoupit sám. Jenže protože nemá nájemní smlouvu, chodí se jeho pracovníci do budovy zatím jen dívat. Podle ředitele se však nákup vybavení do května stihne.

„Nákupy jsou předjednané, ale nemáme to nyní kam dát a zbytečně by běžela záruční lhůta. Až se předá budova, tak je zpracujeme. Máme rozjetá poptávková řízení, seznamy jsou hotové, máme rozjednané firmy. Jsme připraveni,“ tvrdí Černý.

Odlehčovací služba má kapacitu 35 lůžek, z toho čtyři se širší plochou a osm pro imobilní klienty. Prostory jsou plně bezbariérové. Městský ústav v Honkově ulici bude po zařízení Arreta a domově SeneCura třetím poskytovatelem této služby v Hradci Králové.