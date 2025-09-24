Stovkou přes obce, chvílemi v protisměru. Opilá řidička riskantně ujížděla hlídce

Značně nebezpečnou jízdu předvedla posádka vozu značky BMW na Náchodsku. Když si auta všimla policejní hlídka v Novém Městě nad Metují a chtěla jej zastavit, vůz ještě zrychlil. Honička skončila nárazem do plotu a vyvráceným stromem. Ukázalo se, že za volantem byla dvacetiletá opilá řidička.

Rychle jedoucího vozu značky BMW si policisté povšimli v Novém Městě 20. září časně ráno. Do pronásledování se zapojily čtyři hlídky, žena ujížděla přes Českou Skalici směrem k Červenému Kostelci.

„Řidička opakovaně ignorovala výzvy k zastavení, které byly doprovázeny výstražným světelným a zvukovým signálem a nápisem STOP. Policisté použili i výzvu přes megafon: Jménem zákona zastavte vozidlo. Řidička však pokračovala v jízdě vysokou rychlostí, často přesahující v obci i 100 km/h, a nebezpečně přejížděla do protisměru i v nepřehledných úsecích,“ popsala mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Žena ujela asi 15 kilometrů. Honička skončila ve 3:45, když nezvládla vůz v pravotočivé zatáčce v obci Studnice, vyjela ze silnice a narazila do plotu u domu a také hlavního uzávěru plynu, navíc vyvrátila strom. Škoda na autě činí přibližně 30 tisíc korun a na majetku třetích osob zhruba 60 tisíc. Nikdo se nezranil.

Po nehodě policisté řidičku i mladistvého spolujezdce přiměli vystoupit. Použili donucovací prostředky, konkrétně jim hrozili namířenou střelnou zbraní.

Řidička se podrobila dechové zkoušce, která prokázala alkohol. První měření ukázalo hodnotu 1,18 promile, druhé potvrdilo 1,17 promile. Test na omamné a psychotropní látky byl negativní. Poté žena podstoupila lékařskou prohlídku a odběr krve. Technická závada na voze nebyla zjištěna.

Řidičce hrozí ve správním řízení pokuta až 25 tisíc korun a zákaz řízení na 18 měsíců. Podle mluvčí není vyloučeno, že policisté věc překvalifikují na trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který trestní zákoník stanoví až tříletý trest.

„Policie České republiky důrazně apeluje na všechny řidiče, aby usedali za volant pouze střízliví a respektovali výzvy policejních hlídek. V tomto případě lze hovořit o velkém štěstí, že nedošlo ke zranění žádné osoby,“ poznamenala.

