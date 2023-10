Vybydlený Holubí dům je nejspíš na odstřel, může ho nahradit parkoviště

Mohla to být výjimečná adresa v centru Hradce Králové, místo toho se však z dvoupatrového domu čp. 602 ve Sladkovského ulici stalo peklo na zemi. Několikrát tu hořelo i šlo o život, rvačky a konflikty tu vyvolá i malicherná příčina, jsou tu lidé se zkušenostmi z kriminálu i psychicky nemocní.

Říká se mu „holubí dům“. Dvoupatrová klasicistní budova postavená před 2. světovou válkou má vymlácená zamřížovaná okna, shlukují se tu bezdomovci, všude je nepořádek, na zdech graffiti.

Uvnitř je to ještě horší: zápach moči, úlovky vydolované z popelnic, ušpiněné pelechy, vytrhané kabely, nepořádek v mnoha vrstvách, střepy, ale i papírová krabice se zbytky chleba nebo umolousaní plyšáci. Nezvaného hosta si tu dopoledne nikdo příliš nevšimne, ale vypravit se sem večer by znamenalo jen těžko schůdnou stezku odvahy i pro vyhazovače.

V červnu strážníci mezi odpadky v polorozbořeném domě dokonce našli drogově závislou ženu s teprve jedenáctiměsíčním dítětem.

„Fakt už radši vypadni“

Dům jeho vlastník, společnost Rovina Group z Hulína, před několika měsíci u vstupu vybavil mřížemi v naději, že návštěvníky odradí. Marně, po několika dnech byli zpátky.

„Pocházím z Telče, ale přijel jsem z Ostravy. Dlouho se tady určitě nezdržím, je to fakt o držku, prostě největší nouzovka, jakou jsem kdy poznal. Hele, fakt odtud radši vypadni, z charity stejně nejsi,“ radil reportérovi asi padesátiletý krátkodobý obyvatel holubího domu, který se představil jako Karel.

Dům původně sloužil jako výpravna zboží Československých drah. Od 40. let tu sídlil celní úřad, finanční stráž a důchodková kontrola, ale poté, kdy celníci po revoluci odešli, dům jen chátrá. Od roku 2015 jej vlastnila Rovina Group s vyhlídkou, že na lukrativní adrese postaví komerční centrum. Jenže firmu v roce 2016 předběhl nedaleký Aupark a z předválečné budovy na prodlouženém peronu hradeckého nádraží se stal squat.

Mejdany, drogy, požáry

Byly doby, kdy tu nocovalo i více než deset lidí, ale atmosféru poznamenal poslední požár.

„Po něm se obyvatelé domu zdržují spíš blízko ke vchodu. Jeden ze současných klientů azylového domu tu údajně byl, když tu někdo polil matrace a deky hořlavinou, zapálil je a všichni v panice vybíhali ven. Teď je tam pouze jeden východ,“ řekl Petr Macl, terénní pracovník Domu Matky Terezy hradecké oblastní charity.

„Ale budova vůbec neslouží jen jako poslední instance lidí bez domova, je to spíš squat. Třeba na půdu chodí lidé, kteří normálně pracují a mají to tam poměrně uspořádané. Kromě bezdomovců jsou tu i závislí na drogách, někdy také pořádají mejdany,“ popsal Petr Macl.

Místo ostudy parkoviště?

Holubí dům je na prodej a podle informací MF DNES se o něj zajímají tři společnosti. Zájem přiznala také státní firma Správa železnic (SŽ), která má i konkrétní plány.

„Objekt máme v plánu vykoupit u příležitosti připravované rekonstrukce stanice Hradec Králové. O uzavření kupní smlouvy jednáme s majitelem, cena bude stanovena odborným znaleckým posudkem. Plánujeme odstranění celého objektu a na volné ploše dojde k vybudování parkoviště P+R,“ sdělila mluvčí společnosti SŽ Nela Eberl Friebová.

Podle Petra Macla nejsou sdělení o prodeji a zvěsti o demolici dobrými zprávami. Pochopitelně především pro uživatele domu.

„Je opravdu ve strašidelném stavu a budí odpor, ale ti lidé nemají kde být. Vlastník to zavařil a zamřížoval, několikrát tam hořelo, ale oni si tam vždy najdou cestu. Pro většinu lidí bez domova, kteří do Hradce přijedou, to většinou bývá první kontakt a možnost, kde složit hlavu. Přece jen náš azylový dům je přes celé město. Nechci být prorokem, ale pokud se holubí dům prodá a zboří, budou spát před nádražím nebo pod Černigovem, budou chodit nocovat různě do vchodů. Avšak některé bezdomovce by to mohlo rozhýbat a přimět k tomu, aby přišli k nám do azylového domu,“ uvedl Petr Macl.

Nejen do transakce, ale ani do budoucnosti objektu nemůže mluvit město. Kvůli soukromému vlastnictví dokonce do domu nemohou na běžnou kontrolu vstoupit ani strážníci.

„Víme, že dům bude s největší pravděpodobností měnit vlastníka, a slyšel jsem i zvěsti o bourání. Město v tom však nehraje žádnou roli. Každopádně jsem velmi skeptický, že bourání vyřeší problém s bezdomovci. Oni většinou přijíždějí vlakem načerno a v té lokalitě se určitě budou zdržovat dál, jen si najdou jiné místo,“ vyjádřil se náměstek primátorky pro sociální oblast Pavel Vrbický (Piráti).

„Na ulicích žijí i umírají“

Holubí dům je největší, ale nikoli jediný hradecký squat. Další jsou v někdejší liščí farmě u silnice na Vysokou nad Labem, v bývalé prodejně v Koutníkově ulici nebo v zahradním domku v Kuklenách.

„Jde většinou o vybydlené domy, kde se zdržují především lidé závislí na drogách. Většina bezdomovců v Hradci Králové žije ve stanech. Pro ně je nesmírně obtížné se do městské ubytovny vůbec dostat. Prochází to takovými síty, že je to téměř nemožné. Prostě zůstávají na ulici a tam i umírají,“ uvedl Petr Macl.

19. prosince 2022

Podle náměstka primátorky Pavla Vrbického je největším problémem města zoufalý nedostatek volných bytů, kde by člověk bez domova za určitých podmínek mohl dostat druhou šanci.

„Funguje to tak, že člověku, a klidně i bezdomovci, dáte k dispozici byt například na ubytovně Brněnská, necháte jej tam bydlet, a když prokáže, že je schopný a přizpůsobivý, po roce se posune dál mezi běžné sousedy. Nám už se povedlo obsadit tři byty. Dvě matky s dětmi a jeden pán dlouhodobě však žili právě na ubytovně Brněnská a neměli žádnou šanci se posunout,“ řekl.

Podle náměstka se v ubytovně podařilo obsadit už kolem 30 míst a radnice chce ještě do konce letošního roku rozjet městskou nájemní agenturu: „Budeme se snažit pronajmout si byty od vlastníků a pak je za stejnou částku pronajímat dál.“