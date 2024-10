Hradec vylekala ztráta hokejového Mountfieldu, extraligu však neprodá

Mezi příznivci dokonce kolují domněnky o možném prodeji extraligové licence i další katastrofické scénáře. Oba akcionáři – město a společnost Mountfield – tyto zvěsti kategoricky popírají.

Ekonomická ztráta či spíš její řešení naopak může nastartovat lepší budoucnost než jen sčítání ztrát, které v uplynulých třech účetních obdobích dosáhly hrozivých 36 milionů korun. Tedy světlejší budoucnost pro Hradec, protože ostrouhá prvoligová farma v Kolíně. Ta dosud mohla počítat s podporou osmi milionů. Nejenže se sníží na čtyři miliony, ale Hradec bude zvažovat, zda vůbec má v podpoře pokračovat. To je však jen jedno z opatření.

Hradec předně stejně jako společnost Mountfield pošle na pokrytí ztráty 2,5 milionu korun. Město by také chtělo zavést pravidelné měsíční kontroly hospodaření klubu. Nejzásadnější je však dohoda mezi radnicí a druhým akcionářem, že finanční podporu nejpozději od začátku příští sezony oba zvýší o deset procent.

Smlouva končí za dva roky

Oba akcionáři do rozpočtu přispívají stejnou částkou již 11 let, tedy od roku 2013, kdy se extraliga kvůli zdánlivě malicherným sporům o pivo přestěhovala z Českých Budějovic do Hradce Králové.

Roční rozpočet, který podle člena představenstva klubu a současně zastupitele Denise Doksanského (ANO) činí 140 až 150 milionů korun, dělá z Mountfieldu extraligového otloukánka. Objemem peněz údajně patří do spodní třetiny pomyslné tabulky, které vévodí pardubické Dynamo s více než 350 miliony korun.

To, že oba akcionáři zvýší svou podporu o deset procent, je svým způsobem velmi dobrou odpovědí na poplašné zprávy o hradeckém extraligovém requiem. Kromě pádu vinou špatných sportovních výsledků nehrozí konec kvůli zákulisním vlivům nebo politické zlovůli. Oba zásadní hokejoví partneři se navíc baví o prodloužení hradecké spolupráce, která papírově končí v sezoně 2025/2026.

„Řeči o konci jsou blbost“

„Příspěvek na profesionální hokej se od počátku akcionářské smlouvy neměnil. Nyní jsme však závazně domluveni s Mountfieldem, že každý akcionář by svůj příspěvek zvýšil o 10 procent. Zkrátka jedeme dál, řeči o konci jsou blbost a v žádném případě nejsou na stole černé scénáře. Jsme domluvení na další spolupráci a brzo budeme řešit i její prodloužení od roku 2026,“ upozornila hradecká primátorka a předsedkyně dozorčí rady klubu Pavlína Springerová (HDK).

S primátorkou se shoduje i opoziční zastupitel a člen představenstva klubu Denis Doksanský. Také podle něj má extraligový hokej v Hradci budoucnost.

„Nikdo není z té patnáctimilionové ztráty nadšen, ale Mountfield rozhodně neuvažuje o tom, že by ukončil spolupráci. To ani náhodou není téma! Oba akcionáři mají naprosto jasno, že hokej do Hradce patří a je potřeba ho tu za každou cenu udržet. Spíš jde o hledání dalších zdrojů. Klub je stabilní, nikomu včetně hráčů nedluží a není žádný důvod, proč by neměl pokračovat,“ zdůraznil Doksanský.

Ten vidí souvislost mezi ekonomickou ztrátou a současnými výkony: „Potřebovali bychom nutně posílit, ale na rozdíl od ostatních na to nemáme tak úplně finance.“

Návštěvnost v Hradci klesla

Město v letošní sezoně činnost klubu podpořilo příspěvkem 42,6 milionu korun. Další desítky milionů přihodil Mountfield, zbývají další partneři, miliony vygeneruje vstupné, televizní práva nebo prodej hráčů.

Letos půjde roční rozpočet maximálně do 150 milionů korun. Náklady klubu v poslední sezoně dosáhly 192 milionů korun, výnosy pak byly 177 milionů korun. Za ztrátu může i pokles návštěvnosti o osm procent na průměr 4 195 diváků na zápas.

„Je jen pár klubů, které jsou na tom ještě hůř. Určitě by bylo ideální, kdybychom byli nad 200 miliony ročně. Jestliže chceme hrát na nějaké úrovni, musíme mít odpovídající hráče. Jenže je tu několik klubů, které trh neuvěřitelně zahřívají, protože koupí téměř kohokoli za jakoukoli cenu. Třinec, Pardubice i Sparta mají téměř neomezené možnosti a kupují a šponují i ceny průměrných hráčů. Můžeme se domluvit, že příspěvek nenavýšíme, ale potom logicky budeme hrát s hráči nižší cenovky,“ řekl Denis Doksanský.

Podle něj je hradecký Mountfield svým úsporným systémem vyhlášený a hráče nepřeplácí.

Ztrátu odskáče Kolín

Patnáctimilionová ztráta zastupitele rozladila. Doksanský dostal od zastupitelů úkol předložit zprávu s objasněním důvodů. „Všechny náklady jdou obrovsky nahoru a ve chvíli, kdy je podpora obou akcionářů stejná, je stále těžší ta čísla udržet v normě,“ uvedl.

„Za minulý rok jde asi o 15 milionů korun a ani vyhlídky do dalších let nejsou optimistické. Navíc některá zdůvodnění, že se do špatného hospodářského výsledku promítlo například zdražení brankářské výstroje, nepůsobí příliš věrohodně. Pokud chceme, aby v Hradci extraligový hokej zůstal, musí být klub v dobré finanční kondici,“ apeloval hradecký radní Aleš Dohnal.

„Vidíme, že lidé v Hradci mají hokej rádi, návštěvnost je veliká a je i v zájmu města, aby tu Mountfield pokračoval. Čekal bych podrobnější důvody, proč tak obrovská ztráta z roku na rok vznikla. Jsem zklamaný,“ přidal se jeho kolega Jan Zeman (oba Piráti).

Ztráta bude mít své oběti. Určitě ji nepřivítají v prvoligovém Kolíně. Soubor opatření, která mají ztráty eliminovat, není příliš široký. Pro začátek ale musí stačit.

„Budeme mít pravidelné měsíční kontroly a pravidelné výstupy. To sice nevyřeší ztrátu, ale minimálně upozorní na to, že nějaká díra v rozpočtu vzniká. Také jsme se shodli na tom, že snížíme podporu farmy v Kolíně z osmi milionů na čtyři. Otázka je, jestli se farma do budoucna bude ukazovat efektivnější než dosud a zda má cenu v podpoře pokračovat,“ řekla primátorka Pavlína Springerová.