Příští Helicopter Show nebude, pořadateli vadí slábnoucí podpora Hradce

Radnice pro příští rok seškrtala dotace tradičním kulturním akcím zařazeným do cyklu Calendarium Regina.

Například organizátoři Sborových slavností nebo festivalu Na jednom břehu mají v úmyslu se svými projekty opustit město. Jako důvody zmiňují nejen snížení dotací, ale také nekoncepční postup města.

Stejné důvody přiměly společnost DSA sepsat dopis, který rozeslala hradeckým zastupitelům a který má redakce MF DNES k dispozici.



„Za stávajících podmínek nebudeme akci Helicopter Show 2020 v Hradci Králové organizovat. Pokud dojde ke změně přístupu města, můžeme tuto tradiční leteckou akci opět zorganizovat v roce 2021,“ stojí například v prohlášení podepsaném předsedou představenstva DSA Tomášem Suchánkem a prvním místopředsedou Danielem Tučkem.

„Nicméně v případě, že město bude nadále přistupovat k tradičním akcím tak, že je bude likvidovat a bude škodit všem podnikatelským subjektům, přesuneme jak tuto akci, tak postupně i většinu podnikatelských aktivit mimo Hradec Králové,“ tvrdí zástupci DSA v dopise.



„Pokud by tomu tak skutečně bylo, mrzelo by mě to. Hledala jsem řešení, s panem Tučkem jsem jednala ještě minulý týden a navrhovala jsem mu, že budeme hledat cestu, jak najít peníze, které potřebují. Je to na rozhodnutí většiny minimálně na úrovni rady a ten souhlas zatím nemám,“ říká náměstkyně primátora pro majetek města Věra Pourová (ANO).

Akce Helicopter Show má rozpočet několika milionů korun, z původně 300tisícového příspěvku města má přijít o 50 tisíc korun a Hradec navíc po pořadatelích požaduje údajně v rozporu s vyhláškou města vysoký pronájem veřejných prostor.

Hlavním důvodem možná jen dočasného konce Helicopter Show je však tragická komunikace města nebo „destruktivní politika nastavování cen za služby městských společností“.

„Snížení dotace je jen jeden z problémů, jde hlavně o komunikaci. Když pošleme jakoukoli žádost přes datovou schránku, s odpovědí můžeme počítat až v řádu mnoha měsíců. A protože město s námi nekomunikuje, logicky nemůžeme vědět, jaká rána přijde příště. Proto jsme rozhodli, město musí pochopit, že má destruktivní politiku,“ upozorňuje Tuček.

Podle něj například Hradec Králové na konci loňského roku o 80 procent zvedl přistávací poplatky.

Společnost DSA proto svou pozornost přesunula na jiná okolní letiště a i přes výrazný nárůst objemu letů letos ušetřila přibližně polovinu ze dvou milionů uhrazených ještě v roce 2018 městské společnosti Letecké služby Hradec Králové.

Destruktivní politiku neděláme, brání se náměstkyně

„Se slovy, jako je likvidace nebo destruktivní politika, nesouhlasím. My určitě nechceme likvidovat akce, jen jsme došli k závěru, že některé by takovou podporu mít nemusely,“ říká náměstkyně Pourová.

„Uznávám však, že jsme si vše nestihli včas a rychle vyříkat, ale například máme snahu zapojit i jiné subjekty, které by pomohly zafinancovat pořadatelům jejich projekty. Párkrát se to již povedlo, ale nechci konkretizovat, koho bych chtěla oslovit ve vztahu k panu Tučkovi. Budeme hledat řešení,“ slibuje Pourová.

Jenže Daniel Tuček už na žádné záruky čekat nehodlá. Jeho trpělivost skončila a Hradec Králové by dokonce mohl o Helicopter Show přijít nejen pouze v příštím roce, ale nastálo.

„Jestli město přijde s ucelenou koncepcí, které akce a za jakých podmínek bude podporovat, budeme Helicopter Show rádi organizovat znovu. V opačném případě se nám nabízí například Přerov,“ zmiňuje Tuček město v Olomouckém kraji s mezinárodním letištěm.

DSA přesouvá část aktivit do Přerova, Hradec může litovat

A právě v Přerově již společnost DSA vybudovala nový hangár a převádí sem i část výcvikových letů.

To je další problém pro Hradec Králové. Místní leteckou školou ročně projde přes 250 studentů z celého světa, pro vládní projekt USA se v Hradci každoročně školí kolem 75 lidí a letos DSA podepsala dlouhodobý kontrakt na výcvik pilotů pro Malaysia Airlines, který začne v březnu příštího roku.

„Když se město asi před třemi lety začalo nesmyslně a nekoncepčně chovat k letišti, začali jsme pracovat na přesunu našich podnikatelských aktivit. Město sice říká, že chce rozšiřovat letiště a chce, aby na něm fungovaly firmy, ale když jsme tu začali rozšiřovat naše aktivity, ze dne na den začalo omezování letového provozu či drastické zvyšování poplatků. Po dvaceti letech bohužel nevidíme, že by město vůbec vědělo, co dělat s letištěm. Proto musíme mít rizika rozdělená,“ zdůvodňuje Tuček.

„DSA je silná firma a myslím, že je dobře, když má svoje pozice diverzifikované jako nyní. Každopádně DSA k Hradci Králové patří, udělali tady pořádný kus práce a byla bych ráda, kdyby zůstala,“ uzavírá Pourová.

