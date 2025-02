Hejtman Koleta rozhoduje o darech do půl milionu. Obhajuje to zdražováním

Na změny upozornila na pondělním zasedání krajského zastupitelstva opoziční zastupitelka a starostka Železnice na Jičínsku Dana Kracíková (Východočeši).

„Takováto částka je poměrně zásadní. V předchozím volebním období hejtman takovou pravomoc neměl a vždy o darech rozhodovala rada. Tím pádem to bylo v usnesení rady, které je veřejné. Mně to připadá minimálně lehce netransparentní a trochu jako soustředění do rukou jednoho člověka,“ řekla na plénu Kracíková, která chtěla vědět, jakým způsobem se zastupitelé a veřejnost dostanou k informacím o rozhodování hejtmana.

Ke kritice se připojil také zastupitel a starosta Tetína na Jičínsku Matěj Hlavatý (STAN), který připomněl, že při navyšování obdobných limitů pro radní, hejtmany a starosty ve Sněmovně bylo ANO proti.

„Vaše kolegyně Jana Mračková Vildumetzová proti tomu hodně zbrojila a teď vy jako ANO to budete využívat? Jaké věci chcete podporovat? “ ptal se Hlavatý.

Výjimečné, tvrdí hejtman

Hejtman Petr Koleta kritiku odmítl. Navýšení limitů podle něj souvisí s obecným zdražováním.

„Zcela výjimečně se může stát, že někdo bude potřebovat nějakou pomoc. Určitě to není něco, co by se využívalo každý den, každý týden, možná se to nevyužije vůbec. Ale pokud tady máme možnost někomu pomoci, myslím, že je dobře, že rada tu pravomoc má. Není to nic netransparentního. Kdo si ty informace bude chtít najít, ten je najde,“ řekl hejtman.

Kracíková však upozornila, že rozhodování, které je ve výlučné pravomoci hejtmana, se nemusí v zápisech rady objevit.

„Pokud vám to bude stačit, tak ve chvíli, kdy by k nějakému takovému rozhodnutí došlo, vás s ním na dalším zastupitelstvu seznámím,“ nabídl hejtman.

Podklady jsou neveřejné

Kraj se dlouhodobě potýká s kritikou nedostatečné transparentnosti. Neveřejné jsou například podklady pro jednání zastupitelstva, ale i návrhy usnesení rady. V minulosti, než se v minulém období dostali do vedení kraje, to kritizovali třeba Piráti.

Například Hradec Králové, který představuje po hejtmanství druhou největší samosprávu v regionu, užívá pro agendu rady i zastupitelů webovou aplikaci, která umožňuje veřejnosti nahlédnout do návrhů usnesení rady, či dokonce do příloh pro jednání zastupitelů.

„Systém, který se používá na kraji, je již velmi zastaralý. Chtěli jsme ho v minulém volebním období nahradit, ale narazili jsme na problémy v nasazení nové spisové služby, kvůli kterým se změna softwaru oddálila,“ vysvětlil už dříve bývalý náměstek hejtmana pro informační technologie Pavel Bulíček (Piráti).

Loni kraj vysoutěžil nový software pro spisovou službu a správu usnesení. Nasadit by ho měl během letošního roku. V pondělí spustil také nové webové stránky.