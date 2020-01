Hradecký klub trestá hokejisty za propad, nováčky na radnici to zaráží

Deník Sport přinesl před několika dny informaci o tom, že hokejový Mountfield HK zastavil výplaty svým hráčům kvůli dřívějším špatným výsledkům.

Předseda představenstva Miroslav Schön si podle listu chtěl s hráči vše vyříkat v pondělí před semifinálovým duelem hokejové Ligy mistrů ve Švédsku, který Hradec ovládl poměrem 1:3 a nakročil tak k postupu do finále. Razantní krok vzbudil ohlasy na hradecké radnici i v hokejovém světě.



Překvapení neskrývá náměstkyně hradeckého primátora Věra Pourová (ANO).

„Netuším, jaký tam je smluvní vztah mezi hráči a klubem, ale pokud by byl pracovněprávní, tak do mzdy nemůže nikdo libovolně zasáhnout. Třeba je to jen bouře ve sklenici vody, ale zajímá mě to, protože pokud by to byla pravda, takto by se asi pracovat nemělo. A zvlášť ve chvíli, kdy začali vyhrávat,“ poukázala na úterní výhru ve Stockholmu i předchozí triumfy proti Brnu, Spartě a Pardubicím.

Děláme to tak běžně, říká místopředseda klubu a zastupitel ODS

Že se skutečně nejedná o nic výjimečného, potvrdil MF DNES místopředseda představenstva klubu a zastupitel koaliční ODS Martin Soukup, který u hradeckého hokeje působí od roku 2004:

„Je to standardní postup, který představenstvo využívá, když není spokojené s výkonem hráčů. Většinou to až tak nesouvisí s výsledky, ale nehraje se, chybí tam to srdce ve hře a když víme, že mají na víc. Jeho smysl je především výchovný. Je to model boje a jedna z nejúčinnějších možností. Stává se to několikrát za sezonu a prochází to bez povšimnutí, protože je to vnitřní záležitost.“

Podle Soukupa klub žádné předpisy neporušuje, protože hráči mají speciální smlouvu s výkonnostními bonusy i pokutami.

„Prakticky to spočívá v pozastavení splatnosti faktur (hráčům) a ty peníze pak dostanou podle dohody. Předpokládám, že teď po výhře ve Švédsku se to uvolní. Častokrát nedojde ani k naplnění, protože hra se zlepší a faktury se proplatí třeba se zpožděním několika dnů. Někdy se to neprojeví vůbec,“ vysvětlil Soukup.

MF DNES oslovila s otázkami k dalšímu postupu i hokejového šéfa Miroslava Schöna. Ten však s odkazem na pracovní vytíženost rozhovor odmítl.

Jak klub nakládá s penězi, je nejasné, zlobí se Piráti

Banální případ nastavuje zrcadlo nováčkům v hradeckém městském zastupitelstvu. Ti díky medializaci postupu klubu začínají zjišťovat, jak to ve firmě, která z poloviny patří městu, ve skutečnosti funguje.

Řeč je o Pirátech, kteří jsou v zastupitelstvu první volební období, i o hnutí ANO, které zasedá ve vedení města prvně a do představenstva klubu vyslalo Pavla Marka (ANO). „Nemám k tomu nic víc, než co zaznělo v médiích. Pokud bude pokyn z města nějak tu situaci prověřit, tak to uděláme,“ řekl Marek.

Platy hokejistů jsou však jen špičkou ledovce. Piráti chtějí prosadit otázku transparentního nakládání s prostředky klubu.

„Zastupitelé ani radní nemají přehled, jak je klub financován, jak je s těmi penězi nakládáno a tak dále, v tom je největší svár. My tam posíláme relativně vysoké částky a máme nejasnosti s pronájmy skyboxů, s pronájmy haly. My jako padesátiprocentní vlastník bychom rádi měli alespoň základní přehled o financích klubu. To momentálně nemáme,“ uvedl předseda zastupitelského klubu Aleš Dohnal (Piráti).

Má město platit profesionální sportovce? Koalice se neshodne

V souvislosti s financemi hokejového klubu se opět otevírá i další otázka, zda by město mělo z veřejných peněz platit profesionální sportovce. Hradec Králové vlastní fotbalový klub, v hokeji drží polovinu a přispívá i na profesionální basketbal.

V otázce jejich financování je rozpolcená i samotná koalice. ODS chce sport podporovat, zatímco hnutí ANO neustále hledá, kde by se daly městské peníze ušetřit, a v hledáčku má i financování profesionálních sportovců. Peníze pro ně však zastupitelé ANO schválili.

Ještě ostřeji vystupuje koaliční Změna. Ta pro městské dotace vrcholovým sportovcům hlasovat odmítla.

„To je věc, kterou my nikdy nepodpoříme. Nyní prošla hlasy opozice a budeme chtít, aby se to dořešilo. Jednoznačně chceme, aby se příspěvek do hokejového klubu snížil a hlavně aby se napravil současný nesprávný právní stav. Není vyřešeno, že se velmi pravděpodobně jedná o nepovolenou veřejnou podporu,“ upozornil náměstek primátora Martin Hanousek (Změna a Zelení).

Hokeji dávají desítky milionů. Extraligu udržme, přeje si Soukup

Příspěvek hokejovému klubu není v městském rozpočtu zanedbatelnou položkou. Zatímco na podzim na kultuře se radnice snažila tři miliony korun ušetřit, na hokej posílá řádově vyšší sumu.

„Město do hokeje dává asi 33 milionů ročně. Také bych preferovala, pokud by byl hokej v soukromých rukou a město se toho neúčastnilo. V tuto chvíli ale není partner, který by městský podíl převzal,“ konstatovala Věra Pourová.

Podle Soukupa je však reálný příspěvek na profesionální hokej nižší. Město nyní klubu posílá peníze podle akcionářské smlouvy, která platí do roku 2024. Ke změnám ve financování by tak pravděpodobně mohlo dojít až po tomto datu. Podle Soukupa by radnice měla mít zájem extraligu ve městě udržet.

„Ztráta nejvyšší soutěže by znamenala naprostou degradaci hokeje v Hradci Králové. K tomu myslím nepřistoupí žádné vedení města, které má v hokejovém klubu nějakou spoluúčast. A zajistit další partnery? Zde je to myslím už téměř vyčerpáno,“ upozornil Soukup.

Podobný názor mají i opoziční Piráti. Stejný problém město řeší i v případě fotbalu. „V současných podmínkách Hradce to není reálné. Zaměstnavatel, který by mohl výrazněji sponzorovat vrcholový sport, tu není,“ řekl zastupitel Pavel Vrbický.