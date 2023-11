Firma v Hořicích otevřela logistický areál, kde zaměstnává hendikepované

Filipa patří mezi největší české zaměstnavatele zdravotně postižených. V roce 2021 koupila od Hořic pozemky v průmyslové zóně, kde působí společnost Mileta. Stavbu logistického areálu financovala z vlastních zdrojů, bez dotací a úvěrů.

Podle majitele firmy Leoše Vrbaty nové zázemí představuje pro Filipu velký milník:

„Letos jsme na trhu již 25 let. Za tu dobu jsme se stali ze společnosti s pěti zaměstnanci podnikem zaměstnávajícím více než tisíc lidí a nyní poprvé v naší historii otevíráme vlastní výrobní a logistickou halu.“

Do výrobní a logistické haly přešli zaměstnanci z jiných hořických pracovišť. Firma kvůli tomu také ve městě v polovině loňského roku zřídila překlenovací chráněnou dílnu pro 20 pracovníků.

V areálu u výpadovky na Hradec Králové pracují zaměstnanci zejména z Hořic a přilehlého okolí, z velké části na zkrácené úvazky. Většinou to jsou lidé s tělesným zdravotním postižením.

„Prostory jsou plně přizpůsobeny pro zaměstnávání zdravotně hendikepovaných,“ řekl předseda představenstva Michael Pípal.

„Práce se špatně shání, natož s hendikepem“

Hana Bangová dojíždí z Lukavce u Hořic, ve Filipě pracuje od roku 2017. „Je velká výhoda, že to mám takhle blízko. Práce se normálně špatně shání, natož když má člověk nějaký hendikep. Kdybych nepracovala tady, jiné zaměstnání asi neseženu,“ uvedla.

Pracovní místa jsou podle firmy v současnosti obsazena z 90 procent. Ve výrobních prostorách v přízemí objektu zaměstnanci s pomocí poloautomatických strojů balí a kompletují úklidové prostředky pro německou společnost Freudenberg, která má výrobní závod s lisovnou plastických hmot v nedalekých Lázních Bělohradě.

V dalších prostorách jsou kanceláře a především rozsáhlé skladové prostory s regálovým systémem, odkud míří úklidové prostředky do celého světa.

Energie z obnovitelných zdrojů

Budova je energeticky soběstačná. Elektřinu a teplo firma získává z obnovitelných zdrojů. Teplo vyrábějí tepelná čerpadla, elektřinu solární panely. Součástí fotovoltaické elektrárny je také bateriové úložiště.

„Dvě hodiny plného výkonu elektrárny nám stačí na celý den provozu,“ poznamenal předseda představenstva. Stavba haly začala loni na podzim.

„Celková investice včetně infrastruktury, projektu a pozemků se pohybuje kolem 140 milionů korun,“ upřesnil majitel Leoš Vrbata. V průmyslové zóně, která má rozlohu 3,5 hektaru, je prostor pro další dvě haly.

„Vše záleží na tom, zda se nám podaří vyjednat další zakázky, ale chtěli bychom pokračovat dalšími dvěma etapami, které by vygenerovaly minimálně sto pracovních míst. Do budoucna bychom se tak mohli dostat na 200 stabilních pracovních míst,“ naznačil majitel společnosti.

Druhá hala do tří let

Nová hala má plochu 3,5 tisíc metrů čtverečních. Na další halu, která je navržena jako přístavba stávající budovy, má investor stavební povolení. Její plocha bude 4,5 tisíc metrů čtverečních.

Podle Leoše Vrbaty by se mohla realizovat do dvou až tří let. Firma také jedná s městem o vybudování výjezdu z průmyslové zóny přímo na silnici I/35, dnes do ní auta musí přes město.

Společnost Filipa podniká v České republice od roku 1998, založena byla v Lázních Bělohradě. V logistických službách zaměstnává více než tisíc pracovníků, z toho 650 zdravotně postižených. Zaměřuje se na logistický servis, montáže, kompletace a balení náhradních dílů. Zabývá se například výrobou kabelů nebo šitím ochranných pomůcek. Filipa spolupracuje hlavně s firmami v automobilovém průmyslu včetně Škody Auto. Má také dvě lékárny a jednu výdejnu léků.

Rozrůstají se ročně o jednu pobočku

V oblasti skladové logistiky na všech pracovištích disponuje celkovou plochou 80 tisíc metrů čtverečních. Po celé republice má 22 provozoven. Letos v červnu otevřela novou chráněnou dílnu v Jablonci nad Nisou.

„Každý rok se nám v České republice daří rozšířit o jednu pobočku,“ uvedl Michael Pípal.

V loňském roce Filipa dosáhla obratu 1,2 miliardy korun, letos očekává podobný výsledek. Na zaměstnávání zdravotně postižených dostává od státu ročně zhruba 90 milionů korun, na daních, sociálním a zdravotním pojištění podle majitele Leoše Vrbaty každoročně do státní pokladny odvede více než 200 milionů. Zajímavostí je, že od roku 2016 má Filipa firemního ombudsmana pro zaměstnance.

Průmyslovou zónu u hlavní silnice z Hradce na Jičín se Hořice pokoušely prodat více než 16 let. V létě 2020 radnice zveřejnila záměr prodeje celé zóny, nabídku podala pouze Filipa. Rok předtím přitom zastupitelé prodej parcel schválili novobydžovské strojírenské firmě ORT. Ta však od téměř dohodnuté koupě odstoupila a pro rozšíření výroby si v Hořicích koupila bývalé strojírny Karosa.