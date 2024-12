Guns N‘ Roses by mohli zahrát v Hradci, aspoň podle zmínek na sítích

Jubilejní 30. ročník festivalu Rock for People se v Parku 360 koná 11. až 14. června, parta kolem kytaristy Slashe a frontmana Axla Rose by tedy mohla hrát na obřím pódiu Fat Lady, kde poslední den přehlídky vystoupí znovuobnovená skupina Linkin Park s novou zpěvačkou Emily Armstrongovou.

Na oficiálních stránkách kapely Guns N’ Roses není o jejich turné v roce 2025 ani zmínka. Mlčí i šéf Rock for People Michal Thomes. Ten před dvěma týdny oznámil, že v Parku 360 vystoupí 1. srpna rocker Bryan Adams.

Podle informací redakce je však oficiální oznámení koncertu Guns N’ Roses otázkou dnů.

Na sociální sítě už dokonce unikla celá asijsko-evropská část jejich koncertní šňůry. Startovat má 23. května v hlavním městě Saúdské Arábie Rijádu a pokračovat by měla přes Abú Dhabí, Istanbul, Barcelonu a Florencii až do Hradce Králové. Poslední známá zastávka turné je 31. července ve Wackenu.

Guns N‘ Roses vystoupili v Praze v červnu 2022, kde odehráli tříhodinový set známých hitů, coverů, nových skladeb a Slashových kytarových sól.

V prodeji už jsou vstupenky na koncert Bryana Adamse, které stojí od 1 690 do 2 490 korun. Rekordně se údajně prodávají i lístky na festival Rock for People. První dvě edice zmizely za několik hodin od oznámení jmen Linkin Park a Slipknot. Vyprodané jsou i jednodenní sobotní vstupenky.

13. června 2024

Festival již oznámil i třetího headlinera. Tradiční adventní kalendář odkryl, že do Hradce se po 11 letech vrátí kalifornská metalová parta Avenged Sevenfold. Kapela vystoupí na 30. ročníku festivalu jako vrchol prvního dne. Kalendář v pondělí odhalil také Horkýže Slíže, dalšími interprety jsou Fontaines D. C., Skillet, IDLES, In Flames nebo Spiritbox.