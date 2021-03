Nová Paka vezme návštěvníky do pravěku. Chystá paleontologický park

Zkamenělé kmeny pravěkých stromů, sochy krytolebců, znak žraloka na plaveckém bazénu nebo plastika s otiskem pravěké vážky v Nové Pace připomíná dávné obyvatele a minulost. Připomíná ji i geologická expozice v tamním muzeu. Teď se rýsuje další rozměr.

Od náměstí povede naučná stezka do lokality Balka, proslavené nálezy zkamenělých rostlin, kde bude stejnojmenný paleopark s řadou atrakcí odkazujících na prehistorii Novopacka.

„Máme tady více než 100 let staré muzeum, které se prezentuje zejména zkamenělinami, polodrahokamy či fosiliemi z Novopacka. Uvažovali jsme, jak naše geologické dědictví ještě lépe a atraktivněji představit a přitáhnout pozornost. Vznikla tak myšlenka venkovní expozice, kde by se ukázalo v novém světle a dalo by se ho dotknout,“ říká starosta Nové Paky Josef Cogan (STAN).

Rozloha paleoparku bude půl hektaru. Na ústřední svěže působící budovu naváže venkovní expozice i s rýžováním zlata.

Děti si vybrousí kameny

„V hlavním objektu bude dioráma, interpretační středisko Geoparku Český ráj, pracovna pro děti, kde si vybrousí kameny nalezené v okolí, a sociální zázemí. Vedle chystáme i přírodní biotop a vodní nádrž, kde se může rýžovat zlato nebo granáty, pískoviště s paleontologickými nálezy, kde děti mohou objevit trilobity ze sádry nebo očistit kostru pravěkého zvířete, a ukázky zkamenělých kmenů,“ plánuje Cogan.

Podle něj bude mít paleopark výrazný přínos pro celý Geopark Český ráj: „Dlouho jsme přemýšleli o své vlastní identifikaci, o tom, jestli Nová Paka patří spíše do Krkonoš, do Českého ráje nebo do Podkrkonoší. Geograficky jsme v Podkrkonoší, ale z hlediska cestovního ruchu jsme přesně na rozhraní tří oblastí,“ podotýká starosta.

„Když vznikl Geopark Český ráj, diskutovalo se, že by se zaměřoval na skalní města, což se však ukázalo jako nedostatečné. Proto se rozšířil na celý Český ráj tak, jak byl vymezen už za první republiky, čímž se rozšířil i záběr z hlediska geologického dědictví, které je i v kontextu světových geoparků unikátní svojí pestrostí. Aby mohl i v budoucnu požívat ochranu UNESCO, musí se rozvíjet a obhajovat svůj účel,“ vysvětluje Josef Cogan.

Acháty, zlato či přesličky

Novopacký projekt oceňuje i ředitelka Geoparku Český ráj Blanka Nedvědická:

„Jakákoli propagace geologie a unikátního území je velmi přínosná. Jsem ráda, že vznikne právě v Nové Pace, protože, co se týká geologie, je dosud trochu stranou zájmu. Přitom neoprávněně, protože právě v jejím okolí jsou acháty, těžilo se zlato a pocházejí odtud i nálezy prokřemenělých stonků přesliček. V tamním muzeu je k tomu vynikající geologická expozice a krásná výstava achátů. Pro popularizaci geologie a pro věhlas Geoparku Český ráj je to výborný počin.“

Radnice se v současné době chystá vypsat výběrové řízení na zhotovitele paleoparku a geologické stezky, kterou se k němu bude přicházet. Odhady nákladů se pohybují okolo 23 milionů korun. Většinu jich pokryje dotace, o kterou město usilovalo několik let.

„Poprvé jsme se o dotace v rámci česko-polského projektu ucházeli v roce 2015, ale těsně jsme neuspěli. Podruhé to bylo před dvěma lety, kdy jsme byli první pod čarou. Čekali jsme, co bude dál, a vloni na podzim se na nás poskytovatel dotací obrátil, jestli stále chceme projekt realizovat. Ten se tak posunul pouze o rok. Celková dotace, která by měla směřovat do Nové Paky, je 620 tisíc euro,“ říká starosta.

„Přesnou částku neznáme, musí proběhnout výběrové řízení. Zbytek dofinancujeme z městského rozpočtu. Zastupitelstvo projekt schválilo, už v letošním rozpočtu město počítá s částkou 7 milionů korun na spoluúčast na akci. Stavět se bude letos i příští rok a paleopark by se měl otevřít v létě roku 2022,“ popisuje parametry a termíny Cogan.

„Velmi se těším. Je moc dobře, že je kdekoli a jakýmkoli způsobem zviditelňováno geologické, mineralogické a paleontologické bohatství. Veřejnost si zaslouží vědět i v tomto směru co nejvíce. A proč nezačít tím, jak to tu kdysi vypadalo a jaké organismy tu kdysi žily,“ říká hradecký publicista a popularizátor paleontologie Vladimír Socha.