Parkoviště zmizí, mezi kasárny v Hradci vznikne kulturní zóna pana G.

Kavalíry mají sloužit kultuře a službám. Radnice o přestavbě v Gayerových kasárnech hovoří jako o novém náměstí v centru.

„Mohla by přes něj vést jedna z hlavních pěších cest do historického centra,“ míní primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

Přestavba parteru Gayerových a Vrbenského kasáren by podle odhadů měla stát asi 120 milionů korun. Hradec Králové chce necelou polovinu nákladů získat z evropských fondů v ITI hradecko-pardubické aglomeraci. Projektová dokumentace je hotová, na jaře chce město vypsat soutěž na zhotovitele stavby.

„Dodavatele bychom chtěli mít vybraného do konce léta. Stavbu bychom rádi zahájili na podzim. Hlavní část prací proběhne v příštím roce a fyzické dokončení plánujeme v roce 2027,“ přibližuje harmonogram investiční náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).

Město koordinuje přípravy s Královéhradeckým krajem, který v areálu přestavuje Vrbenského kasárna pro potřeby muzea. Stavební práce mají trvat do listopadu. Hradec by však rád svou investici zahájil už dříve, aby se co největší část zemních prací stihla před zimou.

„Naší snahou je realizovat co nejvíce synergií se současným projektem. Máme propojené projektové týmy, abychom věděli, kdy nás kraj do území pustí. V závěru jejich investice bychom prostor mohli sdílet. Minimálně dvouměsíční překryv je na přípravu staveniště reálný,“ očekává Řádek.

Více zeleně i mobiliáře

Městská investice zahrnuje úpravy veřejného prostranství, které nyní slouží především jako parkoviště pro návštěvníky odboru dopravy i dalších institucí v okolí. V minulosti tam bývala tržnice a svého času se konaly koncerty. Právě kultura by se měla do areálu vrátit.

Stavaři zrekonstruují zpevněné plochy a zmodernizují inženýrské sítě pod zemí. Velkých úprav a doplnění se dočká zeleň. Lokalita získá nový městský mobiliář a samozřejmostí už je i efektivní hospodaření s dešťovou vodou.

„Vznikne unikátní víceúčelový prostor, který nabídne také místo pro trávení volného času, setkávání i odpočinek,“ říká Pavlína Springerová.

Úpravy se dotknou také městských budov kavalíru A a B a fortny přiléhající k ulici Československé armády. Při zemních pracích má dojít k nové izolaci proti spodní vlhkosti. Jak bude celý prostor vypadat, radnice představila veřejnosti na přednášce v infocentru 20. března.

Kavalíry nejspíš bez úředníků

Kraj a město pracují na marketingové strategii, jak proměněný areál prezentovat a co vše by měl nabízet. Ve hře je změna využití prostor v obou kavalírech. Radnice už před lety opustila myšlenku, že do areálu sestěhuje úředníky z jiných částí Hradce a zahnala tak obavy tamních obchodníků z možného vystěhování.

Ve hře teď naopak je odsunutí odboru dopravy z kavalíru B na jinou adresu. Město už také vybralo nového provozovatele hudebního klubu, který má působit v prostorách bývalého Springfield Clubu v kavalíru A.

„Myslím, že je na místě, aby tam zůstaly obchody a služby, které prostor oživují. Kdyby tam byly jen kulturní instituce, sloužil by areál jen určité skupině obyvatel,“ soudí náměstek pro územní plánování a urbanismus Adam Záruba (Změna).

Hledá se jméno

Má se najít také nové jméno pro lokalitu. Zažitý název Gayerova kasárna se totiž fakticky vztahuje jen k jedné budově, kde dnes sídlí vedení a depozitáře muzea.

„Narážíme na problematiku zdejších dvou kasáren. Historicky se lokalitě říkalo nejprve Gayerova kasárna, pak Vrbenského kasárna a v poslední době opět Gayerova kasárna,“ připomíná historik a ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich.