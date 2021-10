Hradec netuší, na kolik vyjde provoz nové fotbalové arény. Chybí informace

Stadion se od začátku srpna změnil v regulérní staveniště. Už zmizely tribuny, osvětlovací stožáry (ikonická lízátka), obří časomíra, toalety, a dokonce i vstupní brána, na někdejším dopravním hřišti jsou hromady suti.

Uskupení firem Strabag, Geosan a D&D Elektromont nadále počítá s datem 28. dubna 2023 jako s termínem odevzdání hotového multifunkčního sportoviště za 568 milionů korun bez započtení DPH. Pochyby, že skokový nárůst cen materiálů povede k odstoupení vítězné firmy, se tak ukazují jako neopodstatněné.



Jasné je i to, že k Národní sportovní agentuře (NSA) už doputovala žádost města o dotaci. NSA v létě vypsala výzvu na výstavbu sportovišť nadregionálního významu, v kase má celkem 900 milionů korun, ale z nich může přispět nejvýš 300 miliony.

Pravděpodobné je i to, že v listopadu začnou některé stavební práce, a to podle původní dokumentace pro stavební povolení, které zatím platí.

Nutné je další povolení

Kdy se však stavba roztočí naplno, zatím není jasné, optimistická varianta zní únor 2022. Aréna má z minulosti stavební povolení, avšak celý projekt byl upraven, a tak je nyní nutno získat povolení změny stavby před dokončením.

„My se v některých prvcích poměrně výrazně odlišujeme (od původní dokumentace - pozn. red.), proto zpracováváme dokumentaci změny stavby před dokončením a získáváme stanoviska dotčených orgánů. Někdy v listopadu bychom chtěli podat žádost o změnu původního stavebního povolení. Jestliže nenarazíme na problém s vyjádřením orgánů, předpokládáme, že povolení stavební, respektive změny stavby před dokončením, bychom mohli mít v únoru příštího roku. Potom bychom mohli stavět dál,“ řekl Pavel Obermajer z firmy Arcadis Czech Republic, která pro město zajišťuje správu stavby.

Kolik bude stát provoz?

Zatím marně se však Hradec shání po odpovědi na otázku provozních výdajů po dokončení stavby. „Kdy se dozvíme, kolik nás bude stát provoz? Je důležité vědět, co budu provozovat, kolik to bude stát a jestli na to budu mít,“ zajímala se Anna Maclová (Koalice pro Hradec).

„Otázka provozování stadionu je naprosto zásadní. Jsem přesvědčen, že bez toho, aniž bychom věděli, kolik bude stát provoz stadionu a jak to bude fungovat, není možné řešit ani vstup soukromého partnera do klubu,“ zdůraznil Jan Holásek (bez politické příslušnosti, zvolen za HDK).

„Když jsem nastoupil do funkce náměstka, také jsem se ptal, jaké jsou ekonomické rozvahy. Také jsem po tom pátral,“ odpověděl náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Zastupitelé nemají informace

Podle Pavla Obermajera by však provoz díky multifunkcím nemusel být ztrátový jako v případě většiny fotbalových stadionů. Údajně je zatím k dispozici jen odhad nákladů, je potřeba započítat i výnosy.

„Odhady provozních nákladů jsme dávali dohromady při žádosti o dotace, proti nim bychom ale rádi postavili i odhad příjmů. Ty totiž přinese multifunkce. Příjmy budou o něco vyšší než ty z provozu běžného fotbalového stadionu a měly by zajistit, aby stadion nebyl ztrátový,“ zdůraznil Obermajer.

Ten lituje, že architektonický tým musel ze západní tribuny vypustit prvek, který by generoval stálý zisk: „Máme obrovskou nevýhodu, protože rozpočet, který jsme měli k dispozici, byl velmi limitovaný. Já bych tam rád viděl i nějakou tělocvičnu, kde by se daly provozovat volejbal, basketbal nebo bojové sporty, ale ta by byla poměrně velká a rozpočtově bychom nevyšli. Co tam je navrženo nyní, není pro vrcholový sport, ale jen pro rekreační.“

Martin Hanousek (Změna a Zelení) se pozastavil nad tím, že zastupitelé dosud nemají k dispozici znění vítězné nabídky: „Je absurdní, že byla vybrána vítězná nabídka a dosud všichni zastupitelé k tomu nemají přístup. Je to šílené, vždyť je to největší zakázka města.“

„Přístup k dokumentaci bychom měli mít všichni, aby vše bylo transparentní a jasné a nebylo nic zpochybnitelného,“ podpořila ho i Pavlína Springerová (HDK). Náměstek Bláha nakonec slíbil, že zastupitelé budou mít „všechny dostupné informace“ k dispozici na zvláštním serveru.

Vnitřní audit klubu

Přestože stavba stadionu zatím vyvolává mnoho otázek, už před měsícem se po několika letech objevil zájemce o majetkový vstup do klubu. Zatím jen možnosti sonduje majitel hokejového Dynama Pardubice Petr Dědek.

„Pokud tomu město nepůjde naproti, může se stát, že se spadne zpátky do druhé ligy, kterou budou hrát na stadionu za 650 milionů korun,“ míní Dědek.

Podle zastupitele a současně senátora Jan Holáska je to pro Hradec příležitost pro zpracování sportovní i ekonomické strategie. Holásek se domnívá, že město by si na klubu určitě mělo nechat akciový podíl, aby mělo právo veta při dalším případném prodeji podílu nebo aby zamezilo stěhování klubu do jiného města. Radnice by podle něj měla o úmyslu prodat podíl dát předem vědět třeba i v zahraničí a vše realizovat v transparentním řízení.

„Je třeba zpracovat vnitřní audit klubu za účelem zjištění jeho skutečné hodnoty, respektive prodejní ceny podílu na klubu, tedy provést podrobný audit jak nákladů, tak tržeb, a to za několik let zpět. Rovněž je třeba zanalyzovat marketingovou hodnotu klubu, ověřit zájem finančně silných společností působících v regionu a současných sponzorů, případně společností na celostátní úrovni o partnerství a sponzorství klubu,“ navrhl Holásek.