O stadion se hlásí jen klub, Hradec váhá. Roční provoz bude za 30 milionů

Radnice si za sto tisíc korun nechala od právní kanceláře zorganizovat konzultace, při nichž chtěla od případných zájemců zjistit, jaké podmínky pro provozování multifunkční arény by preferovali.

Teď se však ukazuje, že právníci, aby následně mohli výsledky předložit městu, budou licitovat s uchazečem z města. Podle radnice nejde o nic nestandardního, byť laickým okem vypadá celá konstrukce poněkud krkolomná.

„To, že se do konzultací přihlásil jediný zájemce, ještě neznamená, že se do výběrového řízení na provozovatele nemůže přihlásit subjektů více,“ míní náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Opozice Bláhu dlouhodobě kritizuje, že provozovatele stadionu vybírá pozdě. Už jen proto, že budoucí provozovatel by měl říci, zda má specifické požadavky, už ve fázi stavby. Podobnou kritikou vůči městu se netají ani fotbalový klub, byť se jeho zástupci jakožto budoucího hlavního uživatele arény účastní kontrolních dnů.

„Teď už je skoro pozdě, je třeba řešit provozní záležitosti, které by měl řešit budoucí provozovatel,“ připomíná generální manažer klubu Richard Jukl.

Provozovatele vyberou až po volbách

Sám Bláha přiznal, že optimální by bylo řešit otázku provozovatele dříve. „Byl bych býval rád, kdyby to řešení bylo načrtnuto již ve fázi úmyslu stavět stadion. Všichni víme, jak ta cesta ke stadionu byla těžká, takže to řešíme,“ zmínil Bláha na zasedání zastupitelstva na konci srpna, kde se probíral postup stavby.

Klub se má s najatou právní firmou sejít v polovině září, pak bude firma zpracovávat podklady pro město. Bláha nepočítá s tím, že by připravený scénář měnil. O provozovateli tak rozhodne až nové vedení města. Jenže než stihne záležitost projednat, může uplynout i několik měsíců.

„Do doby, než bude nová rada, může dál činit kroky rada stávající. Já si neumím představit, že bych přišel s takovou změnou tři dny před volbami,“ říká Bláha a poukazuje přitom na zkušenosti z bavorského Regensburgu, kde stadion neúspěšně provozoval klub a po něm ho radnice svěřila jiné městské firmě. Oproti tomu fotbalisté se zase odvolávají na zkušenosti z pražské Slavie.

„I na Slavii tento model chvíli byl. Stadion provozoval jiný subjekt a vůbec to nefungovalo. Troufám si tvrdit, že my zkušenosti na provoz areálu máme a na kulturně společenských akcích jsme připraveni spolupracovat s partnery,“ říká Jukl.

Roční provoz odhadem za 30 milionů

Na úterním zastupitelstvu poprvé padla také odhadovaná suma za provoz multifunkční arény. Vyčíslení provozních nákladů se opakovaně domáhala opoziční zastupitelka Anna Maclová (KPH). Podle Pavla Obermajera ze společnosti Grinity, která pro město zajišťuje správcovství stavby stadionu, budou roční náklady zhruba 30 milionů korun.

„Provozní náklady se odhadují podle aktuálních cen elektrické energie a podle nákladů na vytápění. Je to velmi zhruba a budou se muset doladit s provozovatelem. Zároveň tu jsou příjmy, ty vychází v částce 50 milionů, ale jsou to zároveň příjmy, které patří i fotbalovému klubu, za vstupenky, reklamy a tak dále,“ vysvětluje Obermajer.

S předloženým modelem, z něhož plyne, že stadion by měl být ziskový, nesouhlasí opozice ani samotný klub. Ten dosud provozoval starý stadion s náklady přibližně osmi milionů korun ročně.

„Vstupenky, VIP, reklama, to jsou příjmy, ze kterých klub žije. Tady v žádném případě nebude výnos stadionu 50 milionů. Takovýto stadion není nikde ziskový, vždy jeho provoz platí město,“ upozorňuje opoziční zastupitel Lubomír Štěpán (KSČM).

28. června 2022

„Já si nejsem jistý, že ta čísla byla relevantní. Nevím, kde se vzala, ale nechci je zpochybňovat. Stálo by za to zavolat někam, kde podobný stadion provozují, i když třeba Slavia je větší. V prvním roce bude hodně těžké určit nákladovou položku i s ohledem na proměnlivé ceny energií,“ míní Richard Jukl.

Klub je podle něj připravený o areál se dál starat. Správu „lízátek“ převzal od technických služeb před 12 lety, kromě malšovického stadionu, k němuž patří i dvě umělé hrací plochy, se stará také o areály Háječek, Bavlna a Dukla. Zřídil kvůli tomu středisko správy sportovních areálů.

Hledá se zázemí kvůli demolici tribuny

Vedle provozovatele není dosud vyřešena ani otázka, kam se přestěhují fotbalisté v únoru, až začne demolice stávající tribuny, ve které má klub zázemí. Demolice je součástí posledního dodatku smlouvy, původně k ní mělo dojít až po dostavbě arény s novým zázemím. Ta má být hotová na konci června.

„Kam přestěhujeme klub, kdo to zaplatí, máme na to prostory? Nemáme. Únor se blíží. Byli bychom neradi, kdybychom spadli z první ligy jen kvůli tomu, že nebudeme mít zázemí,“ varuje Štěpán.

Radnice nyní prověřuje několik variant. Pověřila Strabag, aby nacenil vybudování dočasného zázemí ze stavebních kontejnerů podle požadavků klubu.

„Máme pět měsíců na to, abychom tento stav smírně a pokud možno ve prospěch fotbalistů vyřešili. Až se dopracujeme k nějakému výsledku, někdo to na zastupitelstvu předloží,“ říká Bláha.

Klub doufá, že se řešení najde brzy. Stěhovat se do provizoria až v únoru a do té doby žít v nejistotě totiž atmosféře mužstva neprospěje. Nejde přitom o zázemí pro vedení nebo administrativu.

„My si těch pár kanceláří najdeme, ale jde o hráče - potřebujeme prádelnu, regeneraci, posilovnu, video místnost a tak dále. Prvoligové mužstvo musí mít nějaké důstojné zázemí a Bavlna i jiné areály jsou plné,“ zdůrazňuje Richard Jukl.