Stadion se Hradci prodraží o 59 milionů, firma však také zbourá tribunu

Konsorcium firem Strabag – Geosan Group – D&D Elektromont zakázku vysoutěžilo za 568 milionů korun, ale v květnu předložilo argumenty pro zdražení o 69,1 milionu.

Úterním vyjednáváním se městu příplatek podařilo srazit o deset milionů. Stavitelská firma se navíc zavázala ke zbourání staré východní tribuny, na jejímž místě vybuduje parkoviště s dobíjecími stanovišti pro elektromobily, v severní části nové tribuny zřídí šatny pro mládežnické oddíly a počet sedaček zvýší z původních osmi tisíc na maximální projektovanou kapacitu 9 300.

Město kývlo i na dvouměsíční posun termínu dokončení. Podle nových podmínek by tedy Strabag, který požádal o zálohu 42 milionů korun, měl multifunkční stadion předat do konce června příštího roku.

Důvodem zpoždění je podle firmy nedostatek konstrukční oceli na evropském trhu pro postavení střechy. Na staveništi se pracuje na všech čtyřech tribunách a podle primátora Alexandra Hrabálka (ODS) vše pokračuje podle harmonogramu.

Úterní jednání pracovní skupiny města se Strabagem trvalo čtyři hodiny a podle náměstka primátora pro investice Jiřího Bláhy (ODS) bylo velmi náročné. Stavaři garantují platnost změn smluv do 30. června. Bláha uvedl, že cílem města je dostavba, ale poprvé vyslovil i domněnku, že by firmy mohly stavbu ukončit a zakonzervovat.

„Mám pocit, že kdybychom s nimi nejednali, tak by byli schopni ze stavby odejít,“ řekl.

Před vyjednáváním se nechal slyšet, že argumenty pro zdražení jej nepřesvědčily a že do jednání jde „s cílem podmínky pro zhotovitele nepřilepšovat.“

Vyjednávači se nakonec přiklonili ke změně

„Deklaroval jsem, že nejsem příznivcem změny závazků, avšak po jednání zúčastnění řekli, že nabízené podmínky jsou hodné zřetele. Dostal jsem se do jakési opozice, a protože jsem viděl, že bych byl přehlasován, ve finále jsem byl připraven na souhlas,“ uvedl Bláha.

Názor změnila i náměstkyně primátora pro ekonomiku Monika Štayrová (ANO). „Také já jsem byla proti změně závazků, ale vyslechla jsem si argumenty a na základě nich jsem se přidala k dohodě,“ řekla.

Kromě náměstků tým tvoří vedoucí investičního odboru radnice Michal Jandík, Michal Šilhánek z advokátní kanceláře Lawya, Pavel Obermajer ze společnosti Grinity, která je správcem stavby, a šéfka opozičního Hradeckého demokratického klubu (HDK) Pavlína Springerová.

„Podařilo se dosáhnout racionální dohody mezi oběma stranami, je to ku prospěchu projektu. Město dokázalo uhájit své vstupní požadavky, se kterými do vyjednávání šlo, proto to pokládám za úspěch,“ připomněla Springerová.

Podle ní už další schůzky vyjednávacích týmů nejsou potřeba a zástupci stavařů mohou v pondělí před jednáním zastupitelstva obhájit vzájemnou shodu i argumenty pro zdražení před zastupitelskými kluby.

Město si nechá ocenit klub

Spokojené s výsledkem bylo i konsorcium firem. „Jednání hodnotíme jako konstruktivní a doufáme, že dosažený kompromis bude 21. června potvrzen i zastupitelstvem,“ řekla Edita Novotná, mluvčí společnosti Strabag.

Nechtěla se však vyjádřit k domněnkám náměstka Bláhy, že budování stadionu by v případě krachu dohod mohlo skončit.

„V žádném případě nechceme spekulovat o neúspěchu jednání, neboť pevně věříme, že se nám podaří dosáhnout dohody,“ reagovala.

Jestli se stadion příští rok v červnu otevře, město už by nemuselo být majitelem sta procent všech akcií klubu. Radnice totiž chystá vypsat soutěž na jejich prodej. Předcházet tomu bude ocenění klubu libereckou firmou 1. Znalecká.

Hradec k tomu podnítili zájemci o majetkový vstup do FC Hradec. Jedna z posledních nabídek dorazila 17. května oproti zvyklostem e-mailem a MF DNES ji má k dispozici. Jedna z firem městu nabízí odkup majoritního podílu 51 procent akcií, po dobu pěti let garantuje vložit do klubu 25 milionů korun ročně a v záloze má prý další partnery na zvýšení rozpočtu.

„Dosud jsme konkrétní požadavek nedostali, nyní se však objevil. Je to společnost, která zároveň nabídla nějakou částku. Vzhledem k tomu, že to bude soutěženo, nemůžu ji zveřejnit,“ potvrdil primátor Hrabálek pravost květnové nabídky.

28. března 2022

Ocenění klubu by znalecká firma měla zvládnout do čtyř týdnů, Hradec ji vybral v konkurenci dalších šesti firem, posudek by měl stát 140 až 160 tisíc korun.

„Oslovil jsem sedm firem a tato nabídka byla vyhodnocena jako nejlepší. Nabídky se pohybovaly od 20 tisíc do tři čtvrtě milionu korun,“ řekl primátor.

Dosud poslední nabídku o odkup FC Hradec zastupitelstvo zamítlo v červnu 2017. Před pěti lety se o vstup do klubu ucházely tři subjekty: bývalý reprezentant Ivo Ulich se společníky, investiční skupina italského podnikatele Alessandra Barilliho a hradecká společnost Koncedo. Nejdál se dostala nabídka Ulicha, ale zastupitelé ji zamítli, protože údajně smlouva byla pro město nevýhodná.