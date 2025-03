Prodej akcií FC Hradec budí otázky, zájemci dají nabídky koncem března

To, že mnohé je zatím nezodpovězeno, se potvrdilo i v úterý, kdy do programu zastupitelstva doputoval bod, který by reprezentanty města svými okrajovými náklady ve výši 120 tisíc korun nijak nevzrušil. Avšak v souvislosti s prodejem klubu se otevřel velký příběh. A opět se ukázalo, že otázek přibývá.

Maximalizovat zisk, minimalizovat další náklady a zároveň si předcházet bohatého partnera, který by fotbalový Hradec dotlačil až do pohárové Evropy. To jsou největší mety radnice při prodeji 89 procent akcií FC Hradec.

Jenže už krátce po uzávěrce přihlášek do prvního kola tendru to začalo drhnout. Nejenže se přihlásili jen dva zájemci z původně avizovaných více než pěti, ale záhy se nepodařilo ututlat jejich jména. Přestože město nic oficiálně nepotvrdilo, jde o skupinu Fotbal HK 1905 a americkou společnost Blue Crow Sports Group.

Hradec pak změnil termín pro předložení předběžných nabídek. Původní 27. únor vystřídal 26. březen.

Důvod? Obrovské množství dotazů od obou uchazečů, kteří dávají dohromady Due diligence, tedy audit hospodaření před potenciálním převzetím společnosti, v tomto případě fotbalového klubu.

Skupina Fotbal HK 1905, která sdružuje bývalé reprezentanty Pavla Nedvěda s Ivem Ulichem a dále s miliardářem Ondřejem Tomkem, byznysmenem Pavlem Rejchrtem a znalcem sportovního marketingu Radkem Šenkem, jich položila maximální počet rovných 50.

Město přiškrtí tok peněz

Podle informací MF DNES se uchazeči velmi zajímali o formulaci: maximalizace zisku a minimalizace nákladů. V obou případech města.

Zájemce mohla zaskočit slova primátorky, že radnice chce „významně snížit svůj příspěvek do profesionálního fotbalu“. To je minus 20 milionů korun. Město by se nebránilo myšlence o škrtech v udržování sportovních areálů zejména mládežnických center Háječek a Bavlna.

Hradec si přitom údajně chce podržet pravomoci rozhodovat o personálních a obchodních otázkách a sáhnout si na peníze za prodej hráčů, ze vstupenek, reklam nebo upomínkových předmětů. Proto se zájemci tázali na další finanční podporu ze strany města, na hráčské i reklamní smlouvy, na práva akcionářů či ustanovení v akviziční, akcionářské a pachtovní smlouvě.

„Už to ví celý Hradec“

Otázky však nemají jen uchazeči o fotbalové akcie, ale i hradečtí zastupitelé. Nejčastěji je slyšet, že informace získávají pouze z médií. Město přitom ustavilo hodnoticí komisi složenou z nominantů politických stran a hnutí v zastupitelstvu včetně tří opozičníků. Kromě primátorky Pavlíny Springerové (HDK) jsou v ní zastupitelé Lukáš Fiedler (ANO), Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec), Ivan Picek (SPD) a Pavel Vacek (Piráti). Komisi doplňují Martin Eger (ODS) a Pavel Křížek (Změna).

„Chtěl bych apelovat na to, abychom se i my mohli podílet na procesu výběru partnera, protože poté, co jsme o to požádali, nám bylo řečeno, že ani nemůžeme vědět, kdo předložil nabídky. Přitom to už ví celý Hradec,“ řekl Jan Holásek, sám člen komise.

„Dosud jsme měli pocit, že informace více získáváme z médií než od vedení města, což se děje dlouhodobě. Nezdá se nám, že ten proces pokračuje šťastně, měl by být mnohem otevřenější, měla by být jasněji zastoupena opozice tak, abychom se k tomu mohli vyjadřovat, a nikoli až ve chvíli, kdy se vše dozvíme z médií,“ doplnil jej Denis Doksanský.

„Není ohrožen nějaký termín? Mělo to být hotové do začátku nového ročníku. Původně mělo být podle informací města hodně zájemců, nakonec jsou ale jen dva a oba se navzájem znají. Nechám se překvapit, jaká bude nabídka, třeba bude odpovídat realitě a hodnotě klubu,“ uvedl Pavel Marek (oba ANO).

Zájemci mají připomínky

Podle primátorky žádný termín neexistuje, ale připustila, že by byla ráda, kdyby klub do nového ročníku v červenci vstupoval pod novou vlajkou.

„Ale když tento termín nebude naplněn, nic fatálního se neděje. Prioritní pro mě je, aby výsledek celého řízení byl pro město co nejlepší a nejzajímavější,“ zdůraznila Pavlína Springerová.

3. září 2023

Vrátila se i k prodloužení lhůty pro předložení předběžných nabídek až na 26. březen:

„Je možné, že lhůta bude ještě o pár dnů prodloužena. Je to běžný proces. Chceme, aby uchazeči měli dostatek času k seznámení s poskytnutými dokumenty a mohli podat co nejlepší nabídku. Máme za sebou zhruba tři kola vysvětlování dokumentace, oba uchazeči měli dotazy. Abychom využili čas, vyzvali jsme je, aby nám předložili připomínky. O to rychleji se pak můžeme dohodnout na finálním znění.“

Obrovský potenciál Hradce

To však lze zatím jen odhadovat a vyvozovat. Tři roky stará expertiza stanovila cenovku klubu kombinovanou metodou na 25,2 milionu korun. Skutečná cena bude s jistotou mnohonásobně vyšší.

Klub prodávají i majitelé Sigmy Olomouc. A údajně se nehodlají spokojit s cenou nižší než 200 milionů. Přibližně stejně musel dát před rokem za Liberec nový majitel Ondřej Kania.

Hradec sice nabízí 89 procent akcií, ale potenciál, jemuž primátorka říká ´sexy nevěsta´, je obrovský. Nový stadion, stabilní návštěvnost, časté zájezdy české reprezentace, vyprodané skyboxy i reklamní plochy. A navrch i výkonnost. Hradec, který roky osciloval mezi první a druhou ligou, se mezi elitou zabydlel a město dokonce nahlas vyslovilo přání, aby zaútočil na evropské poháry.

Uchazeči a vazby na další kluby

Oba uchazeči testují ekonomické zdraví klubu a kromě finančních nabídek pro město tvoří novou strategii a investiční nápady na rozvoj. Nový partner s sebou nepřinese jen peníze, ale třeba i spolupráci s kluby, na něž má úzké vazby.

V případě skupiny HK 1905, kterou rovnými díly vlastní pět českých společníků, tu jsou pouta Pavla Nedvěda na Juventus a nyní saúdský Al Šabáb.

Americká Blue Crow Sports Group vlastní čtyři fotbalové kluby. V Česku zatím jen druholigový Vyškov, ale ve Španělsku nováčka nejvyšší LaLigy Leganés, dál mexický Cancún a dubajské Elite Falcons.